A fekete lyukak eddig ismeretlen tulajdonságára bukkanhattak – a tudósok is meglepődtek

Kettéválhatnak-e a fekete lyukak?

Mi történik, ha egy fekete lyuk túl gyorsan forog?

Az univerzum nagy rejtélyei.

A fekete lyukak működésének egy eddig ismeretlen lehetőségére mutattak rá a tudósok. Egy új elméleti kutatás szerint ezek a kozmikus objektumok szélsőséges körülmények között akár ketté is válhatnak. A csillagászat régóta ismeri a fekete lyukak összeolvadását, az ellenkező folyamatot azonban még soha nem figyelték meg. Az eredmény új kérdéseket vet fel arról, hogyan is működik a gravitáció az univerzum legszélsőségesebb környezeteiben.

A nagy tömegű csillagok összeomlása nem minden esetben vezet fekete lyuk kialakulásához. Egy elmélet szerint új univerzumok is létrejöhetnek belőle

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Miért nem szakadnak ketté általában a fekete lyukak?

A ScienceDaily.com ismeretterjesztő oldal a Physical Review D tudományos folyóiratban megjelent tanulmányt szemlézte, amelyben a kutatók azt vizsgálták, milyen fizikai törvények akadályozzák a fekete lyukak kettéválását. Francesco Sannino, a kutatás egyik szerzője szerint bizonyos kivételes körülmények között mégis lehetséges lehet ez a folyamat.

A fő akadály a termodinamika egyik alapfogalmához, az entrópiához kapcsolódik. Ez leegyszerűsítve azt mutatja, hányféle mikroszkopikus állapot felelhet meg egy rendszernek. Ha egy nem forgó fekete lyuk két kisebb részre szakadna, a teljes entrópia csökkenne, ami termodinamikailag kedvezőtlenné teszi a folyamatot.

A fekete lyukak szétszakadása, esetleges osztódása – a megszokott körülmények között – nem várható. A világegyetem titkai között azonban olyan szélsőséges esetek is lehetnek, amelyekre a hétköznapi elképzeléseink nem adnak választ.

Hogyan válhat ketté egy fekete lyuk?

A számítások szerint a forgási sebesség változtathat ezen a helyzeten. Ha egy fekete lyuk a számára lehetséges legnagyobb sebességhez közel forog, a kettéválás bizonyos termodinamikai akadályai elhárulhatnak. Ez önmagában még nem elég: a két létrejövő objektumnak el is kell távolodnia egymástól, különben azonnal újra összeolvadhatnak.

Fotó: NAOC / XINHUA

A kutatók szerint éppen ez a második feltétel szűkíti rendkívül kicsire a lehetséges esetek körét. A fekete lyukak kettéválása még nem bizonyított tény, egyelőre csak kivételes körülmények között megengedett elméleti lehetősége a világegyetem csodáinak.