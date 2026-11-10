Sorra dőlnek az aggasztó rekordok: komoly figyelmeztetés érkezett az ENSZ-től

Tombol a hőség: minden idők négy legmelegebb éve közé kerülhet 2026 az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének (WMO) hétfőn közzétett jelentése szerint. A globális felmelegedést az erős El Niño éghajlati jelenség is fokozza – számolt be a Reuters.

Világszerte tombolt a hőségg 2026-ban.

Fotó: Vémi Zoltán / MW

A jelentés szerint január és szeptember között a globális átlaghőmérséklet 1,47 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti időszak átlagát. A hőmérséklet az El Niño hatására tovább emelkedhet.

Globális felmelegedés: már 12 éve tart a rekordközeli hőség

A WMO kilenc különböző adatsort vizsgáló jelentése szerint az elmúlt 12 év mindegyike a mérések kezdete, vagyis körülbelül 1850 óta feljegyzett 12 legmelegebb év közé tartozik.

Az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálata korábban arra figyelmeztetett, hogy 2026 szinte biztosan a második olyan naptári év lesz 2024 után, amikor a globális átlaghőmérséklet több mint 1,5 Celsius-fokkal meghaladja az iparosodás előtti szintet.

Ez az érték különösen fontos, mivel a 2015-ös párizsi klímaegyezmény egyik központi célja a hosszú távú felmelegedés 1,5 fokra korlátozása. Egyetlen év küszöbátlépése azonban önmagában még nem jelenti a hosszú távú cél végleges túllépését.

Az óceánok és a tengerszint is rekordokat dönt

A jelentés szerint a bolygó egyre több hőt halmoz fel. Az óceánok hőmérséklete a 2025-ös rekordértékek után idén is tovább emelkedett.

A globális átlagos tengerszint szintén új csúcsot ért el, amit a gleccserek és jégtakarók olvadása, valamint a felmelegedő tengervíz hőtágulása okoz.

John Kennedy, a WMO éghajlati információkért felelős vezetője szerint valamennyi vizsgált mutató ugyanarra a folyamatra utal: az üvegházhatású gázok által visszatartott hő az óceánokban, a légkörben, a jég olvadásában és a tengerszint emelkedésében is megmutatkozik.

A jelentést a november 9. és 20. között Törökországban zajló nemzetközi klímatárgyalásokra időzítették, ahol az országok a legfrissebb tudományos adatok alapján egyeztetnek az éghajlatváltozás elleni fellépésről.