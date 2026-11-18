Az emberiség első állandó holdbázisának megvalósításán dolgozik a NASA, amely most a fiatalok segítségét is igénybe venné a történelmi vállalkozáshoz. Az amerikai űrügynökség egymillió dolláros (330 millió forint) versenyt hirdetett, amelyben középiskolások és egyetemisták dolgozhatnak ki megoldásokat a Holdon való hosszú távú élet legnagyobb kihívásaira – olvasható a ScienceDaily.com ismeretterjesztő cikkében.
Milyen problémákat kell megoldani egy állandó holdbázis létrehozásához?
A Moon Base Challenge elnevezésű program célja, hogy a diákok ötleteikkel hozzájáruljanak az állandó emberi jelenlét feltételeinek megteremtéséhez a Holdon.
A résztvevők többek között az alábbi kérdésekre kereshetnek megoldásokat:
- Energiaellátás: Hogyan biztosítható a holdbázis folyamatos működéséhez szükséges energia?
- Az űrhajósok biztonsága: Milyen technológiák segíthetik a Holdon dolgozó emberek védelmét?
- Hosszú távú élet a Holdon: Hogyan teremthetők meg a tartós emberi jelenlét feltételei?
A NASA tervei szerint a holdi bázis kialakításával szerzett tapasztalatok a későbbi Mars-küldetések előkészítését is segíthetik.
Keresik a jövő űrkutatóit a NASA-nál
Jared Isaacman, a NASA vezetője hangsúlyozta, hogy a fiataloknak nem kell megvárniuk a diploma megszerzését ahhoz, hogy hozzájáruljanak az űrkutatás jövőjéhez. Szerinte a kíváncsiság, a kreativitás és a nehéz problémák megoldására való törekvés kulcsszerepet játszhat az emberiség következő nagy űrkutatási lépésében.
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