A fogzománc a fogak külső, kemény védőrétege, amely a csontokkal ellentétben nem képes természetes úton újraképződni. Brit kutatók most olyan új anyagot fejlesztettek ki, amellyel lehetővé válhat a fogzománc regenerálása. A Nature Communications folyóiratban bemutatott, fehérjealapú gél a fogzománc természetes kialakulását utánozza. Segítségével az ásványianyag-vesztés vagy kopás miatt károsodott fogzománc szerkezete is helyreállítható.

A fogzománc regenerálása megoldható egy újonnan fejlesztett gél segítségével. Egyelőre nem tudni, mikor kerül kereskedelmi forgalomba

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

Hogyan megy végbe a fogzománc regenerálása a gél segítségével?

Az új készítmény nem tartalmaz fluoridot. A fogakra felvitt gél vékony, tartós bevonatot képez, amely kitölti a fogfelszín mikroszkopikus repedéseit. Ezután magához vonzza a nyálban természetesen jelen lévő kalcium- és foszfátionokat, amelyekből új ásványi kristályok képződnek. Utóbbiak a meglévő fogzománc szerkezetéhez igazodva növekednek, így az újonnan kialakuló rétegnek a természetes zománchoz hasonló tulajdonságai lesznek.

A fogérzékenységet is csökkentheti

A kutatók laboratóriumi körülmények között azt is megvizsgálták, mennyire ellenálló a regenerált fogzománc. A fogmosást, a rágást és a savas ételek hatását utánzó kísérletekben az újonnan képződött zománc mechanikai tulajdonságai hasonlítottak az egészséges fogzománcéra. A gél a szabaddá vált dentinen, vagyis a fogzománc alatti szövetrétegen is alkalmazható. Az így kialakuló védőréteg mérsékelheti a hideg, meleg vagy savas ételek és italok okozta fogérzékenységet.

Mikor kerülhet fogászati alkalmazásba?

Az új kezelés a jelenlegi fluoridos kezelésekhez hasonlóan egyszerűen alkalmazható. A kutatók a Mintech-Bio nevű vállalaton keresztül már megkezdték a technológia kereskedelmi hasznosításának előkészítését, és 2027-ben szeretnék piacra dobni az első terméket. Ehhez azonban további fejlesztésekre és klinikai vizsgálatokra van szükség. Egyelőre nem ismert, hogy a regenerált fogzománc hosszú távon mennyire bizonyul tartósnak és hatékonynak a betegeknél.