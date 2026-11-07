A Föld légkörébe zuhanhat a Hubble-űrtávcső, a NASA mentőakciót fontolgat

- Meddig maradhat még az űrben a Hubble-űrteleszkóp?
- Mikor zuhanhat a Föld légkörébe a Hubble?
A Hubble-űrtávcső több mint 35 éve figyeli a világűrt, de a jövője egyre bizonytalanabb. A NASA számításai szerint az űreszköz már 2033–2034-ben visszazuhanhat a Föld légkörébe. Az amerikai űrügynökség ezért magánűrcégektől vár megoldásokat, amelyekkel meghosszabbíthatná a legendás teleszkóp működését – írja a ScienceDaily.com.
Miért süllyed egyre alacsonyabbra a Hubble-űrtávcső?
A Hubble alacsony Föld körüli pályán kering, ahol a légkör rendkívül ritka, de nem tűnik el teljesen. A megmaradó gázrészecskék ellenállást fejtenek ki az űrtávcsőre, amely így lassan veszít a magasságából. A folyamatot a Hubble önállóan nem tudja megállítani, mert nincs olyan hajtóműve, amellyel magasabb pályára állhatna.
A NASA jelenlegi becslése szerint az űreszköz 2033 és 2034 között léphet vissza a légkörbe. Ha addig nem sikerül beavatkozni, véget érhet a több évtizedes űrmisszió. Ahhoz, hogy a pálya megemelésével érdemben meghosszabbítsák a működését, a szükséges küldetést várhatóan legkésőbb 2032-ig végre kellene hajtani.
Hogyan menthetné meg a NASA a Hubble-űrtávcsövet?
Az amerikai űrügynökség október 29-én tájékoztatást kért a kereskedelmi űripar szereplőitől. Azt szeretné felmérni, milyen technológiák állnak rendelkezésre az űrtávcső helyszíni szervizeléséhez, és melyik megoldás lenne műszakilag megvalósítható, illetve megfizethető.
Három lehetőséget vizsgálnak:
- Magasabb pályára emelnék a Hubble-t egy másik űreszköz segítségével, hogy lassítsák a veszélyes süllyedést.
- Korszerűsítenék vagy javítanák a rendszereit, így tovább folytathatná a tudományos megfigyeléseket.
- Biztonságosan lezárnák a küldetést, például irányított légköri visszatéréssel vagy az űrben történő biztonságos elhelyezéssel.
A feladat nem egyszerű: a szervizeléshez egy másik űreszköznek kellene megközelítenie a Hubble-t. A NASA ezért különösen érdeklődik a műholdak befogására és űrbeli karbantartására alkalmas új technológiák iránt.
Egyelőre egyik elképzelésről sem született végleges döntés. A cégek november 30-ig küldhetik el javaslataikat.
Jared Isaacman, a NASA vezetője szerint a Hubble előtt még fontos tudományos feladatok állnak, ezért minden észszerű, költséghatékony megoldást mérlegelni kell. Az Európai Űrügynökséggel közösen működtetett teleszkóp alapvetően formálta át a világegyetemről alkotott képünket. Egy sikeres mentőakcióval még évekkel meghosszabbíthatnák az űrtávcső működését.
Rejtélyes tízszög jelent meg a Szaturnuszon
A Hubble-űrtávcső felvételein egy hatalmas, tízoldalú felhőmintázatot fedeztek fel. A Szaturnusz déli pólusánál kialakult képződmény lassan mozog, és a megfigyelések alapján formája még változhat. A tízszög mintegy 167 820 kilométer széles, oldalai pedig egyenként nagyjából 16 782 kilométer hosszúak. A gázóriás északi pólusán korábban már találtak egy hasonló alakzatot, az azonban hatszögletű.