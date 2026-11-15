Mindent átír, amit eddig a jégkorszakról hittünk: meglepő dolgokat lepleztek le a több mint 30 ezer éves DNS-minták

Több mint 30 000 évvel ezelőtt a jégkorszaki Európában élő emberek sokkal szorosabb kapcsolatban álltak egymással, mint azt a tudósok korábban hitték. A Bécsi Egyetem vezetésével egy nemzetközi kutatócsoport olyan új genetikai bizonyítékokat tárt fel a hatalmas távolságokra lévő népcsoportok között, ami megkérdőjelezi azt a régóta fennálló elképzelést, miszerint a kelet- és nyugat-európai csoportok nagyrészt elszigeteltek maradtak egymástól.

Egy új tanulmány mindent átírt, amit eddig a jégkorszaki európai emberekről tudtunk. (Képünk illusztráció) Fotó: MICHAEL NOLAN / Robert Harding RF

Az új tanulmány ritka emberi maradványok és barlangi üledékek ősi DNS-elemzésén alapul. Az eredmények új képet festenek arról, hogyan léptek kapcsolatba és cseréltek géneket a történelem előtti európaiak, illetve hogyan maradtak fenn a drámai környezeti változások évezredei alatt.

A kutatás Európa egyik jelentős paleolitikumi kultúrájához, a gravetti kultúrához kapcsolódó emberekre összpontosít, amely nagyjából 34 000-25 000 évvel ezelőtt virágzott a kontinensen.

A régészeti felfedezések már régóta utalnak arra, hogy ezek az ősi népcsoportok jelentős távolságokon keresztül is fenntartották a kapcsolatot. A korábbi genetikai bizonyítékok azonban viszonylag elkülönülő keleti és nyugati származási csoportokra mutattak rá.

Egy nő 30 000 évvel ezelőttről rejtett genetikai kapcsolatokat tárt fel a kutatóknak

Egy Franciaországban talált, 30 000 éves női maradvány DNS-vizsgálata alapjaiban változtatja meg az őskori Európáról alkotott képünket. A délnyugat-franciaországi Isturitz-barlangból származó lelet az eddigi legősibb teljes genom-adatbázis a térségben.

A kutatók meglepő genetikai keveredést fedeztek fel a nő DNS-ében. Bár genetikai hátterének többsége a nyugat-európai populációkhoz köthető, jelentős részben hordozott közép- és kelet-európai népekre jellemző vonásokat is. A genetikai modellezés alapján ez a keveredés nagyjából 31 500–32 500 évvel ezelőtt történhetett.

Az ilyen nagy távolságokat áthidaló génáramlás új dimenziót nyit a jégkorszaki gravetti-kultúra megértésében

- magyarázta Pere Gelabert, a Bécsi Egyetem kutatója.

Mivel egy másik, korábban Ormessonban vizsgált egyénnél is hasonló genetikai nyomokat találtak, a régészeti leletekkel együtt ez arra utal, hogy az Isturitz-barlang fontos találkozóhelyként szolgálhatott a különböző őskori csoportok számára.