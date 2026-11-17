Az égi háromszög november 22-én, vasárnap hajnalban lesz a leglátványosabb. A Svábhegyi Csillagvizsgáló előrejelzése szerint reggel 5:30 körül a déli égbolt felé kell néznünk, ahol a látóhatár fölött mintegy 55 fokkal pillanthatjuk meg a három égitestet. A háromszög jobb oldalán a fényesen ragyogó Jupiter, balra fent a vöröses Mars, balra lent pedig az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a kékesfehér Regulus látható. Az égitestek feltűnően közel állnak majd egymáshoz, ezért az együttállás akár egy egyszerű kézi távcső látómezejében is megfigyelhető lesz.
Napok óta közeledik egymáshoz a Jupiter és a Mars
A november végi látványosság egy hosszabb együttállás-sorozat része. A Mars és a Jupiter már a hónap első felében is közelebb látszott egymáshoz. A NASA szerint november 15-én és 16-án mindössze 1,2 fok választotta el őket az égen. Ez nagyjából két és fél telihold látszólagos átmérőjének felel meg. A Mars ezután fokozatosan eltávolodik a Jupitertől, miközben egyre közelebb kerül a Regulushoz. A Michigan State University Abrams Planetariumának számításai szerint a három égitest 15 egymást követő hajnalon belefér egy mindössze 5 fokos látómezőbe.
November 22-én különösen szabályosnak tűnő alakzatot figyelhetünk meg. A Star Walk csillagászati portál adatai alapján a háromszög két rövidebb oldala hozzávetőleg 2,4 fokos, a hosszabb pedig 3,9 fokos lesz.
A három égitest így közel egyenlő szárú, tompaszögű háromszöget formál.
Néhány nappal később teljesen megváltozik a háromszög alakja
A látvány azonban nem marad sokáig változatlan. November 25-én, szerdán hajnalban a Mars már a háromszög bal oldalán helyezkedik el, így a három égitest közel derékszögű háromszöget alkot. A vörös bolygó ekkor már csak körülbelül 1,8 fokra látszik a Regulustól. Az Astronomy.com novemberi megfigyelési útmutatója 1,7 fokos távolságot ad meg erre a napra. November 26-án pedig a Star Walk előrejelzése szerint a két égitest látszólagos távolsága mintegy 1,6 fokra csökken.
Az alakzat változását a bolygók eltérő látszólagos mozgása okozza.
A Mars november elején naponta körülbelül fél fokot haladt kelet felé az állócsillagokhoz képest, miközben a Jupiter a teljes hónap során mindössze 2,4 fokot mozdul el ugyanebben az irányban.
A bolygók természetesen nem egymás felé tartanak a világűrben. Mindketten a Nap körül keringenek, de eltérő pályán és sebességgel.
Miért különleges a Regulus?
Az együttállás harmadik szereplője a Regulus, az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga. A Mars és a Jupiter bolygó, a Regulus viszont egy távoli csillagrendszer része. A NASA szerint a Regulus körülbelül 79 fényévre található a Földtől. Forró, rendkívül gyorsan forgó csillag, amely egy többes csillagrendszerhez tartozik. A most megfigyelhető fénye tehát közel 79 évvel ezelőtt indult el felénk.
A három égitest színe is eltér egymástól. A Mars jellegzetes vöröses árnyalatát a felszínén található vas-oxidban gazdag por okozza. A Jupiter fehéres, rendkívül fényes pontként jelenik meg, a Regulus pedig kékesfehér fényével különül el tőlük.
Éppen ez a színkülönbség teszi különösen érdekessé az együttállást. Három egészen eltérő tulajdonságú égitest látszik egymás közelében, miközben a valóságban hatalmas távolság választja el őket.
Milyen látványra számíthatunk távcsővel?
Az együttállás szabad szemmel is jól megfigyelhető, de egy binokulár még szebbé teheti a látványt. November 22-én a három égitest egy átlagos kézi távcső látómezejébe is beleférhet, így egyszerre hasonlíthatjuk össze a színüket és a fényességüket.
A Jupiter mellett megfelelő körülmények között apró fénypontokként feltűnhetnek a Galilei-holdak is. Ezek a bolygó négy legnagyobb holdja:
- az Io,
- az Europa,
- a Ganymedes
- és a Callisto.
Nem feltétlenül látható mind a négy egyszerre, mert időnként a bolygó előtt vagy mögött haladnak el.
A Svábhegyi Csillagvizsgáló részletes megfigyelési útmutatója egy további érdekességre is felhívja a figyelmet. November 22-én reggel 5:15 körül a Ganymedes megkezdi átvonulását a Jupiter mögé. Megfelelő távcsővel követhető lesz, amint a hold fokozatosan eltűnik a gázóriás korongja mögött.
Nagyobb nagyítás mellett a Jupiter felhősávjai és a Nagy Vörös Folt is megfigyelhetők lehetnek. A Mars felszínének részleteit jóval nehezebb észrevenni, mivel a bolygó látszólagos korongja november végén is csak körülbelül 8 ívmásodperc átmérőjű. Kedvező légköri viszonyok és megfelelő távcső mellett azonban az északi pólussapkája is megpillantható.
A Mars a következő hónapokban is visszatér a Regulus közelébe
Az együttállás-sorozat november végével nem ér véget. A Mars 2027. február 20-án ismét megközelíti a Regulust, ekkor körülbelül 4 fok választja majd el őket egymástól. Május 14-én pedig még szorosabb, mindössze 1,2 fokos látszólagos közelségbe kerülnek.
Ennek hátterében a Mars látszólagos hátráló, úgynevezett retrográd mozgása áll. A Föld gyorsabban kering a Nap körül, mint a Mars. Amikor bolygónk megelőzi külső szomszédját, a Mars egy időre úgy tűnik, mintha visszafelé haladna a távoli csillagok között. Valójában persze nem változtatja meg a Nap körüli keringésének irányát.
A mostani novemberi találkozás tehát egy hosszabb csillagászati folyamat része, amelynek további érdekes állomásait 2027-ben is követhetjük.
November 30-án egy negyedik égitest is csatlakozik
A hónap utolsó napján újabb látványos együttállás várható. November 30-án a fogyó Hold is a Mars, a Jupiter és a Regulus közelébe kerül. A négy égitestet ekkor viszonylag kis égterületen lehet majd megfigyelni.
A Hold csatlakozása újabb lehetőséget kínál a megfigyelésre és a fényképezésre. Az égi alakzat változása akár néhány óra alatt is észrevehető lesz, mivel a Hold a távolabbi égitestekhez képest viszonylag gyorsan mozog az égbolton.
Hasonlóan szoros Mars–Jupiter–Regulus együttállásra a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint legközelebb 2062 szeptemberének végén számíthatunk.
Aki most szeretné megfigyelni a jelenséget, annak nem kell különleges felszerelés. Derült időben már szabad szemmel is érdemes megkeresni a három égitestet a novemberi hajnalokon. A Svábhegyi Csillagvizsgáló november 22-én rendhagyó hajnali távcsöves programot is szervez, amelyen szakértők segítségével figyelhetik meg az érdeklődők az együttállást.