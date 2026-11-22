Mintegy 3300 éves bronzkori kard került elő az olaszországi Mezzano-tó fenekéről. A fegyvert egy víz alá került őskori település feltárása során fedezték fel. Az olasz régészeti hatóságok tájékoztatása szerint a lelet rendkívül jó állapotban maradt fenn, pengéje több mint három évezred elteltével is éles – számolt be róla a Fox News.
A közép-olaszországi Lazio régióban, Valentano közelében található Mezzano-tó egy ősi vulkáni kráterben alakult ki. A régészek a tó fenekén egy bronzkori település maradványait vizsgálták, amikor megtalálták a fegyvert.
A hatóságok által közzétett fényképeken a sötét színű, egyenes bronzpenge a tó köves medrében látható.
Nem ez az első kard, amelyet a tóban találtak
A mostani már a harmadik kard, amely az 1970-es évek óta előkerült a Mezzano-tóból. A régészek szerint ez megerősíti a lelőhely jelentőségét, és újabb adatokkal szolgálhat arról, hogyan használták a tó környékét a bronzkorban.
A feltárások során a szakemberek további fémtárgyakat is találtak, köztük:
- baltákat,
- nyílhegyeket,
- tűket,
- lándzsahegyeket,
- bronzborotvát.
A kutatók feltételezése szerint a tárgyak egy részét szándékosan dobhatták a vízbe, feltehetően vallási vagy rituális szertartások részeként.
Különösen érdekesnek tartják, hogy a kard és a bronzborotva egymás közelében került elő. Hasonló tárgyegyütteseket más bronzkori lelőhelyeken is azonosítottak, ahol azokat magas társadalmi rangú személyekhez, feltehetően a harcos elit tagjaihoz kötötték.
A régészek szerint a felfedezés így nemcsak a korabeli fegyverhasználatról, hanem az őskori közösségek társadalmi viszonyairól és szertartásairól is új információkkal szolgálhat.
További régészeti kutatásokat terveznek
A szakemberek megfigyelték, hogy a fémtárgyak a tómederben feltűnően hasonló mélységben helyezkedtek el. Ez segíthet annak megállapításában, hogyan és milyen körülmények között kerültek a vízbe.
A kutatók a víz alatti feltárások folytatását tervezik, korszerű dokumentációs és térbeli elemzési módszerek alkalmazásával. A cél a leletek elhelyezkedésének és a régészeti rétegek kialakulásának pontosabb megértése.
Az olasz hatóságok emellett egy kiállítás előkészítésén is dolgoznak, amelyen a tóban talált bronztárgyakat mutatnák be a nagyközönségnek.
A Mezzano-tónál tett felfedezés nem az egyetlen jelentős bronzkori fegyverlelet Európában. Csehországban a nyár folyamán egy mintegy háromezer éves tárgyegyüttes került elő, amely szándékosan megrongált szerszámokat és fegyvereket, köztük egyetlen nagy erejű ütéssel kettétört kardpengét is tartalmazott.
A Viterbo megye és Dél-Etruria területéért felelős olasz régészeti felügyelőség közlése szerint a kard az időszámításunk előtti 13. századból, a késő bronzkorból származik. A tó déli partjának közelében, egy korábban kevésbé kutatott területen bukkantak rá.