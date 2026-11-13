Idegen élet rejtőzhet a Naprendszer legváratlanabb helyein – meglepő elmélettel álltak elő a tudósok

Az egyik legmeglepőbb hely a földönkívüli élet kutatására a Vénusz légköre. Bár a bolygó felszínén 400 Celsius-foknál is magasabb hőmérséklet uralkodhat, 55–65 kilométeres magasságban jóval kedvezőbbek a körülmények.

A Vénusz felszíne alatt ma is zajló geológiai folyamatokra utalhatnak a bolygó hatalmas hasadékvölgyei

Földönkívüli élet: a Vénusz felhőitől a rejtett óceánokig

A kutatók szerint elméletileg mikrobák élhetnek a felhők apró cseppjeiben. A légkörben korábban feltételezett foszfin jelenléte azonban vitatott, és önmagában nem bizonyítja az élet létezését.

A Mars és a Jupiter között keringő Ceres törpebolygó szintén tartogathat meglepetéseket.

A NASA Dawn űrszondája világos, sóban gazdag lerakódásokat fedezett fel a felszínén. Egy 2025-ös kutatás szerint a Ceres mélyén egykor folyékony víz és az élethez szükséges energiaforrás is rendelkezésre állhatott.

Óceánok bújhatnak meg a jég alatt

A Jupiter Europa és Ganymedes nevű holdját két úton lévő űrszonda, a NASA Europa Clipper és az Európai Űrügynökség Juice küldetése vizsgálja majd.

Az Europa jégpáncélja alatt feltételezett óceán különösen ígéretes, mert a víz érintkezhet a sziklás tengerfenékkel.

A kutatók szerint a Szaturnusz Mimas holdja, a Neptunusz Triton holdja, sőt még a távoli Plútó is rejthetett folyékony vizet a felszíne alatt.

Idegen civilizációk nyomait is kereshetik

Egy merészebb elképzelés szerint a fejlett földönkívüli civilizációk más bolygókra költözve átalakíthatják azok légkörét. Ha több közeli égitesten feltűnően hasonló légköri összetételt találnának, az további vizsgálatokat indokolhatna.

Más kutatók azt is felvetették, hogy egy rendkívül fejlett civilizáció akár csillagok mozgását is befolyásolhatná, vagy csillagközi szondákat küldhetne a Naprendszerbe.

Ezek egyelőre spekulatív elképzelések. A földönkívüli élet létezésére továbbra sincs megerősített bizonyíték, de a kutatók szerint a keresést nem érdemes kizárólag a Földhöz hasonló világokra korlátozni.