Átlátszó fejű, bizarr halat filmeztek le az óceán mélyén

A Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) kutatói eredetileg kocsonyás testű mélytengeri állatokat tanulmányoztak, amikor váratlanul megpillantottak egy hordószemű halat (Macropinna microstoma). A különleges élőlény a parttól mintegy 90 kilométerre bukkant fel, és a szakembereknek sikerült részletes videófelvételeket készíteniük róla.

Hordószemű hal (Macropinna microstoma)

Fotó: 2026 MBARI

Húsz percig figyelhették a különleges hordószemű halat

A kutatóintézet munkatársai legutóbb 2021-ben figyeltek meg ilyen halat. A mostani találkozás azért is számított különlegesnek, mert a példány szokatlanul sokáig maradt a kamerák előtt.

„Általában csak néhány percünk van arra, hogy megfigyeljük ezeket a halakat, mielőtt gyorsan elúsznának. Ez az egyed azonban közel húsz percig a közelünkben maradt, így kivételes lehetőségünk nyílt arra, hogy minden irányból felvételeket készítsünk róla”

– mondta Kyra Schlining, az MBARI kutatója az IFLScience-nak.

Mire szolgálnak a hal különleges szemei?

A mindössze tenyérnyi méretű hordószemű hal az óceán úgynevezett alkonyati zónájában él, 200 és 1000 méter közötti mélységben. Ide már csak kevés napfény jut le, ezért a környezet hideg és félhomályos.

A faj egyik legérdekesebb sajátossága az átlátszó, kupolaszerű feje, amelyben hatalmas, csőszerű szemek helyezkednek el. Ezeket a hal el tudja forgatni. Feltételezik, hogy a szemek zöldes pigmentációja segít megkülönböztetni a természetes fényt a biolumineszcenciától, vagyis az élőlények által kibocsátott fénytől. A képesség megkönnyítheti a zsákmány észlelését a felülről beszűrődő napfényben.

A hal általában szinte teljesen mozdulatlanul várakozik a vízben, miközben nagy, lapos úszóival tartja a helyzetét. Szemei eközben összegyűjtik a rendelkezésre álló csekély mennyiségű fényt.

Steven Haddock, az MBARI vezető kutatója szerint ugyanakkor még számos kérdés megválaszolatlan. A szakemberek egyelőre nem tudják pontosan, milyen látvány alapján ismeri fel zsákmányát a hal, mikor forgatja el a szemeit, és milyen szerepet játszik a látásában a szemek zöld pigmentációja.