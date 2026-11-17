Az égi háromszög november 22-én, vasárnap hajnalban lesz a leglátványosabb. A Svábhegyi Csillagvizsgáló előrejelzése szerint reggel 5:30 körül a déli égbolt felé kell néznünk, ahol a látóhatár fölött mintegy 55 fokkal pillanthatjuk meg a három égitestet. A háromszög jobb oldalán a fényesen ragyogó Jupiter, balra fent a vöröses Mars, balra lent pedig az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a kékesfehér Regulus látható. Az égitestek feltűnően közel állnak majd egymáshoz, ezért az együttállás akár egy egyszerű kézi távcső látómezejében is megfigyelhető lesz.

A Mars, a Jupiter és a Regulus a november végi együttállást bemutató szimuláción

Fotó: Stellarium-web.org

Napok óta közeledik egymáshoz a Jupiter és a Mars

A november végi látványosság egy hosszabb együttállás-sorozat része. A Mars és a Jupiter már a hónap első felében is közelebb látszott egymáshoz. A NASA szerint november 15-én és 16-án mindössze 1,2 fok választotta el őket az égen. Ez nagyjából két és fél telihold látszólagos átmérőjének felel meg. A Mars ezután fokozatosan eltávolodik a Jupitertől, miközben egyre közelebb kerül a Regulushoz. A Michigan State University Abrams Planetariumának számításai szerint a három égitest 15 egymást követő hajnalon belefér egy mindössze 5 fokos látómezőbe.

November 22-én különösen szabályosnak tűnő alakzatot figyelhetünk meg. A Star Walk csillagászati portál adatai alapján a háromszög két rövidebb oldala hozzávetőleg 2,4 fokos, a hosszabb pedig 3,9 fokos lesz.

A három égitest így közel egyenlő szárú, tompaszögű háromszöget formál.

Néhány nappal később teljesen megváltozik a háromszög alakja

A látvány azonban nem marad sokáig változatlan. November 25-én, szerdán hajnalban a Mars már a háromszög bal oldalán helyezkedik el, így a három égitest közel derékszögű háromszöget alkot. A vörös bolygó ekkor már csak körülbelül 1,8 fokra látszik a Regulustól. Az Astronomy.com novemberi megfigyelési útmutatója 1,7 fokos távolságot ad meg erre a napra. November 26-án pedig a Star Walk előrejelzése szerint a két égitest látszólagos távolsága mintegy 1,6 fokra csökken.

Az alakzat változását a bolygók eltérő látszólagos mozgása okozza.

A Mars november elején naponta körülbelül fél fokot haladt kelet felé az állócsillagokhoz képest, miközben a Jupiter a teljes hónap során mindössze 2,4 fokot mozdul el ugyanebben az irányban.