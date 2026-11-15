Megfejthették, miért fázósabbak a nők, mint a férfiak

A kutatók egereken vizsgálták, miért érzékelik eltérően a hőmérsékletet a hímek és a nőstények. A Journal of Physiology szaklapban közölt tanulmány szerint a nőstény egerek átlagosan 4 Celsius-fokkal melegebb felületeket kerestek, mint a hímek. A különbség hátterében a bőr idegvégződéseiben lévő, hőre érzékeny fehérjék eltérő működése állhat.

Egérkísérletek alapján a nők a magasabb hőmérsékletet részesítik előnyben

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Miért kedvelik jobban a magasabb hőmérsékletet a nőstények?

A kísérletben harminc hím és huszonhét nőstény egeret helyeztek két eltérő hőmérsékletű felületre. Az egyik végig harminchárom Celsius-fokos maradt, míg a másik hőmérsékletét változtatták. Amikor a második felületet harmincnyolc fokra melegítették, a nőstények lényegesen több időt töltöttek rajta, mint a hímek. A nőstények átlagosan a harminchat, a hímek pedig a harminckét fokos felületeket részesítették előnyben.

A kutatók ezután a hőérzékelésért felelős fehérjék szerepét vizsgálták. Amikor a hím egerekben blokkolták a meleget érzékelő fehérjét, az állatok kevésbé idegenkedtek a melegebb felületektől. A nőstényeknél ugyanez a beavatkozás nem hozott érdemi változást. Ezzel szemben a hideget érzékelő fehérje gátlása mindkét nemnél mérsékelte a hűvösebb felületek kerülését.

A tesztoszteron is befolyásolhatja a hőérzékelést

A további vizsgálatokból kiderült, hogy a tesztoszteron fontos szerepet játszik az eltérések kialakulásában. Amikor a hím egerek tesztoszterontermelését gyógyszerrel mérsékelték, az állatok egyre inkább a melegebb felületeket keresték. Ezzel szemben a tesztoszteronnal kezelt nőstényeknél elmaradt a melegebb környezet preferálása.

A szakemberek szerint a tesztoszteron feltehetően közvetve, bizonyos gének szabályozásán keresztül befolyásolja a hőérzékelést, ám önmagában nem ad teljes magyarázatot a nemek közötti különbségre.

Bár a kísérleteket kizárólag egereken végezték, az emberi szervezetben ugyanezek az érzékelő fehérjék vannak jelen, így az eredmények közelebb vihetnek annak megértéséhez, miért reagálnak másképp a nők és a férfiak a hőmérsékletre.