Történelmi, 2800 éves leletre bukkantak: különös nyomokat találtak a halottak hajában

A kannabisz tudatmódosító célú fogyasztásának eddigi legkorábbi közvetlen bizonyítékára bukkantak egy 2800 éves szibériai sírhalomban. A régészek több mint 1400 kannabiszmagot találtak, az eltemetett emberek hajában pedig a növény pszichoaktív vegyületeinek nyomait is kimutatták – számolt be a Reuters a Science folyóiratban megjelent kutatásról.
A felfedezés az Oroszországhoz tartozó Tuva Köztársaságban, az Ujuk-völgyben történt, ahol egy körülbelül 140 méter átmérőjű, monumentális temetkezési építményt vizsgáltak meg.
Kannabisz nyomait találták meg egy 2800 éves szkíta sírban
A sírhalom a szkíta társadalom magas rangú tagjainak végső nyughelye volt. A szkíták az eurázsiai sztyeppék lovas harcmodoráról, aranyművességéről és viszonylag nomád életmódjáról voltak ismertek.
A kutatók a sírban több mint 1400 kannabiszmagot azonosítottak, amelyeket a Kr. e. 8. század elejére datáltak.
Az igazi áttörést azonban az emberi hajmaradványok vizsgálata hozta. A központi sírkamrában eltemetett személyek hajfonataiban olyan kémiai nyomokat mutattak ki, amelyek összhangban állnak a kannabisz pszichoaktív hatásáért felelős THC jelenlétével. Emellett a THC-hoz kapcsolódó kannabinol nyomait is megtalálták.
Gino Caspari, a Berni Egyetem és a Max Planck Geoantropológiai Intézet régésze szerint
rendkívül ritka, hogy egy ősi lelőhelyen a növényi maradványok és az emberi szövetek egyaránt fennmaradjanak.
A hajban kimutatott vegyületek arra utalnak, hogy az eltemetett emberek életük során kannabiszt fogyasztottak. A kutatók ugyanakkor nem tudták pontosan megállapítani, hogyan jutott a szervezetükbe a hatóanyag. A térség későbbi leletei alapján elképzelhetőnek tartják, hogy belélegezték a növény füstjét.
Különös szertartások és áldozatok nyomaira bukkantak
A hatalmas sírhalmot vörösfenyő rönkökből és agyagból építették, majd több ezer tonna kővel borították be. A belsejében különleges aranytárgyakat és a szkíta állatstílus jegyeit viselő műalkotásokat is találtak.
A régészek szerint a temetkezési helyen összetett rituálékat végezhettek.
A sírhalom felszínén több tucat ló maradványait azonosították, az elszórt emberi csontok pedig arra utalhatnak, hogy emberáldozatokra is sor kerülhetett.
Caspari szerint elképzelhető, hogy a lovakat és az elhunyt lovasokat karókra erősítve állították ki, ezzel is hangsúlyozva az eltemetett személyek társadalmi hatalmát.
A felfedezés az ókori görög történetíró, Hérodotosz beszámolóit is új megvilágításba helyezheti.
Hérodotosz ugyanis már a Kr. e. 5. században írt a szkíták különleges temetkezési szertartásairól.
A kutatók a kannabiszmagok genetikai vizsgálatát is megkezdték. A rendkívül jó állapotban fennmaradt DNS a szakemberek szerint a növény háziasításának történetéről is új információkat szolgáltathat.
A tanulmány eredményei így nemcsak a kannabisz ősi felhasználásáról, hanem a szkíta társadalom rituális és kulturális szokásairól is fontos részleteket tárhatnak fel.