Áttörést hozhat a hasnyálmirigyrák kezelésében egy új gyógyszer, amelynek hatására egyes betegeknél a daganatokmár nem voltak kimutathatók a CT-vizsgálatok során. A daraxonrasib nevű, naponta szedhető tablettát kemoterápiával kombinálták, és a korai klinikai vizsgálat eredményei még a szakértőket is bizakodással töltötték el – számolt be a BBC.

Hasnyálmirigyrák: új gyógyszer segíthet a daganat kezelésében (illusztráció)

Fotó: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ABO

Hasnyálmirigyrák kezelése: új gyógyszer segíthet a daganat ellen

A hasnyálmirigyrák az egyik legnehezebben kezelhető daganatos betegség.

Előrehaladott állapotban a betegek túlélési ideje gyakran hónapokban mérhető, a kemoterápia pedig sok esetben csak átmenetileg képes visszaszorítani a daganat növekedését.

Az I/II. fázisú klinikai vizsgálatban 61, előrehaladott, áttétes hasnyálmirigyrákban szenvedő beteg vett részt. Az eredmények rendkívül biztatóak:

A betegek 90 százalékánál megállt a daganatok növekedése.

Több mint 60 százalékuknál a daganatok összezsugorodtak vagy eltűntek.

Minden tizenkettedik betegnél, vagyis körülbelül 8 százalékuknál a daganatok már nem voltak kimutathatók a CT-felvételeken.

A Cancer Research UK rákkutató szervezet az elmúlt évtizedek legjelentősebb előrelépésének nevezte az eredményeket a hasnyálmirigyrák kezelésében.

A vizsgálatban részt vevő amerikai onkológus, Wungki Park szerint a kezelés nemcsak több betegnél váltott ki kedvező választ, hanem a betegség előrehaladásának megfékezésében is jelentős javulást mutatott.

Hogyan működik az új rákellenes gyógyszer?

A daraxonrasib egy KRAS-gátló készítmény, amely a daganatok növekedését elősegítő mutációk működését akadályozza. Hasonló genetikai eltérések más daganatokban, például tüdő- és petefészekrákban is előfordulhatnak, ezért a kezelés szélesebb körű alkalmazásában is bíznak a kutatók.

A betegeket átlagosan másfél évig követték, és egyeseknél ezalatt nem tért vissza a kimutatható daganat. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a daganatok kimutathatatlanná válása még nem jelent gyógyulást.

Hosszabb vizsgálatokra van szükség annak megállapításához, hogy a gyógyszer valóban képes-e tartósan megfékezni a betegséget, és mennyivel hosszabbíthatja meg a betegek életét.