Olyan anyagot találtak a Holdon, amelynek nem kellene ott lennie

A kínai Csang-o–6 űrszonda által gyűjtött mintákban a kutatók gamma-vasat találtak. A holdi vas most azonosított változata azért érdekes, mert rendszerint csak magas hőmérsékleten stabil. Ahogy lehűl, megváltozik a kristályszerkezete, és alfa-vassá alakul. Éppen ezért volt meglepő, hogy a gamma-vas a Hold felszínén is fennmaradhatott.

A Hold felszínén a vas egy különleges formáját, úgynevezett gamma-vasat azonosítottak. A gamma-vas a Hold mágneses múltjáról is új információkat árulhat el

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Mit keres a gamma-vas a Holdon?

A kutatók két olyan üvegmintát vizsgáltak, amelyek a Holdat érő becsapódások során keletkeztek. Ezekben rendkívül apró, nanométeres vasrészecskéket találtak. A vizsgálatok kimutatták, hogy mindkét mintában a gamma-vas volt az uralkodó vasforma.

A magyarázat a becsapódások során kialakuló szélsőséges körülményekben keresendő.

Az ütközések hatására megolvadt anyag gyorsan lehűlt, ami megakadályozhatta a gamma-vas átalakulását.

Ebben a vasrészecskéket körülvevő üveg, valamint a kis mennyiségben jelen lévő szén és más elemek is szerepet játszhattak.

A Hold ősi mágneses teréről árulkodhatnak a részecskék

A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy a vasrészecskék megőrizhettek-e valamit a Hold egykori mágneses viszonyaiból. Ehhez olyan elektronmikroszkópos eljárást alkalmaztak, amellyel rendkívül kis méretű mágneses tereket is vizsgálni lehet.

A nagyobb vasrészecskékben a mágneses tér örvényszerű mintázatot alkotott. Ez a szerkezet akkor is stabil maradt, amikor a részecskéket külső mágneses térnek tették ki.

A felfedezés azért lehet fontos, mert, bár a Holdnak ma már nincs globális mágneses tere, kőzetei még őrizhetik annak nyomait. Az újonnan azonosított gamma-vas így segíthet jobban megérteni az égitest múltját.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatokra van szükség. Egyelőre nem tudni, mennyire megbízhatóan őrzik meg ezek a részecskék az ősi mágneses jeleket, és pontosan milyen következtetéseket lehet belőlük levonni.

A kutatás eredményei a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) folyóiratban jelentek meg.