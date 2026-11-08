Elszabadult egy fekete lyuk, csillagok milliói születnek a nyomában

Régóta feltételezik, hogy egyes fekete lyukak kiszabadulhatnak galaxisuk gravitációs vonzásából, erre viszont sokáig nem találtak kézzel fogható bizonyítékot. 2023-ban a Hubble-űrtávcső felvételei azonban egy elszabadult fekete lyuk létezésére utaltak, amelyet most a James Webb megfigyelései is megerősítettek. Az előzetes eredményeket az arXiv weboldalon tették közzé.

Illusztráció a fekete lyukról és a nyomában húzódó csillagsávról

Fotó: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)

Véletlenül fedezték fel a szökevény fekete lyukat

Pieter van Dokkum, a Yale Egyetem csillagásza eredetileg gömbhalmazokat keresett egy távoli törpegalaxis környékén, amikor egy szokatlan, fényes sávra figyelt fel a Hubble felvételén. Először arra gyanakodott, hogy a kozmikus sugárzás okozta képhibát lát, a további vizsgálatok azonban kizárták ezt a lehetőséget.

A Hawaiin működő Keck Obszervatóriumban végzett későbbi mérések kimutatták, hogy a képződményt fiatal, kék csillagok alkotják. A csillagsáv hossza mintegy 200 ezer fényév, vagyis nagyjából kétszer olyan hosszú, mint a Tejútrendszer átmérője. A NASA szerint annyi új csillag található benne, hogy a sáv fényessége megközelíti az eredeti galaxis fényességének felét.

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a különleges képződményt egy nagy sebességgel mozgó, szupernagy tömegű fekete lyuk hozhatta létre.

Hogyan hozhat létre csillagokat egy elszabadult fekete lyuk?

Az objektum másodpercenként mintegy 1000 kilométeres sebességgel száguld a világűrben, így az ismert világegyetem egyik leggyorsabban mozgó égitestének számít. Már körülbelül 230 ezer fényévre távolodott eredeti galaxisától. A fekete lyuk mozgás közben beleütközik az útjába kerülő ritka csillagközi gázba. Az ütközés hatására a gáz összenyomódik és felhevül, miközben a fekete lyuk előtt hatalmas lökéshullám alakul ki.

A fekete lyuk elhaladása után a gáz lehűlhet, és megfelelő körülmények között új csillagok születhetnek belőle. Így jöhetett létre az a hosszú, fényes sáv, amely a mozgó objektum mögött húzódik.

A jelenség különlegessége, hogy a fekete lyuk nem nyeli el a környezetében található anyagot, hanem mozgásával elősegíti a csillagkeletkezést. A csillagászok a jelenséget egy hajó által keltett hullámokhoz hasonlítják. Ahogyan a hajó nyomot hagy a vízben, úgy hagy maga után a fekete lyuk is egy hosszú, fiatal csillagokból álló sávot.