A Föld légkörébe zuhanhat a Hubble-űrtávcső, a NASA mentőakciót fontolgat

Meddig maradhat még az űrben a Hubble-űrteleszkóp?

Mikor zuhanhat a Föld légkörébe a Hubble?

A Hubble-űrtávcső több mint 35 éve figyeli a világűrt, de a jövője egyre bizonytalanabb. A NASA számításai szerint az űreszköz már 2033–2034-ben visszazuhanhat a Föld légkörébe. Az amerikai űrügynökség ezért magánűrcégektől vár megoldásokat, amelyekkel meghosszabbíthatná a legendás teleszkóp működését – írja a ScienceDaily.com.

A Hubble-űrtávcső 2033-2034-ben visszazuhanhat a Föld légkörébe. A NASA magánűrcégekkel keresi a megoldást, hogy tovább működhessen a legendás teleszkóp. Fotó: NASA

Miért süllyed egyre alacsonyabbra a Hubble-űrtávcső?

A Hubble alacsony Föld körüli pályán kering, ahol a légkör rendkívül ritka, de nem tűnik el teljesen. A megmaradó gázrészecskék ellenállást fejtenek ki az űrtávcsőre, amely így lassan veszít a magasságából. A folyamatot a Hubble önállóan nem tudja megállítani, mert nincs olyan hajtóműve, amellyel magasabb pályára állhatna.

A NASA jelenlegi becslése szerint az űreszköz 2033 és 2034 között léphet vissza a légkörbe. Ha addig nem sikerül beavatkozni, véget érhet a több évtizedes űrmisszió. Ahhoz, hogy a pálya megemelésével érdemben meghosszabbítsák a működését, a szükséges küldetést várhatóan legkésőbb 2032-ig végre kellene hajtani.