Mintegy 3300 éves bronzkori kard került elő az olaszországi Mezzano-tó fenekéről. A fegyvert egy víz alá került őskori település feltárása során fedezték fel. Az olasz régészeti hatóságok tájékoztatása szerint a lelet rendkívül jó állapotban maradt fenn, pengéje több mint három évezred elteltével is éles – számolt be róla a Fox News.

A 3300 éves kard az olaszországi Mezzano-tó fenekén

Fotó: YouTube / SABAP provincia Viterbo ed Etruria Meridionale

A közép-olaszországi Lazio régióban, Valentano közelében található Mezzano-tó egy ősi vulkáni kráterben alakult ki. A régészek a tó fenekén egy bronzkori település maradványait vizsgálták, amikor megtalálták a fegyvert.

A hatóságok által közzétett fényképeken a sötét színű, egyenes bronzpenge a tó köves medrében látható.

Nem ez az első kard, amelyet a tóban találtak

A mostani már a harmadik kard, amely az 1970-es évek óta előkerült a Mezzano-tóból. A régészek szerint ez megerősíti a lelőhely jelentőségét, és újabb adatokkal szolgálhat arról, hogyan használták a tó környékét a bronzkorban.

A feltárások során a szakemberek további fémtárgyakat is találtak, köztük:

baltákat,

nyílhegyeket,

tűket,

lándzsahegyeket,

bronzborotvát.

A kutatók feltételezése szerint a tárgyak egy részét szándékosan dobhatták a vízbe, feltehetően vallási vagy rituális szertartások részeként.

Különösen érdekesnek tartják, hogy a kard és a bronzborotva egymás közelében került elő. Hasonló tárgyegyütteseket más bronzkori lelőhelyeken is azonosítottak, ahol azokat magas társadalmi rangú személyekhez, feltehetően a harcos elit tagjaihoz kötötték.

A régészek szerint a felfedezés így nemcsak a korabeli fegyverhasználatról, hanem az őskori közösségek társadalmi viszonyairól és szertartásairól is új információkkal szolgálhat.

További régészeti kutatásokat terveznek A szakemberek megfigyelték, hogy a fémtárgyak a tómederben feltűnően hasonló mélységben helyezkedtek el. Ez segíthet annak megállapításában, hogyan és milyen körülmények között kerültek a vízbe. A kutatók a víz alatti feltárások folytatását tervezik, korszerű dokumentációs és térbeli elemzési módszerek alkalmazásával. A cél a leletek elhelyezkedésének és a régészeti rétegek kialakulásának pontosabb megértése. Az olasz hatóságok emellett egy kiállítás előkészítésén is dolgoznak, amelyen a tóban talált bronztárgyakat mutatnák be a nagyközönségnek.

A Mezzano-tónál tett felfedezés nem az egyetlen jelentős bronzkori fegyverlelet Európában. Csehországban a nyár folyamán egy mintegy háromezer éves tárgyegyüttes került elő, amely szándékosan megrongált szerszámokat és fegyvereket, köztük egyetlen nagy erejű ütéssel kettétört kardpengét is tartalmazott.