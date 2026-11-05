Rejtélyes rádiójelet fogtak az idegen élet után kutató tudósok – egy részlet különösen érdekes

Az NBS 260108 jelű rádióadás rendkívül szűk frekvenciatartományban jelent meg. Frekvenciája ráadásul folyamatosan csökkent, ami szintén felkeltette a kutatók érdeklődését.

Volt azonban egy még ennél is különösebb részlet.

A rádiójel kizárólag a FAST teleszkóp 19 vevőnyalábjának egyikében jelentkezett. Éppen abban, amelyet a K2-155 csillagrendszer felé irányítottak. A másik 18 vevőnyalábban nem észleltek megfelelő jelet.

A földönkívüli intelligencia kutatásával foglalkozó SETI-programok szakemberei különösen figyelnek az ilyen szűk frekvenciájú rádióadásokra, mert ezek mesterséges technológiai forrásból is származhatnak.

Ez azonban még nem bizonyíték. Az idegen élet keresése során talált szokatlan jeleknél az emberi eredetű rádiózavarokat és a műszerek okozta interferenciát is ki kell zárni.

Akár földönkívüli élet is lehet a távoli bolygórendszerben?

A K2-155 különösen érdekes célpont. Három úgynevezett szuperföld kering körülötte, amelyek nagyobbak bolygónknál, de kisebbek a Neptunusznál.

Közülük a K2-155d a legizgalmasabb. Sugara a Földének körülbelül 1,6-szorosa, csillagát pedig 40,7 nap alatt kerüli meg. Ráadásul a lakhatósági zóna közelében található, ahol megfelelő körülmények között folyékony víz is jelen lehet egy bolygó felszínén. Ezen tulajdonsága teszi különösen érdekessé az idegen élet nyomait kutató szakemberek számára.