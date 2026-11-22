A Parmai Egyetem és a Cranfield Egyetem kutatói 212, brit üzletekben forgalmazott növényi terméket elemeztek. A vizsgált élelmiszerek között vegán hamburgerek, növényi kolbászok, húshelyettesítők, valamint zab-, mandula- és szójaitalok is szerepeltek. A Food Control folyóiratban megjelent tanulmány szerint mindegyik mintában előfordult legalább egy gombaméreg a vizsgált 19 mikotoxin közül.

Mind a 212 vizsgált növényi élelmiszerben gombamérget találtak a kutatók. Fotó: Pexels

A mikotoxinok bizonyos penészgombák által termelt mérgező vegyületek, amelyek a növények termesztése, betakarítása vagy tárolása során kerülhetnek az alapanyagokba.

Jelenlétük azonban önmagában nem jelenti azt, hogy az adott élelmiszer egészségkárosító.

Gombaméreg a növényi élelmiszerekben

A kutatók hangsúlyozták, hogy valamennyi termékben az uniós irányadó értékek alatti koncentrációt mértek.

Ugyanakkor további vizsgálatokat tartanak szükségesnek annak megállapítására, hogy a különböző élelmiszerekből rendszeresen bevitt, kis mennyiségű mikotoxin együttesen milyen egészségügyi kockázatot jelenthet.

Bizonyos gombamérgek nagyobb mértékű vagy káros szintű kitettség esetén máj- és vesekárosodást okozhatnak, befolyásolhatják az immunrendszert, illetve növelhetik egyes daganatos betegségek kockázatát. A mostani kutatás azonban nem bizonyította, hogy a vizsgált termékek ilyen betegségeket okoznának.

Andrea Patriarca, a Cranfield Egyetem kutatója szerint az eredmények nem indokolják a növényi élelmiszerek kerülését. A szakemberek inkább az alapanyagok ellenőrzésének fejlesztését és a hosszú távú étrendi kitettség vizsgálatát sürgetik.