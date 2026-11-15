Mindent átír, amit eddig a jégkorszakról hittünk: meglepő dolgokat lepleztek le a több mint 30 ezer éves DNS-minták

Több mint 30 000 évvel ezelőtt a jégkorszaki Európában élő emberek sokkal szorosabb kapcsolatban álltak egymással, mint azt a tudósok korábban hitték. A Bécsi Egyetem vezetésével egy nemzetközi kutatócsoport olyan új genetikai bizonyítékokat tárt fel a hatalmas távolságokra lévő népcsoportok között, ami megkérdőjelezi azt a régóta fennálló elképzelést, miszerint a kelet- és nyugat-európai csoportok nagyrészt elszigeteltek maradtak egymástól.
Az új tanulmány ritka emberi maradványok és barlangi üledékek ősi DNS-elemzésén alapul. Az eredmények új képet festenek arról, hogyan léptek kapcsolatba és cseréltek géneket a történelem előtti európaiak, illetve hogyan maradtak fenn a drámai környezeti változások évezredei alatt.
A kutatás Európa egyik jelentős paleolitikumi kultúrájához, a gravetti kultúrához kapcsolódó emberekre összpontosít, amely nagyjából 34 000-25 000 évvel ezelőtt virágzott a kontinensen.
A régészeti felfedezések már régóta utalnak arra, hogy ezek az ősi népcsoportok jelentős távolságokon keresztül is fenntartották a kapcsolatot. A korábbi genetikai bizonyítékok azonban viszonylag elkülönülő keleti és nyugati származási csoportokra mutattak rá.
Egy nő 30 000 évvel ezelőttről rejtett genetikai kapcsolatokat tárt fel a kutatóknak
Egy Franciaországban talált, 30 000 éves női maradvány DNS-vizsgálata alapjaiban változtatja meg az őskori Európáról alkotott képünket. A délnyugat-franciaországi Isturitz-barlangból származó lelet az eddigi legősibb teljes genom-adatbázis a térségben.
A kutatók meglepő genetikai keveredést fedeztek fel a nő DNS-ében. Bár genetikai hátterének többsége a nyugat-európai populációkhoz köthető, jelentős részben hordozott közép- és kelet-európai népekre jellemző vonásokat is. A genetikai modellezés alapján ez a keveredés nagyjából 31 500–32 500 évvel ezelőtt történhetett.
Az ilyen nagy távolságokat áthidaló génáramlás új dimenziót nyit a jégkorszaki gravetti-kultúra megértésében
- magyarázta Pere Gelabert, a Bécsi Egyetem kutatója.
Mivel egy másik, korábban Ormessonban vizsgált egyénnél is hasonló genetikai nyomokat találtak, a régészeti leletekkel együtt ez arra utal, hogy az Isturitz-barlang fontos találkozóhelyként szolgálhatott a különböző őskori csoportok számára.
Barlangüledékben rejtőző ősi DNS tárta fel az egyik jégkorszakbeli menedékhelyét
Miközben egyes őskori csoportok hatalmas távolságokat hidaltak át, más populációk évezredeken át folyamatosan egy adott régióban maradtak. Az észak-spanyolországi Chufín-barlang leletei alapján a nyugat-európai genetikai örökség hosszú időn keresztül fennmaradt a délnyugati régióban.
A kutatók egy új, forradalmi módszert alkalmaztak: emberi csontok vagy fogak hiányában is képesek voltak DNS-t kinyerni közvetlenül a barlangi talajból. A spanyolországi El Mirón-barlangban így sikerült azonosítani egy 22 000 éves rétegből az egykor ott élő emberek származását.
Az eredmények igazolják, hogy a nyugat-európai népesség a legutóbbi jégkorszak leghidegebb periódusát is átvészelte a területen. Sőt azt az elméletet is megerősíti, hogy az Ibériai-félsziget kulcsfontosságú menedékhelyként szolgált az őskori emberek számára a jégkorszak zord körülményei között.
Tudatosan kerülték az őskori emberek a belterjességet
Egy dél-olaszországi lelet - egy Ostuni1b néven ismert fiú magzat maradványa - újabb részletet tárt fel az őskori társadalmakról. A genetikai elemzés kimutatta, hogy bár a szülők ugyanahhoz a populációhoz tartoztak, nem voltak közeli rokonok. Ez arra utal, hogy ezek a közösségek tudatosan vagy ösztönösen kerülték a belterjességet.
A kutatások összességében bizonyítják, hogy az őskori Európában a helyi, évezredes genetikai folytonosság és a távoli csoportokkal való keveredés nem zárta ki egymást: mindkét folyamat egyszerre alakította a jégkorszak népességét - írja a Science Daily.
A tudósok nem álltak meg ennél a tanulmánynál: Gelabert és kollégái a talajból kinyert DNS-mintákat fejlett fehérjeelemzéssel kombinálják. Céljuk, hogy feltérképezzék a modern ember legkorábbi európai elterjedését, és megértsék, hogyan éltek együtt a korabeli ragadozókkal azokon a helyeken, ahol a csontleletek rendkívül ritkák.