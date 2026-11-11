ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter megszólalt Varga Judit meghallgatása után, áldozati pózba vágta magát

rágógumi

Különleges rágógumi segíthet a rák elleni harcban

22 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy speciális rágógumi jelentősen csökkentette a humán papillomavírus (HPV) mennyiségét laboratóriumi vizsgálatokban. A HPV elleni rágógumi 93 százalékkal mérsékelte a vírus mennyiségét a daganatos betegektől vett mintákban, továbbfejlesztett változata pedig két káros baktériumfaj ellen is hatékony volt. A rágógumi a jövőben a fej-nyaki daganatok kezelésének kiegészítője lehet.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
rágógumihpv vírusrágógumizáshpvdaganat

A HPV elleni rágógumit a Pennsylvaniai Egyetem kutatói fejlesztették ki. A készítmény sisakbabból (Lablab purpureus) készül, és egy FRIL nevű, természetes vírusellenes hatású fehérjét tartalmaz. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a rágógumi segítségével csökkenthető-e a daganatos betegségekkel összefüggésbe hozható kórokozók mennyisége a szájüregben. Ehhez fej-nyaki daganatos betegektől gyűjtött mintákat vizsgáltak. Az eredményeket a Scientific Reports tudományos folyóiratban közölték. 

A HPV elleni rágógumi a szájüregi daganatok ellen lenne hatékony
A HPV elleni rágógumi a szájüregi daganatok ellen lenne hatékony (a kép illusztráció)
Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA

Jelentősen csökkentette a vírus mennyiségét a HPV elleni rágógumi

A laboratóriumi vizsgálatok során a rágógumi kivonata a nyálmintákban 93 százalékkal, a szájöblítéssel gyűjtött mintákban pedig 80 százalékkal csökkentette a HPV mennyiségét. Az eredmény azért fontos, mert a vírus bizonyos típusai tartós fertőzés esetén daganatos betegségeket okozhatnak. A HPV-fertőzés különösen a szájgarat, azon belül is a mandulák és a nyelvgyök daganataival áll szoros kapcsolatban.

Az első kísérlet után a rágógumit továbbfejlesztették. Egy protegrin nevű, mikrobaellenes hatású peptidet adtak hozzá. A továbbfejlesztett rágógumi kivonatának hatására két káros baktériumfaj, a Porphyromonas gingivalis és a Fusobacterium nucleatum mennyisége szinte kimutathatatlan szintre csökkent. Mindkét baktérium szerepet játszhat szájüregi betegségek kialakulásában. Korábbi kutatások arra is rámutattak, hogy jelenlétük egyes daganatos betegségeknél csökkentheti a túlélési esélyeket.

A hasznos baktériumokat nem bántotta a rágógumi

A kutatók azt is megvizsgálták, hogyan hat a készítmény a szájüreg természetes baktériumközösségére. Kiderült, hogy miközben a káros baktériumok mennyisége jelentősen csökkent, a vizsgált hasznos baktériumokat a rágógumi kivonata nem károsította.

Ennek különösen a daganatos betegek esetében lehet jelentősége. A szájüregben ugyanis számos olyan mikroorganizmus él, amely hozzájárul az egészség megőrzéséhez. A daganatellenes kezelések azonban megváltoztathatják a szájüreg mikroorganizmusainak összetételét; a sugárterápia például csökkentheti a hasznos baktériumok számát, miközben elősegítheti egyes káros gombák elszaporodását.

A kórokozókat visszaszorító, de a hasznos baktériumokat megkímélő készítmény ezért a daganatellenes kezelések hasznos kiegészítőjévé válhat.

Mikor kerülhet sor a rágógumi alkalmazására?

Az előzetes eredmények biztatók, a rágógumi azonban egyelőre kísérleti fejlesztés: kivonatát daganatos betegektől vett mintákon tesztelték, nem pedig embereken végzett klinikai vizsgálatokban. Egyelőre ezért nem tudni, hogy a készítmény a szájüregben is hasonlóan hatékony lenne-e. Az sem bizonyított, hogy a HPV és a káros baktériumok mennyiségének csökkentése önmagában javítaná a daganatos betegek gyógyulási vagy túlélési esélyeit.

A kutatók ugyanakkor több lehetőséget is látnak a fejlesztésben. A rágógumi segíthetne bizonyos szájüregi fertőzések megelőzésében, illetve kiegészíthetné a már alkalmazott daganatellenes kezeléseket. 

További előnye, hogy a hatóanyagokat egyszerűen és olcsón, közvetlenül a szájüregbe lehetne juttatni.

Ehhez azonban először embereken végzett klinikai vizsgálatokkal kell igazolni a készítmény biztonságosságát és hatékonyságát.

Hogyan okozhat daganatot a HPV?

A humán papillomavírusoknak több mint 200 típusa ismert, de ezek közül csak bizonyos, magas kockázatú változatok okozhatnak daganatos betegséget. A legtöbb HPV-fertőzés egy-két éven belül magától elmúlik, mert az immunrendszer legyőzi a vírust. Előfordulhat azonban, hogy a fertőzés tartóssá válik. Ilyenkor a vírus egyes fehérjéi megzavarhatják a fertőzött sejtek működését, aminek hatására a sejtosztódás szabályozatlanná válhat. A béklyóit vesztett sejtek szaporodása hosszú évek-évtizedek alatt rosszindulatú daganatok kialakulásához vezethet.

A szájgarati daganatok esetében különösen a HPV-16 jelent veszélyt.

  • Fontos ugyanakkor, hogy a HPV daganatkeltő szerepe elsősorban a mandulák és a nyelvgyök területén kialakuló rákos megbetegedéseknél bizonyított, nem pedig a szájüreg valamennyi tumorjánál.

 

Szóljon hozzá!