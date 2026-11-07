Sokan egészségesnek hiszik ezeket a tejtermékeket, most meglepő dolog derült ki róluk

Nem feltétlenül jelent előnyt a zsírszegény tejtermékek fogyasztása a derékbőség szempontjából – erre utal egy új kutatás, amelynek eredményeit a Current Developments in Nutrition tudományos folyóiratban publikálták 2026 szeptemberében.
A kutatók 110 felnőtt bevonásával vizsgálták, hogy a teljes zsírtartalmú és a zsírszegény fermentált tejtermékek milyen hatással vannak az anyagcserére és a testméretekre.
Meglepő eredményt hozott a joghurt és a sajt vizsgálata
A tizenkét héten át tartó, véletlenszerű besorolású kutatásban túlsúllyal vagy elhízással élő, emelkedett trigliceridszintű felnőttek vettek részt.
A résztvevőket három csoportba osztották. Az első csoport naponta két adag teljes zsírtartalmú fermentált tejterméket, joghurtot és sajtot fogyasztott, a második ezek zsírszegény változatát kapta. A harmadik csoport hasonló összetételű, de tejterméket nem tartalmazó élelmiszereket fogyasztott.
A kutatás elsődleges célja az inzulinérzékenység változásának vizsgálata volt. Ebben a tekintetben tizenkét hét után nem találtak statisztikailag jelentős különbséget a három csoport között. A legtöbb egyéb anyagcsere-mutató esetében sem mutatkozott érdemi eltérés.
A derékbőség vizsgálata érdekes eredményt hozott
A teljes zsírtartalmú tejtermékeket fogyasztók derékbősége átlagosan 1,62 százalékkal csökkent, míg a tejtermékmentes kontrollcsoportban 2,21 százalékos növekedést mértek.
A két csoport közötti, mintegy 3,8 százalékpontos eltérés statisztikailag jelentősnek bizonyult.
Valóban jobb választás a teljes zsírtartalmú joghurt?
A kutatók hangsúlyozták, hogy a teljes zsírtartalmú és a zsírszegény tejtermékeket fogyasztó csoport között nem találtak statisztikailag jelentős különbséget a derékbőség változásában.
Ez azt jelenti, hogy a vizsgálat nem bizonyítja: a zsírosabb tejtermékektől könnyebb fogyni, vagy azok hatékonyabban csökkentenék a hasi körfogatot.
Az eredmények ugyanakkor megkérdőjelezik azt az egyszerű elképzelést, hogy a tejtermékek magasabb zsírtartalma szükségszerűen nagyobb derékbőséggel jár.
A kutatásnak több korlátja is volt. Mindössze tizenkét hétig tartott, viszonylag kevés résztvevőt vontak be, és valamennyien túlsúllyal vagy elhízással, illetve emelkedett trigliceridszinttel éltek. Így nem tudni, hogy az eredmények más csoportokra vagy hosszabb időtávon is érvényesek-e.
A tanulmány finanszírozásában a tejiparhoz kötődő National Dairy Council is részt vett, amit az eredmények értékelésekor szintén figyelembe kell venni.
A kutatás legfontosabb tanulsága, hogy a tejtermékek megítélésénél önmagában a zsírtartalom nem feltétlenül elegendő szempont. A vizsgálat alapján nincs bizonyíték arra, hogy a teljes zsírtartalmú joghurt vagy fermentált sajt szükségszerűen kedvezőtlenebb lenne a derékbőség szempontjából, mint a zsírszegény változat.