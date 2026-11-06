Váratlan kockázata lehet a növényi tejek fogyasztásának

Az Egyesült Királyságban a gyermekek jódbevitelének mintegy fele, a felnőttekének pedig egyharmada tejtermékekből származik. Ha ezeket nem megfelelően dúsított növényi alternatívákkal helyettesítik, a jódbevitel jelentősen csökkenhet. Ez azért jelent problémát, mert a jód nélkülözhetetlen az anyagcserét, a növekedést, valamint az agy fejlődését szabályozó pajzsmirigyhormonok előállításához.

A jódbevitel csökkenéséhez vezethet a növényi tejek túlzott fogyasztása

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Kevés olyan növényi tej van, ami biztosítja a megfelelő jódbevitelt

A kutatók összesen 146 növényi tejhelyettesítőt, 76 joghurtalternatívát és 67 sajthelyettesítő terméket vizsgáltak meg az Egyesült Királyság piacán. A termékek 61 százalékát kalciummal, 46 százalékát B12-vitaminnal dúsították. Ugyanakkor mindössze 19 százalékuk tartalmazott hozzáadott B2-vitamint, és csupán 12 százalékukhoz adtak jódot.

A számítások szerint már az is 9–21 százalékkal csökkentheti a jódbevitelt, ha valaki a megszokott tejtermékfogyasztásának egyharmadát növényi alternatívákkal helyettesíti. Emellett a kalcium, a B2-vitamin és a B12-vitamin bevitele is visszaeshet.

A fiatal nők különösen veszélyeztetettek

A Guardian által ismertetett kutatás szerint az Egyesült Királyságban a serdülő lányok 54 százalékának nem megfelelő a jódbevitele. Ha tejtermékfogyasztásuk egyötödét vagy egyharmadát növényi alternatívákkal helyettesítenék, ez az arány 65 százalékra emelkedne. A 19–49 éves nőknél ugyanez az érték 32-ről 42 százalékra nőne.

A tejmentes alternatívákra való teljes áttérés még nagyobb változást eredményezne. A modellek szerint ebben az esetben a serdülő lányok 80 százaléka, a fiúk 72 százaléka nem jutna megfelelő mennyiségű jódhoz.

Dr. Sarah Bath, a Surrey-i Egyetem kutatója szerint fontos felhívni a figyelmet a problémára, mivel a jódhiánynak ismert egészségügyi következményei vannak.

Mire érdemes figyelni a növényi termékek vásárlásakor?

A The Lancet Planetary Health folyóiratban megjelent tanulmány szerint a növényi tejtermék-helyettesítők kötelező jóddúsításával megelőzhető lenne a jódbevitel átlagos csökkenése. A kutatók azt is megállapították, hogy a kenyérhez adott jódozott só mérsékelhetné az elégtelen jódbevitel előfordulását.