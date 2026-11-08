A fekete lyukak eddig ismeretlen tulajdonságára bukkanhattak – a tudósok is meglepődtek

- Kettéválhatnak-e a fekete lyukak?
- Mi történik, ha egy fekete lyuk túl gyorsan forog?
- Az univerzum nagy rejtélyei.
A fekete lyukak működésének egy eddig ismeretlen lehetőségére mutattak rá a tudósok. Egy új elméleti kutatás szerint ezek a kozmikus objektumok szélsőséges körülmények között akár ketté is válhatnak. A csillagászat régóta ismeri a fekete lyukak összeolvadását, az ellenkező folyamatot azonban még soha nem figyelték meg. Az eredmény új kérdéseket vet fel arról, hogyan is működik a gravitáció az univerzum legszélsőségesebb környezeteiben.
Miért nem szakadnak ketté általában a fekete lyukak?
A ScienceDaily.com ismeretterjesztő oldal a Physical Review D tudományos folyóiratban megjelent tanulmányt szemlézte, amelyben a kutatók azt vizsgálták, milyen fizikai törvények akadályozzák a fekete lyukak kettéválását. Francesco Sannino, a kutatás egyik szerzője szerint bizonyos kivételes körülmények között mégis lehetséges lehet ez a folyamat.
A fő akadály a termodinamika egyik alapfogalmához, az entrópiához kapcsolódik. Ez leegyszerűsítve azt mutatja, hányféle mikroszkopikus állapot felelhet meg egy rendszernek. Ha egy nem forgó fekete lyuk két kisebb részre szakadna, a teljes entrópia csökkenne, ami termodinamikailag kedvezőtlenné teszi a folyamatot.
A fekete lyukak szétszakadása, esetleges osztódása – a megszokott körülmények között – nem várható. A világegyetem titkai között azonban olyan szélsőséges esetek is lehetnek, amelyekre a hétköznapi elképzeléseink nem adnak választ.
Hogyan válhat ketté egy fekete lyuk?
A számítások szerint a forgási sebesség változtathat ezen a helyzeten. Ha egy fekete lyuk a számára lehetséges legnagyobb sebességhez közel forog, a kettéválás bizonyos termodinamikai akadályai elhárulhatnak. Ez önmagában még nem elég: a két létrejövő objektumnak el is kell távolodnia egymástól, különben azonnal újra összeolvadhatnak.
A kutatók szerint éppen ez a második feltétel szűkíti rendkívül kicsire a lehetséges esetek körét. A fekete lyukak kettéválása még nem bizonyított tény, egyelőre csak kivételes körülmények között megengedett elméleti lehetősége a világegyetem csodáinak.
A tudósok olyan elképzeléseket is megvizsgáltak, amelyekben a térnek a megszokott háromnál több dimenziója van. Egyes ilyen modellekben a rendkívüli égitestek instabillá válhatnak, és a szétesés akár termodinamikailag kedvező is lehet. A kutatók hangsúlyozták, hogy a fizikai törvények adta lehetőség nem jelenti azt, hogy a folyamat valóban végbe is megy.
Hogyan fedezhetik fel a csillagászok a jelenséget?
Az új tudományos felfedezés egyelőre számításokon alapul: senki sem figyelt meg bizonyítottan kettészakadó fekete lyukat. Sannino szerint a kisebb, ősi eredetű fekete lyukak hajlamosabbak lehetnek erre, mint a jóval nagyobb, csillagászati megfigyelésekből ismert társaik.
A kutatók azt remélik, hogy a Fermi-LAT-hoz hasonló, gamma-sugárzást vizsgáló űrtávcsövek egyszer közvetett jeleket találhatnak apró fekete lyuk-töredékekről, amelyek összeolvadások során keletkezhetnek. Egy ilyen kozmikus jelenség észlelése új támpontot adhat a világegyetem működése és a gravitáció szélsőséges viszonyok közötti viselkedésének megértéséhez.
Kiderülhetett, mi volt az ősrobbanás előtt, ez pedig mindent megváltoztathat
Meglepő elmélettel álltak elő a kutatók: elképzelhető, hogy úgynevezett „kozmikus fosszíliák” ma is jelen lehetnek az univerzumban. Ezek olyan fekete lyukak, melyek már az ősrobbanás előtt is léteztek.
Kísérteties kozmikus zümmögés őrizheti az univerzum egyik legnagyobb titkát
Kutatók szerint egy ma érzékelhető kozmikus háttérjel több mint 13 milliárd évvel ezelőtti események nyomait őrizheti. A fekete lyukak legkorábbi őseiről is árulkodhat a rejtélyes gravitációshullám.
A Colgate Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a ma érzékelhető gravitációshullám-háttér milyen kapcsolatban állhat az első szupermasszív fekete lyukak kialakulásával. A modell szerint a nyomok egészen az univerzum több mint 13 milliárd évvel ezelőtti hajnaláig vezethetnek vissza.