Történelmi, 2800 éves leletre bukkantak: különös nyomokat találtak a halottak hajában

A kannabisz tudatmódosító célú fogyasztásának eddigi legkorábbi közvetlen bizonyítékára bukkantak egy 2800 éves szibériai sírhalomban. A régészek több mint 1400 kannabiszmagot találtak, az eltemetett emberek hajában pedig a növény pszichoaktív vegyületeinek nyomait is kimutatták – számolt be a Reuters a Science folyóiratban megjelent kutatásról.

Kannabisz nyomaira bukkantak egy ősi temetkezési helyen. Fotó: JAN WOITAS / DPA

A felfedezés az Oroszországhoz tartozó Tuva Köztársaságban, az Ujuk-völgyben történt, ahol egy körülbelül 140 méter átmérőjű, monumentális temetkezési építményt vizsgáltak meg.

Kannabisz nyomait találták meg egy 2800 éves szkíta sírban

A sírhalom a szkíta társadalom magas rangú tagjainak végső nyughelye volt. A szkíták az eurázsiai sztyeppék lovas harcmodoráról, aranyművességéről és viszonylag nomád életmódjáról voltak ismertek.

A kutatók a sírban több mint 1400 kannabiszmagot azonosítottak, amelyeket a Kr. e. 8. század elejére datáltak.

Az igazi áttörést azonban az emberi hajmaradványok vizsgálata hozta. A központi sírkamrában eltemetett személyek hajfonataiban olyan kémiai nyomokat mutattak ki, amelyek összhangban állnak a kannabisz pszichoaktív hatásáért felelős THC jelenlétével. Emellett a THC-hoz kapcsolódó kannabinol nyomait is megtalálták.

Gino Caspari, a Berni Egyetem és a Max Planck Geoantropológiai Intézet régésze szerint

rendkívül ritka, hogy egy ősi lelőhelyen a növényi maradványok és az emberi szövetek egyaránt fennmaradjanak.

A hajban kimutatott vegyületek arra utalnak, hogy az eltemetett emberek életük során kannabiszt fogyasztottak. A kutatók ugyanakkor nem tudták pontosan megállapítani, hogyan jutott a szervezetükbe a hatóanyag. A térség későbbi leletei alapján elképzelhetőnek tartják, hogy belélegezték a növény füstjét.

Különös szertartások és áldozatok nyomaira bukkantak

A hatalmas sírhalmot vörösfenyő rönkökből és agyagból építették, majd több ezer tonna kővel borították be. A belsejében különleges aranytárgyakat és a szkíta állatstílus jegyeit viselő műalkotásokat is találtak.

A régészek szerint a temetkezési helyen összetett rituálékat végezhettek.

A sírhalom felszínén több tucat ló maradványait azonosították, az elszórt emberi csontok pedig arra utalhatnak, hogy emberáldozatokra is sor kerülhetett.

Caspari szerint elképzelhető, hogy a lovakat és az elhunyt lovasokat karókra erősítve állították ki, ezzel is hangsúlyozva az eltemetett személyek társadalmi hatalmát.