Új remény azoknak, akiken már az antibiotikum sem segít: meglepő kezelés hozhat áttörést

Az antibiotikum-rezisztencia futótűzszerű terjedése miatt világszerte egyre nehezebb kezelni bizonyos bakteriális fertőzéseket. Potenciális megoldást jelenthet a fágterápia, amelynek során mikrobákat fertőző vírusokat, úgynevezett bakteriofágokat használnak a kórokozók elpusztítására. A hagyományos antibiotikumokkal szemben a fágok célzottan működnek: sokszor csak egy adott baktériumfajt vagy annak bizonyos törzseit támadják meg.
Új irányelvek segíthetik a fágterápia alkalmazását
A Német Infektológiai Társaság vezetésével egy nemzetközi szakértői csoport kidolgozta a személyre szabott fágterápia első, egységes klinikai irányelveit. A munkában 20 szakmai szervezet, 18 különböző országból érkező szakértő és két betegérdekvédelmi szervezet vett részt. Az ajánlásokat a Nature Medicine folyóiratban tették közzé.
A szakemberek több mint 60 ajánlást fogalmaztak meg. Ezek meghatározzák, hogyan kell kiválasztani, vizsgálni és előállítani a kezeléshez szükséges vírusokat. Az irányelvek a kezelés alkalmazására, ellenőrzésére és dokumentálására is kitérnek.
A kivitelezés során az egyik legnagyobb kihívást a megfelelő vírus kiválasztása jelenti. Egy adott baktériumtörzset elpusztító fág ugyanis egy másik törzzsel szemben akár teljesen hatástalan is lehet. Ezért a kezelés előtt laboratóriumi vizsgálatokkal kell megállapítani, hogy melyik vírus képes megtámadni a beteget megfertőző baktériumot.
A betegek 77 százalékának javult az állapota
A kezdeti klinikai tapasztalatok kedvezőek.
- Egy Belgiumban végzett, 100 beteg adatait feldolgozó vizsgálatban a fágterápiával kezeltek 77 százalékának javult az állapota.
- Az esetek 61 százalékában pedig a vizsgálatok már nem mutatták ki azokat a baktériumokat, amelyek ellen a kezelést alkalmazták.
Az eredmények ugyanakkor óvatosságra intenek. A megfigyeléses vizsgálatból nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a betegek állapotának javulását valóban a fágok okozták-e. Ehhez nagyobb, kontrollált klinikai vizsgálatokra van szükség. Az új irányelvek ezért egyelőre nem javasolják a fágterápia rutinszerű alkalmazását.
A kezelés elsősorban akkor jöhet szóba, ha a hagyományos gyógyszerek hatástalanok, nem állnak rendelkezésre, vagy nem alkalmazhatók biztonságosan.
Németországban már a klinikai gyakorlatban is alkalmazzák a fágterápiát
Az új irányelveken alapuló fágterápiás program keretében 2026 februárja óta tíz beteget kezeltek sikeresen a Frankfurti Egyetemi Klinikán. A kórokozók között szerepelt a Pseudomonas aeruginosa és a Staphylococcus aureus is. Előbbi baktériumfajról ismert, hogy vannak antibiotikumokkal szemben rezisztens törzsei, amelyek rendkívül nehezen gyógyítható fertőzéseket okoznak.
A kártékony mikrobákat semlegesítő vírusokat a fertőzés jellegétől függően többféleképpen is bejuttathatják a szervezetbe.
Alkalmazhatják őket
- intravénásan,
- belélegeztetéssel,
- orrspray formájában
- vagy steril hidrogél segítségével.
A kutatók szerint az új nemzetközi irányelvek fontos lépést jelentenek a fágterápia biztonságosabb és egységesebb alkalmazása felé. Bár a technika még további vizsgálatokat igényel, idővel új kezelési lehetőséget kínálhat azoknak a betegeknek, akiknek fertőzését a hagyományos antibiotikumokkal már nem lehet megfelelően kezelni.