Egy hétköznapi cukorfajta segítheti a rák terjedését

A kemoterápia lényege, hogy megfékezze a daganatsejtek osztódását, de ettől még nem feltétlenül válnak ártalmatlanná; egy részük továbbra is aktív marad, és olyan anyagokat állít elő, amelyek hatással vannak a környező rákos sejtekre. A Wistar Institute legújabb vizsgálata szerint az egyik ilyen anyag a fruktóz, vagyis a gyümölcscukor. A Nature Aging folyóiratban megjelent tanulmány eredménye segíthet megérteni, miért újul ki olyan gyakran a petefészekrák a kezelés után.
Hogyan segítheti a fruktóz a rák terjedését?
A petefészekrák kezelésére gyakran alkalmaznak platinaalapú kemoterápiát. Ezek a gyógyszerek károsítják a daganatsejtek DNS-ét, így megakadályozzák további osztódásukat. A kezelés kezdetben sok betegnél hatásos, a daganat azonban az esetek többségében idővel visszatér. Gyakran a hasüregben is szétterjed, és újabb áttétek alakulnak ki.
A kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen szerepet játszhatnak ebben a kemoterápiát túlélő sejtek. Preklinikai kísérleteikben kimutatták, hogy a rákos sejtek fruktózt termelhetnek, amelyet a környezetükbe bocsátanak. A cukor ilyenkor nem egyszerűen energiaforrás, hanem jelzőanyagként is működik, és befolyásolja a szomszédos daganatsejtek viselkedését.
A fruktóz hatására a daganatsejtek kevesebb koleszterint termelnek, emiatt pedig meggyengülnek a köztük lévő kapcsolatok. A koleszterin ugyanis nemcsak a vérben található meg, hanem a sejtek külső határoló rétegének, a sejtmembránnak is fontos alkotóeleme. Többek között a szomszédos sejtek összetapadásában is szerepet játszik.
Ha ezek a kapcsolatok meggyengülnek, a daganatsejtek könnyebben elszakadhatnak egymástól, majd a szervezet más részeire kerülve az áttétek kialakulását segíthetik.
A cukros italok és a koleszterincsökkentők is hatással lehetnek a daganatra?
A kísérletek során egy másik érdekes összefüggésre is fény derült. A cukros italok fogyasztásához hasonlóan nagy mennyiségű fruktóz bevitele kemoterápia nélkül is elősegíthette a daganat terjedésével összefüggő folyamatokat.
Úgy tűnik tehát, hogy az étrend is hatással lehet a betegség előrehaladására.
- Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a cukorfogyasztás embereknél fokozza a rák terjedését.
- Azt sem vizsgálták még, hogy a fruktózbevitel csökkentése javítja-e a petefészekrákos betegek kilátásait.
A kutatók a koleszterinszint-csökkentő gyógyszerekre, az úgynevezett sztatinokra is kíváncsiak voltak. Ezek a készítmények ugyanis a szervezet koleszterintermelésének visszafogásával fejtik ki hatásukat. A preklinikai vizsgálatokban azt tapasztalták, hogy a sztatinok önmagukban is gyengíthetik a daganatsejtek közötti kapcsolatokat, megkönnyítve a sejtek leválását.
Katherine Aird, a tanulmány vezető szerzője szerint érdemes megvizsgálni, hogy a sztatinok befolyásolhatják-e a kemoterápia hatékonyságát. A kérdés azért is fontos, mert a petefészekrák leggyakrabban a menopauza után jelentkezik, és az érintett nők közül sokan koleszterinszint-csökkentőt szednek.
Más daganatoknál is szerepet játszhat a fruktóz?
A szakemberek egyelőre csak a petefészekrákra összpontosítottak, de nem kizárt, hogy a fruktóz más daganatok terjedését is hasonló módon segítheti. Elsősorban a hasnyálmirigy-, a vastagbél- és a májrákot szeretnék megvizsgálni, ezek a daganatok ugyanis szintén könnyen átterjedhetnek a környező szervekre és szövetekre. Ha az eredményeket további vizsgálatok is megerősítik, a felfedezés új lehetőségeket kínálhat az áttétképződés visszaszorítására.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a sztatinok daganatterjedésre gyakorolt hatását betegeknél még nem igazolták. Az eredmények tehát semmiképpen sem indokolják az orvos által felírt gyógyszerek elhagyását.