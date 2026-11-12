Egy egyszerű reggeli szokás, amely az egészségednek és a pénztárcádnak is jót tehet

A Bázeli Egyetem "hideg zuhany" kutatásában 719, 18 és 65 év közötti egészséges felnőtt vett részt. A vizsgálat során arra kérték őket, hogy 12 héten keresztül a lehető leghidegebb vízzel zuhanyozzanak.

Meglepő eredményt hozott a hideg zuhany vizsgálata.

Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels

Hideg zuhany: meglepő eredményeket hozott a kutatás

A kutatók megállapították, hogy

a hideg zuhanyt alkalmazó résztvevők összességében 31 százalékkal kevesebb napot hiányoztak a munkából betegség miatt, mint a megszokott módon zuhanyozó kontrollcsoport tagjai.

Emellett 26 százalékkal kevesebb olyan napról számoltak be, amikor betegnek érezték magukat. A fizikai és mentális jóllétüket értékelő kérdőívekben szintén kisebb javulás mutatkozott.

A vizsgálat első két hetében viszonylag sokan feladták a hideg zuhanyzást, ezt követően azonban jelentősen csökkent a lemorzsolódás.

Az eredmények összhangban állnak egy korábbi, 3018 résztvevővel végzett holland kutatással, amely 29 százalékkal kevesebb betegszabadságot talált a hideg zuhanyt alkalmazóknál. Abban a vizsgálatban ugyanakkor a betegséggel töltött napok száma nem csökkent szignifikánsan.

A környezetnek is jót tehet a hideg zuhany

A svájci kutatók számításai szerint a résztvevők a 12 hét alatt fejenként mintegy 15 kilogrammal csökkenthették szén-dioxid-kibocsátásukat.

A becslés egy ötperces, 45 liter vizet felhasználó zuhanyzással számolt, amelynél a vizet egyébként 15-ről 40 Celsius-fokra kellene felmelegíteni.

Lena Glaser, a kutatás vezetője szerint

az emberek könnyebben tartanak ki egy új szokás mellett, ha annak személyes előnyeit is érzékelik.

A kutatás azonban elsősorban a környezetbarát viselkedés kialakítását vizsgálta, nem a hideg zuhany egészségügyi hatásainak bizonyítását.

A tanulmány egyelőre nem esett át független szakértői ellenőrzésen, így az eredményeket óvatosan kell értelmezni. A hideg zuhany nem bizonyított betegségmegelőző módszer.