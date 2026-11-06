Új remény azoknak, akiken már az antibiotikum sem segít: meglepő kezelés hozhat áttörést

Az antibiotikum-rezisztencia futótűzszerű terjedése miatt világszerte egyre nehezebb kezelni bizonyos bakteriális fertőzéseket. Potenciális megoldást jelenthet a fágterápia, amelynek során mikrobákat fertőző vírusokat, úgynevezett bakteriofágokat használnak a kórokozók elpusztítására. A hagyományos antibiotikumokkal szemben a fágok célzottan működnek: sokszor csak egy adott baktériumfajt vagy annak bizonyos törzseit támadják meg.

A fágterápia lényege, hogy baktériumölő vírusokkal pusztítják el a gyógyszerekre nem reagáló kórokozókat

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Új irányelvek segíthetik a fágterápia alkalmazását

A Német Infektológiai Társaság vezetésével egy nemzetközi szakértői csoport kidolgozta a személyre szabott fágterápia első, egységes klinikai irányelveit. A munkában 20 szakmai szervezet, 18 különböző országból érkező szakértő és két betegérdekvédelmi szervezet vett részt. Az ajánlásokat a Nature Medicine folyóiratban tették közzé.

A szakemberek több mint 60 ajánlást fogalmaztak meg. Ezek meghatározzák, hogyan kell kiválasztani, vizsgálni és előállítani a kezeléshez szükséges vírusokat. Az irányelvek a kezelés alkalmazására, ellenőrzésére és dokumentálására is kitérnek.

A kivitelezés során az egyik legnagyobb kihívást a megfelelő vírus kiválasztása jelenti. Egy adott baktériumtörzset elpusztító fág ugyanis egy másik törzzsel szemben akár teljesen hatástalan is lehet. Ezért a kezelés előtt laboratóriumi vizsgálatokkal kell megállapítani, hogy melyik vírus képes megtámadni a beteget megfertőző baktériumot.

A betegek 77 százalékának javult az állapota

A kezdeti klinikai tapasztalatok kedvezőek.

Egy Belgiumban végzett, 100 beteg adatait feldolgozó vizsgálatban a fágterápiával kezeltek 77 százalékának javult az állapota.

Az esetek 61 százalékában pedig a vizsgálatok már nem mutatták ki azokat a baktériumokat, amelyek ellen a kezelést alkalmazták.

Az eredmények ugyanakkor óvatosságra intenek. A megfigyeléses vizsgálatból nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a betegek állapotának javulását valóban a fágok okozták-e. Ehhez nagyobb, kontrollált klinikai vizsgálatokra van szükség. Az új irányelvek ezért egyelőre nem javasolják a fágterápia rutinszerű alkalmazását.

A kezelés elsősorban akkor jöhet szóba, ha a hagyományos gyógyszerek hatástalanok, nem állnak rendelkezésre, vagy nem alkalmazhatók biztonságosan.

Németországban már a klinikai gyakorlatban is alkalmazzák a fágterápiát

Az új irányelveken alapuló fágterápiás program keretében 2026 februárja óta tíz beteget kezeltek sikeresen a Frankfurti Egyetemi Klinikán. A kórokozók között szerepelt a Pseudomonas aeruginosa és a Staphylococcus aureus is. Előbbi baktériumfajról ismert, hogy vannak antibiotikumokkal szemben rezisztens törzsei, amelyek rendkívül nehezen gyógyítható fertőzéseket okoznak.