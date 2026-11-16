Különös tárgyakat találtak egy 340 éves hajóroncsban, sötét múltjukra is fény derült

A Havmanden, vagyis „Tengeri ember” nevű hajó roncsainak vizsgálatáról a Dán Nemzeti Múzeum számolt be. A dán gyarmati múlthoz kapcsolódó hajó 1683-ban, egy erőszakos lázadás során süllyedt el a svédországi Göteborg közelében.

Ritka lelet került elő a hajó roncsából. (Illusztráció)

Fotó: AFP

A búvárrégészek nemrég több tárgyat is felszínre hoztak a roncsból. A leletek között egy előkelő férficipő maradványai, egy jó minőségű gomb és két gyűrű alakú fémtárgy szerepel.

A kutatók a hajó faanyagából is mintát vettek. Az elemzés szerint a felhasznált fákat feltehetően 1664-ben vágták ki, Észak-Németországban vagy a dániai Jütland területén.

Ritka régészeti leletek kerültek elő a 340 éves hajó roncsából

A két gyűrű alakú fémtárgy különösen fontos felfedezésnek bizonyult.

A Dán Nemzeti Múzeum szerint úgynevezett manillákról van szó, amelyeket a gyarmati korszakban Nyugat-Afrikában fizetőeszközként használtak, többek között a rabszolga-kereskedelemben.

Andreas Kallmeyer Bloch tengerészeti régész szerint a leletek újabb bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a Havmanden története szorosan összefügg a dán gyarmati kereskedelemmel.

A kutató hangsúlyozta, hogy a rabszolga-kereskedelem jelentős szerepet játszott Dánia nyugat-afrikai és karibi gyarmati tevékenységében.

A búvárok által megtalált barokk férficipő szintén felkeltette a szakemberek érdeklődését.

A kiváló minőségű lábbeli ritka régészeti lelet, amely arra utalhat, hogy egy előkelő személy tulajdonában állt.

A kutatók elképzelhetőnek tartják, hogy a cipő Jørgen Iversen Dyppelhez, a Dán Nyugat-Indiák egykori kormányzójához tartozott.

Ezt azonban egyelőre nem sikerült bizonyítani.