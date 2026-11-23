Életének 71. évében, november 23-án elhunyt Fráter Zoltán irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi docense. A hírt az ELTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete közölte.
Négy évtizeden át tanított az ELTE-n
Fráter Zoltán négy évtizeden keresztül oktatott az ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén. Elsősorban a 20. század első felének magyar irodalmával foglalkozott, előadásai, könyvei és tanulmányai számos hallgatóra és kollégára voltak nagy hatással.
Első és utolsó könyve között csaknem négy évtized telt el
Első két kötete, az Osvát Ernő élete és halála, valamint a Mennyei riport Karinthy Frigyessel 1987-ben jelent meg.
Utolsó könyve, az Elképzelt aranykorom című esszéregény 2026-ban, nem sokkal 70. születésnapja előtt látott napvilágot.
Az ELTE intézete a búcsúzó bejegyzésben a kötet megrendítő záró mondatait is idézte.
„Letettem a kétkerekűt az udvaron, benyitottam a lakásba. És hirtelen megcsapott az édes süteményillat, anyám épp akkor vette ki a sütőből a kakaóst. Akkora boldogságot és teljességélményt éreztem, mint addig még soha. Minden együtt volt: a kedves vidék, ahol bicikliztem, a ház, ahol laktunk, az otthon levegője, szó szerint az édes otthon. Ha erre gondolok, nem félek semmitől, a meghalástól sem. Véget ért az utam, hazaértem, anyu süteménnyel vár.”
Irodalomtörténészi és oktatói munkásságának jelentőségét a Karinthy Frigyesről, Osvát Ernőről, Áprily Lajosról, Ady Endréről, Krúdy Gyuláról, Radnóti Miklósról, Tersánszky Józsi Jenőről és másokról írt nagyszerű művei mellett tanítványai és tisztelői rendkívül széles köre is bizonyítja.