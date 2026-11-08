Elszabadult egy fekete lyuk, csillagok milliói születnek a nyomában

Régóta feltételezik, hogy egyes fekete lyukak kiszabadulhatnak galaxisuk gravitációs vonzásából, erre viszont sokáig nem találtak kézzel fogható bizonyítékot. 2023-ban a Hubble-űrtávcső felvételei azonban egy elszabadult fekete lyuk létezésére utaltak, amelyet most a James Webb megfigyelései is megerősítettek. Az előzetes eredményeket az arXiv weboldalon tették közzé.
Véletlenül fedezték fel a szökevény fekete lyukat
Pieter van Dokkum, a Yale Egyetem csillagásza eredetileg gömbhalmazokat keresett egy távoli törpegalaxis környékén, amikor egy szokatlan, fényes sávra figyelt fel a Hubble felvételén. Először arra gyanakodott, hogy a kozmikus sugárzás okozta képhibát lát, a további vizsgálatok azonban kizárták ezt a lehetőséget.
A Hawaiin működő Keck Obszervatóriumban végzett későbbi mérések kimutatták, hogy a képződményt fiatal, kék csillagok alkotják. A csillagsáv hossza mintegy 200 ezer fényév, vagyis nagyjából kétszer olyan hosszú, mint a Tejútrendszer átmérője. A NASA szerint annyi új csillag található benne, hogy a sáv fényessége megközelíti az eredeti galaxis fényességének felét.
A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a különleges képződményt egy nagy sebességgel mozgó, szupernagy tömegű fekete lyuk hozhatta létre.
Hogyan hozhat létre csillagokat egy elszabadult fekete lyuk?
Az objektum másodpercenként mintegy 1000 kilométeres sebességgel száguld a világűrben, így az ismert világegyetem egyik leggyorsabban mozgó égitestének számít. Már körülbelül 230 ezer fényévre távolodott eredeti galaxisától. A fekete lyuk mozgás közben beleütközik az útjába kerülő ritka csillagközi gázba. Az ütközés hatására a gáz összenyomódik és felhevül, miközben a fekete lyuk előtt hatalmas lökéshullám alakul ki.
A fekete lyuk elhaladása után a gáz lehűlhet, és megfelelő körülmények között új csillagok születhetnek belőle. Így jöhetett létre az a hosszú, fényes sáv, amely a mozgó objektum mögött húzódik.
A jelenség különlegessége, hogy a fekete lyuk nem nyeli el a környezetében található anyagot, hanem mozgásával elősegíti a csillagkeletkezést. A csillagászok a jelenséget egy hajó által keltett hullámokhoz hasonlítják. Ahogyan a hajó nyomot hagy a vízben, úgy hagy maga után a fekete lyuk is egy hosszú, fiatal csillagokból álló sávot.
Mi lökhette ki a fekete lyukat a galaxisából?
A szupernagy tömegű fekete lyukak rendszerint a galaxisok középpontjában találhatók. Ahhoz, hogy egy ilyen hatalmas tömegű objektum kimozduljon az eredeti helyéről, rendkívül erős gravitációs kölcsönhatásra van szükség. A most azonosított fekete lyuk kilökődését valószínűleg galaxisok összeolvadása idézhette elő. Az egyik lehetséges forgatókönyv szerint a folyamat mintegy 50 millió évvel ezelőtt kezdődhetett, amikor két galaxis egyesült. Központi fekete lyukaik ekkor kettős rendszert alkothattak.
Később egy harmadik galaxis is csatlakozhatott hozzájuk, magával hozva saját szupernagy tömegű fekete lyukát.
A három objektum közötti gravitációs kölcsönhatások instabillá tehették a rendszert, aminek következtében az egyik fekete lyuk olyan nagy sebességre gyorsulhatott, hogy végül kiszakadt a galaxisból.
- A kutatók szerint egy ilyen esemény során a megmaradt két fekete lyuk is elindulhatott az ellenkező irányba: a Hubble felvételein az eredeti galaxis túloldalán egy olyan képződményt is azonosítottak, amely összefügghet ezzel a folyamattal.