Egy hétköznapi cukorfajta segítheti a rák terjedését

A kemoterápia lényege, hogy megfékezze a daganatsejtek osztódását, de ettől még nem feltétlenül válnak ártalmatlanná; egy részük továbbra is aktív marad, és olyan anyagokat állít elő, amelyek hatással vannak a környező rákos sejtekre. A Wistar Institute legújabb vizsgálata szerint az egyik ilyen anyag a fruktóz, vagyis a gyümölcscukor. A Nature Aging folyóiratban megjelent tanulmány eredménye segíthet megérteni, miért újul ki olyan gyakran a petefészekrák a kezelés után.

A fruktóz gyengítheti a rákos sejtek közötti kapcsolatokat, ami elősegítheti az áttétképződést

Fotó: BECKY LAWTON / Mood4Food

Hogyan segítheti a fruktóz a rák terjedését?

A petefészekrák kezelésére gyakran alkalmaznak platinaalapú kemoterápiát. Ezek a gyógyszerek károsítják a daganatsejtek DNS-ét, így megakadályozzák további osztódásukat. A kezelés kezdetben sok betegnél hatásos, a daganat azonban az esetek többségében idővel visszatér. Gyakran a hasüregben is szétterjed, és újabb áttétek alakulnak ki.

A kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen szerepet játszhatnak ebben a kemoterápiát túlélő sejtek. Preklinikai kísérleteikben kimutatták, hogy a rákos sejtek fruktózt termelhetnek, amelyet a környezetükbe bocsátanak. A cukor ilyenkor nem egyszerűen energiaforrás, hanem jelzőanyagként is működik, és befolyásolja a szomszédos daganatsejtek viselkedését.

A fruktóz hatására a daganatsejtek kevesebb koleszterint termelnek, emiatt pedig meggyengülnek a köztük lévő kapcsolatok. A koleszterin ugyanis nemcsak a vérben található meg, hanem a sejtek külső határoló rétegének, a sejtmembránnak is fontos alkotóeleme. Többek között a szomszédos sejtek összetapadásában is szerepet játszik.

Ha ezek a kapcsolatok meggyengülnek, a daganatsejtek könnyebben elszakadhatnak egymástól, majd a szervezet más részeire kerülve az áttétek kialakulását segíthetik.

A cukros italok és a koleszterincsökkentők is hatással lehetnek a daganatra?

A kísérletek során egy másik érdekes összefüggésre is fény derült. A cukros italok fogyasztásához hasonlóan nagy mennyiségű fruktóz bevitele kemoterápia nélkül is elősegíthette a daganat terjedésével összefüggő folyamatokat.

Úgy tűnik tehát, hogy az étrend is hatással lehet a betegség előrehaladására.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a cukorfogyasztás embereknél fokozza a rák terjedését.

Azt sem vizsgálták még, hogy a fruktózbevitel csökkentése javítja-e a petefészekrákos betegek kilátásait.

A kutatók a koleszterinszint-csökkentő gyógyszerekre, az úgynevezett sztatinokra is kíváncsiak voltak. Ezek a készítmények ugyanis a szervezet koleszterintermelésének visszafogásával fejtik ki hatásukat. A preklinikai vizsgálatokban azt tapasztalták, hogy a sztatinok önmagukban is gyengíthetik a daganatsejtek közötti kapcsolatokat, megkönnyítve a sejtek leválását.