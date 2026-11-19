A kaktuszok pusztulása azért különösen aggasztó fejlemény, mert ezek a növények évmilliók alatt a forró, száraz környezethez alkalmazkodtak. Vastag, húsos szárukban vizet raktároznak, a felszínüket borító viaszréteg pedig csökkenti a vízveszteséget. Kiterjedt gyökérzetük segítségével még a rövid sivatagi esőzések vizét is képesek felvenni. Úgy látszik azonban, hogy még ezek a képességek sem elegendők ahhoz, hogy kivédjék az éghajlatváltozás káros hatásait.

Megállíthatatlanul zsugorodik a kaktuszok természetes élőhelye

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Eltűnhet a kaktuszok élőhelyeinek nagy része

A Nature folyóiratban megjelent tanulmányban a szakemberek csaknem ezer kaktuszfaj elterjedését vizsgálták. Több ezer előfordulási adatot gyűjtöttek össze, majd számítógépes modellekkel megbecsülték, hogyan változhatnak a növények életfeltételei a következő évtizedekben. A számítások során a felmelegedés mellett a súlyos aszályok hatását is figyelembe vették.

Az eredmények szerint az évszázad végére a kaktuszok számára alkalmas élőhelyek legalább 80 százaléka elveszhet.

A legsúlyosabb veszteségek Közép-Amerika egyes részein, valamint Venezuela partvidékén és Brazília északkeleti térségében várhatók. Ezeken a területeken a felére csökkenhet a kaktuszfajok száma. A chilei–argentin határvidéken 29 százalékos, Peru, Ecuador és Kolumbia középső térségében pedig 34 százalékos visszaesést vetítenek előre.

Már most is vannak veszélyeztetett kaktuszpopulációk

A változások nem csupán a távoli jövőben jelenthetnek problémát. Pablo Guerrero, a chilei Universidad de Concepción botanikaprofesszora szerint egyes kaktuszpopulációk élőhelye már napjainkban is zsugorodik. Az éghajlatváltozás és a szélsőséges időjárási események együttes hatása miatt ezek a növények egyre nagyobb veszélyben vannak.

A kutatás ugyanakkor azt is kimutatta, hogy nem minden térségben várható visszaesés. Mexikó északi részén és az Egyesült Államok délnyugati területein például 9 százalékkal, Mexikó csendes-óceáni partvidékén pedig 17 százalékkal nőhet a kaktuszfajok száma. Sőt, a Galápagos-szigeteken akár 200 százalékos növekedés is elképzelhető.