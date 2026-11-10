Hasonlóságot fedeztek fel a halálközeli élményekben: sokan ugyanazt látták

Meglepő hasonlóságokat fedeztek fel a kutatók a halálközeli élményekről szóló beszámolókban. Az izraeli Haifai Egyetem szakemberei ötven ember visszaemlékezéseit vizsgálták, és arra jutottak, hogy a különös látomások térbeli szerkezete gyakran hasonló mintázatokat követ.

Megdöbbentő hasonlóságot fedeztek fel a halálközeli élményekben. Fotó: Pexels

A Daily Mail által ismertetett, október 15-én a Frontiers in Psychology folyóiratban megjelent kutatás résztvevői sötét alagutakról, ragyogó fényekről, élénk színű tájakról és titokzatos lényekről meséltek.

Megdöbbentő hasonlóságok a halálközeli élményekben

Egy résztvevő arról számolt be, hogy először sötétség vette körül, majd életének eseményei filmszerűen jelentek meg a falakon. Később egy tiszta fényből álló lényt és egy hatalmas kertet látott, ahol gyermekek játszottak és állatok járkáltak.

Mások sötét folyosók végén feltűnő fehér fényről, illetve olyan ragyogó terekről beszéltek, amelyek minden irányból körülölelték őket.

Egy vizsgált személy egy hatalmas, fénylő lény jelenlétét idézte fel, amellyel teljes egységet érzett.

France Lerner, a kutatás vezetője szerint ezekben az élményekben olykor megszűnni látszik a különbség az ember és környezete között. A jelenség az úgynevezett énfeloldódáshoz hasonlítható.

Négy visszatérő mintázatot azonosítottak

A résztvevők legfeljebb háromórás beszélgetéseken vettek részt, és rajzokon is megörökítették emlékeiket.

A kutatók összesen 112 különálló élményszakaszt rekonstruáltak, amelyek közül 108 négy geometriai kategóriába illeszkedett.

Azonosítottak 28 kúpszerű, 31 részben kör vagy ovális alakú, 20 enyhén ívelt és 29 teljesen kör vagy ovális alakú látóteret.

A kúpszerű terek többségét fekete, szürke vagy fehér színekkel írták le, míg az erősebben ívelt látóterek gyakrabban voltak színesek.

A szakemberek szerint egyes alagútszerű látomások hasonlíthatnak az ájulás vagy az oxigénhiány során fellépő látásváltozásokhoz, ez azonban nem bizonyítja az élmények eredetét.

A kutatás nem igazolja a túlvilág létezését, de nem is cáfolja azt. Ráadásul a résztvevők orvosi dokumentációját nem ellenőrizték, így az sem állapítható meg pontosan, milyen közel kerültek a halálhoz.