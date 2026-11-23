Életének 71. évében, november 23-án elhunyt Fráter Zoltán irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi docense. A hírt az ELTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete közölte.

Elhunyt Fráter Zoltán irodalomtörténész, az ELTE nyugalmazott docense.

Fotó: MW

Négy évtizeden át tanított az ELTE-n

Fráter Zoltán négy évtizeden keresztül oktatott az ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén. Elsősorban a 20. század első felének magyar irodalmával foglalkozott, előadásai, könyvei és tanulmányai számos hallgatóra és kollégára voltak nagy hatással.

Első és utolsó könyve között csaknem négy évtized telt el

Első két kötete, az Osvát Ernő élete és halála, valamint a Mennyei riport Karinthy Frigyessel 1987-ben jelent meg.

Utolsó könyve, az Elképzelt aranykorom című esszéregény 2026-ban, nem sokkal 70. születésnapja előtt látott napvilágot.

Az ELTE intézete a búcsúzó bejegyzésben a kötet megrendítő záró mondatait is idézte.