Egymillióból egyszer fordul elő: elképesztő élőlényt fogtak ki a kutatók

A különleges példányt októberben, az Oswego kikötőjében végzett, inváziós vízi fajokat vizsgáló rutinellenőrzés során fedezték fel. A hal a menyhalfélék közé tartozó menyhal (burbot), amelynek bőre általában fekete, szürke vagy olívazöld árnyalatú, foltos mintázattal.
A most kifogott példány azonban élénk sárgásnarancssárga színével tűnt ki.
Az amerikai Hal- és Vadvédelmi Szolgálat (US Fish & Wildlife Service) tájékoztatása szerint a jelenséget xantokromizmusnak nevezik.
Ez egy ritka genetikai mutációhoz kapcsolódó állapot, amely visszaszorítja a megszokott pigmentációt, és sárgásnarancssárga elszíneződést eredményez.
A szakemberek szerint a xantokromizmus a vadon élő halaknál még az albinizmusnál és a melanizmusnál is ritkább.
A különleges hal egészségi állapota aggodalomra ad okot
A kutatók a szokatlan szín mellett azt is észrevették, hogy a menyhal rendkívül sovány, és láthatóan rossz egészségi állapotban van.
A faj ugyan őshonos a térségben, de a tóban élő állománya rendkívül alacsony, ráadásul általában a kikötőnél mélyebb és hidegebb vizeket kedveli.
A példányt ezért a Cornell Egyetem Állatorvostudományi Karára küldték egészségügyi vizsgálatra.
A szakemberek abban bíznak, hogy a különleges hal vizsgálata segíthet jobban megérteni a térség menyhalállományának egészségi állapotát, és hozzájárulhat a faj védelmét szolgáló intézkedésekhez.
Nem ez az egyetlen különleges színezetű vízi élőlény, amely a közelmúltban felkeltette a kutatók figyelmét.
Szeptember végén Maine államban egy szinte teljesen fehér, halványkék pöttyökkel borított homárt fedeztek fel. A Casper névre keresztelt állat szokatlan megjelenése a pigmenttermelés hiányával függ össze.
A kutatók szerint ilyen homár megtalálásának esélye mindössze százmillióból egy.