Az emberiség első állandó holdbázisának megvalósításán dolgozik a NASA, amely most a fiatalok segítségét is igénybe venné a történelmi vállalkozáshoz. Az amerikai űrügynökség egymillió dolláros (330 millió forint) versenyt hirdetett, amelyben középiskolások és egyetemisták dolgozhatnak ki megoldásokat a Holdon való hosszú távú élet legnagyobb kihívásaira – olvasható a ScienceDaily.com ismeretterjesztő cikkében.

Állandó holdbázis létrehozásához keres ötleteket a NASA amerikai diákoktól (illusztráció)

Fotó: ALLISON SALES / NurPhoto

Milyen problémákat kell megoldani egy állandó holdbázis létrehozásához?

A Moon Base Challenge elnevezésű program célja, hogy a diákok ötleteikkel hozzájáruljanak az állandó emberi jelenlét feltételeinek megteremtéséhez a Holdon.

A résztvevők többek között az alábbi kérdésekre kereshetnek megoldásokat:

Energiaellátás: Hogyan biztosítható a holdbázis folyamatos működéséhez szükséges energia?

Az űrhajósok biztonsága: Milyen technológiák segíthetik a Holdon dolgozó emberek védelmét?

Hosszú távú élet a Holdon: Hogyan teremthetők meg a tartós emberi jelenlét feltételei?

A NASA tervei szerint a holdi bázis kialakításával szerzett tapasztalatok a későbbi Mars-küldetések előkészítését is segíthetik.

Keresik a jövő űrkutatóit a NASA-nál

Jared Isaacman, a NASA vezetője hangsúlyozta, hogy a fiataloknak nem kell megvárniuk a diploma megszerzését ahhoz, hogy hozzájáruljanak az űrkutatás jövőjéhez. Szerinte a kíváncsiság, a kreativitás és a nehéz problémák megoldására való törekvés kulcsszerepet játszhat az emberiség következő nagy űrkutatási lépésében.