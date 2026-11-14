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Egymillióból egyszer fordul elő: elképesztő élőlényt fogtak ki a kutatók

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Egészen szokatlan felfedezésben volt részük a kutatóknak az Egyesült Államokban: egy élénksárga, szinte aranyszínű halat fogtak ki New York államban. A ritka hal különleges megjelenését egy rendkívül szokatlan genetikai mutáció okozza, amely a szakemberek szerint akár egymillióból egy esetben fordulhat elő.
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halszakemberekkülönleges

A különleges példányt októberben, az Oswego kikötőjében végzett, inváziós vízi fajokat vizsgáló rutinellenőrzés során fedezték fel. A hal a menyhalfélék közé tartozó menyhal (burbot), amelynek bőre általában fekete, szürke vagy olívazöld árnyalatú, foltos mintázattal.

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Ritka hal került elő egy amerikai kikötőben. Fotó: JANERIK HENRIKSSON / TT NEWS AGENCY

A most kifogott példány azonban élénk sárgásnarancssárga színével tűnt ki.

Az amerikai Hal- és Vadvédelmi Szolgálat (US Fish & Wildlife Service) tájékoztatása szerint a jelenséget xantokromizmusnak nevezik.

Ez egy ritka genetikai mutációhoz kapcsolódó állapot, amely visszaszorítja a megszokott pigmentációt, és sárgásnarancssárga elszíneződést eredményez.

A szakemberek szerint a xantokromizmus a vadon élő halaknál még az albinizmusnál és a melanizmusnál is ritkább.

A különleges hal egészségi állapota aggodalomra ad okot

A kutatók a szokatlan szín mellett azt is észrevették, hogy a menyhal rendkívül sovány, és láthatóan rossz egészségi állapotban van.

A faj ugyan őshonos a térségben, de a tóban élő állománya rendkívül alacsony, ráadásul általában a kikötőnél mélyebb és hidegebb vizeket kedveli.

A példányt ezért a Cornell Egyetem Állatorvostudományi Karára küldték egészségügyi vizsgálatra.

A szakemberek abban bíznak, hogy a különleges hal vizsgálata segíthet jobban megérteni a térség menyhalállományának egészségi állapotát, és hozzájárulhat a faj védelmét szolgáló intézkedésekhez.

Nem ez az egyetlen különleges színezetű vízi élőlény, amely a közelmúltban felkeltette a kutatók figyelmét.

Szeptember végén Maine államban egy szinte teljesen fehér, halványkék pöttyökkel borított homárt fedeztek fel. A Casper névre keresztelt állat szokatlan megjelenése a pigmenttermelés hiányával függ össze.

A kutatók szerint ilyen homár megtalálásának esélye mindössze százmillióból egy.

 

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