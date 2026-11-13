Miért olyan nehéz abbahagyni a tartalmak görgetését a telefonon?

A közösségi oldalak és a rövid videós alkalmazások használata közben könnyű elveszíteni az időérzékünket. Ennek egyik oka, hogy ezek a felületek gyakran úgy működnek, hogy szinte észrevétlenül kínálják fel a következő tartalmat. Sharon Horwood, a Deakin Egyetem pszichológusa szerint a végtelen görgetés az egyik legfontosabb oka annak, hogy olyan nehéz abbahagyni a telefonozást.

Nem könnyű abbahagyni a görgetést

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Régebben, amikor végigértünk egy weboldal vagy egy közösségi oldal bejegyzésein, elértünk a lap aljára. Ez természetes lehetőséget adott arra, hogy eldöntsük: folytatjuk a böngészést, vagy inkább letesszük a telefont. A végtelen görgetés ezt a határt szünteti meg: az újabb és újabb tartalmak automatikusan megjelennek, így nem kell külön döntést hoznunk a folytatásról.

Mindig jöhet valami érdekesebb

A másik fontos tényező a kiszámíthatatlanság. Nem tudjuk, mi következik a hírfolyamban: lehet, hogy egy vicces videó, egy érdekes történet vagy éppen egy olyan bejegyzés, amely pontosan az érdeklődésünkre szabott.

Ez a várakozás arra ösztönözhet minket, hogy még egyet görgessünk, hátha a következő tartalom lesz igazán érdekes.

A személyre szabott ajánlórendszerek pedig egyre több olyan bejegyzést mutathatnak, amely leköti a figyelmünket.

Nem mindig tudatos döntés

A telefon elővétele és a görgetés idővel automatikus szokássá válhat. Előfordulhat, hogy unalmunkban, várakozás közben, stresszes helyzetben vagy egyszerűen megszokásból nyitunk meg egy alkalmazást, anélkül, hogy konkrét célunk lenne vele. Ilyenkor nem feltétlenül azért folytatjuk a böngészést, mert valóban élvezzük, hanem mert már kialakult bennünk a mozdulatsor.

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Hogyan lehet megtörni a görgetés körét?

Az első lépés, hogy tudatosítsuk, mikor és miért nyúlunk a telefonunkhoz. Érdemes megfigyelni, hogy unalom, fáradtság vagy valamilyen kellemetlen érzés miatt kezdünk-e görgetni. Ha felismerjük a kiváltó helyzeteket, könnyebben találhatunk más elfoglaltságot is: például sétálhatunk egyet, olvashatunk, vagy tarthatunk néhány perc szünetet képernyő nélkül.