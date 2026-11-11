Különleges rágógumi segíthet a rák elleni harcban

A HPV elleni rágógumit a Pennsylvaniai Egyetem kutatói fejlesztették ki. A készítmény sisakbabból (Lablab purpureus) készül, és egy FRIL nevű, természetes vírusellenes hatású fehérjét tartalmaz. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a rágógumi segítségével csökkenthető-e a daganatos betegségekkel összefüggésbe hozható kórokozók mennyisége a szájüregben. Ehhez fej-nyaki daganatos betegektől gyűjtött mintákat vizsgáltak. Az eredményeket a Scientific Reports tudományos folyóiratban közölték.

A HPV elleni rágógumi a szájüregi daganatok ellen lenne hatékony (a kép illusztráció)

Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA

Jelentősen csökkentette a vírus mennyiségét a HPV elleni rágógumi

A laboratóriumi vizsgálatok során a rágógumi kivonata a nyálmintákban 93 százalékkal, a szájöblítéssel gyűjtött mintákban pedig 80 százalékkal csökkentette a HPV mennyiségét. Az eredmény azért fontos, mert a vírus bizonyos típusai tartós fertőzés esetén daganatos betegségeket okozhatnak. A HPV-fertőzés különösen a szájgarat, azon belül is a mandulák és a nyelvgyök daganataival áll szoros kapcsolatban.

Az első kísérlet után a rágógumit továbbfejlesztették. Egy protegrin nevű, mikrobaellenes hatású peptidet adtak hozzá. A továbbfejlesztett rágógumi kivonatának hatására két káros baktériumfaj, a Porphyromonas gingivalis és a Fusobacterium nucleatum mennyisége szinte kimutathatatlan szintre csökkent. Mindkét baktérium szerepet játszhat szájüregi betegségek kialakulásában. Korábbi kutatások arra is rámutattak, hogy jelenlétük egyes daganatos betegségeknél csökkentheti a túlélési esélyeket.

A hasznos baktériumokat nem bántotta a rágógumi

A kutatók azt is megvizsgálták, hogyan hat a készítmény a szájüreg természetes baktériumközösségére. Kiderült, hogy miközben a káros baktériumok mennyisége jelentősen csökkent, a vizsgált hasznos baktériumokat a rágógumi kivonata nem károsította.

Ennek különösen a daganatos betegek esetében lehet jelentősége. A szájüregben ugyanis számos olyan mikroorganizmus él, amely hozzájárul az egészség megőrzéséhez. A daganatellenes kezelések azonban megváltoztathatják a szájüreg mikroorganizmusainak összetételét; a sugárterápia például csökkentheti a hasznos baktériumok számát, miközben elősegítheti egyes káros gombák elszaporodását.

A kórokozókat visszaszorító, de a hasznos baktériumokat megkímélő készítmény ezért a daganatellenes kezelések hasznos kiegészítőjévé válhat.

Mikor kerülhet sor a rágógumi alkalmazására?

Az előzetes eredmények biztatók, a rágógumi azonban egyelőre kísérleti fejlesztés: kivonatát daganatos betegektől vett mintákon tesztelték, nem pedig embereken végzett klinikai vizsgálatokban. Egyelőre ezért nem tudni, hogy a készítmény a szájüregben is hasonlóan hatékony lenne-e. Az sem bizonyított, hogy a HPV és a káros baktériumok mennyiségének csökkentése önmagában javítaná a daganatos betegek gyógyulási vagy túlélési esélyeit.