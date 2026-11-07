Sokan egészségesnek hiszik ezeket a tejtermékeket, most meglepő dolog derült ki róluk

Nem feltétlenül jelent előnyt a zsírszegény tejtermékek fogyasztása a derékbőség szempontjából – erre utal egy új kutatás, amelynek eredményeit a Current Developments in Nutrition tudományos folyóiratban publikálták 2026 szeptemberében.

A joghurtok természetes probiotikumok, és értékes tápanyagok találhatók bennük.

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A kutatók 110 felnőtt bevonásával vizsgálták, hogy a teljes zsírtartalmú és a zsírszegény fermentált tejtermékek milyen hatással vannak az anyagcserére és a testméretekre.

Meglepő eredményt hozott a joghurt és a sajt vizsgálata

A tizenkét héten át tartó, véletlenszerű besorolású kutatásban túlsúllyal vagy elhízással élő, emelkedett trigliceridszintű felnőttek vettek részt.

A résztvevőket három csoportba osztották. Az első csoport naponta két adag teljes zsírtartalmú fermentált tejterméket, joghurtot és sajtot fogyasztott, a második ezek zsírszegény változatát kapta. A harmadik csoport hasonló összetételű, de tejterméket nem tartalmazó élelmiszereket fogyasztott.

A kutatás elsődleges célja az inzulinérzékenység változásának vizsgálata volt. Ebben a tekintetben tizenkét hét után nem találtak statisztikailag jelentős különbséget a három csoport között. A legtöbb egyéb anyagcsere-mutató esetében sem mutatkozott érdemi eltérés.

A derékbőség vizsgálata érdekes eredményt hozott

A teljes zsírtartalmú tejtermékeket fogyasztók derékbősége átlagosan 1,62 százalékkal csökkent, míg a tejtermékmentes kontrollcsoportban 2,21 százalékos növekedést mértek.

A két csoport közötti, mintegy 3,8 százalékpontos eltérés statisztikailag jelentősnek bizonyult.

Valóban jobb választás a teljes zsírtartalmú joghurt?

A kutatók hangsúlyozták, hogy a teljes zsírtartalmú és a zsírszegény tejtermékeket fogyasztó csoport között nem találtak statisztikailag jelentős különbséget a derékbőség változásában.

Ez azt jelenti, hogy a vizsgálat nem bizonyítja: a zsírosabb tejtermékektől könnyebb fogyni, vagy azok hatékonyabban csökkentenék a hasi körfogatot.

Az eredmények ugyanakkor megkérdőjelezik azt az egyszerű elképzelést, hogy a tejtermékek magasabb zsírtartalma szükségszerűen nagyobb derékbőséggel jár.