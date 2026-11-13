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Ezeréves könyvekben találták meg egy veszélyes vírus nyomait

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Középkori kéziratokban és bronzkori juhfogakban is megtalálták egy ma is súlyos károkat okozó állatbetegség nyomait. A juhhimlővírus már több mint 3700 éve fertőzi a juhállományokat, genomja pedig az elmúlt évezredekben alig változott.
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dnsvírusjuhkönyv

Az ezeréves Yorki Evangéliumoskönyv lapjai nemcsak történelmi szövegeket őriznek, hanem egy régi állatbetegség nyomait is. A University College Dublin vezette nemzetközi kutatócsoport a pergamenben a juhhimlővírus DNS-ét azonosította. Ugyanezt a kórokozót más középkori kéziratokban is kimutatták. A kutatás elsőként szolgáltatott genetikai bizonyítékot arra, hogy a betegség már a középkorban is jelen volt az európai juhállományokban.

Középkori könyvek lapjain azonosították a juhhimlő DNS-ét
Középkori könyvek lapjain azonosították a juhhimlő DNS-ét (a kép illusztráció)
Fotó: Photo12 via AFP

Hogyan került a juhhimlővírus a középkori kéziratokba?

A magyarázat egyszerűbb, mint gondolnánk. A papír elterjedése előtt a könyvek lapjait gyakran állatbőrből készítették. A pergamenhez többek között juhok, kecskék és szarvasmarhák bőrét használták, ezekben az anyagokban pedig fennmaradhattak a fertőzések genetikai nyomai is.

A kutatók több kézirat oldalait elemezték, és számos esetben sikerült azonosítaniuk a vírus örökítőanyagát, ami arra utal, hogy a pergamenek egy része fertőzött állatok bőréből készült. Meglepő módon a kórokozó DNS-ét borjú- és kecskebőrből készült lapokon is kimutatták. Erre két magyarázat lehetséges: 

  • vagy más állatfajokat is megfertőzhetett a vírus, 
  • vagy a bőrök a pergamenkészítés során szennyeződtek.

A felfedezés azért is érdekes, mert így a régi könyvek olyan járványokról tanúskodhatnak, amelyekről nem maradtak fenn feljegyzések. A könyvtárakban és levéltárakban őrzött kéziratokban még számos hasonló bizonyíték rejtőzhet.

Több mint 3700 éve fertőzi a juhokat

A szakértők a középkori kéziratok mellett bronzkori juhfogakat is vizsgáltak. Az eurázsiai sztyeppe egykori pásztortelepüléseiről előkerült maradványokban sikerült megtalálniuk a juhhimlővírus eddig ismert legrégebbi genetikai nyomait, amelyek alapján a betegség már több mint 3700 évvel ezelőtt is jelen volt a juhállományokban.

A szakemberek az ősi és a mai vírusok genetikai állományát is összehasonlították. Eredményeik szerint a juhhimlővírus, a kecskehimlővírus és a szarvasmarhák göbös bőrbetegségét okozó vírus fejlődési vonalai 11 500 és 3700 évvel ezelőtt válhattak külön egymástól.

Ebben az időszakban az állattartás is jelentős változásokon ment keresztül. A juhok háziasítása, majd az állományok eurázsiai sztyeppéről Európába történő eljutása a vírus terjedésében is szerepet játszhatott.

Évezredek óta alig változott a veszélyes kórokozó

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy 

a juhhimlővírus genetikai állománya az elmúlt évezredekben szinte változatlan maradt.

Vélhetően a vírus fejlődésének korábbi szakaszában történtek azok a genetikai változások, amelyek lehetővé tették számára a juhok hatékony megfertőzését.

A betegség napjainkban is komoly gondot okoz az állattenyésztőknek. A juhhimlő rendkívül fertőző, gyorsan terjed, és különösen a fiatal állatok között okozhat súlyos veszteségeket. A fertőzés a gyapjú-, hús- és tejtermelést is visszavetheti. Louis L'Hôte, a tanulmány vezető szerzője szerint Görögországban jelenleg is jelentős gazdasági károkat okoz egy juhhimlőjárvány.

Az ősi vírusminták vizsgálata segíthet jobban megérteni, hogyan alakult ki a kórokozó fertőzőképessége. A tudás birtokában javítható a védekezés hatékonysága.

 

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