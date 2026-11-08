A NASA Artemis II holdmissziója egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint nemcsak történelmet írt, hanem egyfajta ideiglenes "lyukat" is ütött a Föld felső légkörében.

Nyomot hagyott a Föld légkörén a NASA történelmi holdmissziója. Fotó: PAUL HENNESSY / ANADOLU

Nyomot hagyott a Föld légkörén a NASA történelmi holdmissziója

Egy, a Geophysical Research Letters című tudományos folyóiratban megjelent előzetes tanulmányban a tajvani Nemzeti Cheng Kung Egyetem kutatói azt írták, hogy az űrindítások gyakran idéznek elő zavarokat az ionoszférában. Ezek az úgynevezett ionoszféra-lyukak akkor keletkeznek, amikor a rakéta-üzemanyag égéstermékében található molekulák reakcióba lépnek az ionoszférával, ami átmeneti elektronhiányt eredményez.

Az Artemis II áprilisi küldetése során azonban a kutatók azt tapasztalták, hogy a rakéta útja többszörös zavarokat okozott az ionoszférában: a felszállás során, két órával későbbi hajtómű-leállás során, és egy újabb leállás során, körülbelül 24 órával az indítás után. Ezek közül a legnagyobb az Észak-Amerika feletti 50. hosszúsági fokon húzódott.

Charles Lin, a Nemzeti Cheng Kung Egyetem földtudományi professzora és a tanulmány egyik társszerzője elmondta, hogy a zavarok olyan nagyok voltak, hogy a kutatók úgy vélik, hogy nagyon rövid ideig a GPS-pontosságban is okozhattak zavart. Mindezek ellenére a tanulmány nem talált bizonyítékot arra, hogy a küldetés bármilyen balesetet vagy problémát okozott volna az önvezető autókkal és drónokkal.

Lin kiemelte, hogy ha ezek a nagyobb űrküldetések gyakrabban történnek, akkor a GPS-jelek zavarai relevánsabbá válhatnak. Sőt, ha a Marsra való utazás tervei megvalósulnak, ezek az űridőjárási hatások sokkal jelentősebbé válhatnak - írja a People.

Az Artemis II legénysége: Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover és Reid Wiseman. Fotó: ADAM GRAY / AFP

Kilenc napot utazott az űrben az Artemis II legénysége

Több mint öt évtized után az első emberes holdmisszión eltöltött 9 napos űrutazást követően az Artemis II űrhajósai, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen április 10-én épségben visszatértek a Földre, és a Csendes-óceánon, San Diego partjainál szálltak vízre. A NASA szerint a küldetés során a legénység rekordot döntött a Földtől mért legnagyobb távolság tekintetében, amelyet ember valaha megtett, megdöntve az Apollo-13 legénysége által 1970-ben felállított 400 171 kilométeres korábbi rekordot. A legénységnek a Hold túlsó oldaláról is sikerült felvételeket készítenie.