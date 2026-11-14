Miért repül egyre gyorsabban az idő, ahogy öregszünk? Meglepő magyarázatot találtak a kutatók

Az idő múlásának érzékelése az egyik legkülönösebb emberi tapasztalat. Miközben egy unalmas várakozás végtelenül hosszúnak tűnhet, egy kellemes nyaralás szinte pillanatok alatt elrepül.

Sokak számára az idő múlása az életkor előrehaladtával egyre gyorsabbnak tűnik

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Évekkel később azonban éppen az utóbbi tűnhet hosszabbnak, ha visszagondolunk rá.

A pszichológusok szerint az időérzékelésünk nemcsak attól függ, mennyi idő telt el, hanem attól is, hogyan élünk meg és őrzünk meg emlékeket.

Egy 2005-ös kutatásban Marc Wittmann és Sandra Lenhoff 499, 14 és 94 év közötti résztvevőt kérdezett meg arról, milyen gyorsnak érzik az idő múlását – írja a Scientific American.

Az eredmények szerint a rövidebb időszakok, például egy hét, egy hónap vagy egy év érzékelésében nem mutatkozott jelentős különbség az életkor alapján. A hosszabb időtávoknál, különösen az elmúlt tíz év megítélésénél azonban az idősebb résztvevők gyakrabban érezték úgy, hogy az idő gyorsabban telt el.

A sok új élmény miatt tűnik hosszabbnak a gyerekkor

A jelenség egyik lehetséges magyarázata, hogy az agyunk az új és szokatlan élményeket részletesebben rögzíti az emlékezetben, míg a megszokott, rutinszerű események kevésbé maradnak meg.

Gyermekkorunkban és fiatal éveinkben rengeteg újdonsággal találkozunk:

új helyeket fedezünk fel,

új készségeket tanulunk,

és számos első élményben van részünk.

Ezek az emlékek később gazdagabbá teszik az adott időszakról alkotott képünket.

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Felnőttként viszont a mindennapok gyakran ismétlődővé válnak.

A munka, a háztartás és a megszokott teendők mellett kevesebb olyan esemény történik, amely különösen emlékezetes lenne.

Emiatt, amikor visszatekintünk az elmúlt évekre, kevesebb kapaszkodót találunk az emlékeink között, és úgy érezhetjük, mintha az idő gyorsabban elszaladt volna.

Az új élmények segíthetnek lassítani az időérzékelést

A kutatók szerint mindez azt is jelenti, hogy az idő múlásának érzékelését bizonyos mértékig befolyásolhatjuk.

Ha új dolgokat tanulunk, ismeretlen helyeket fedezünk fel, vagy rendszeresen kilépünk a megszokott rutinból, több emlékezetes élménnyel gazdagodhatunk.

Ezek később hosszabbnak és tartalmasabbnak mutathatják az adott időszakot.