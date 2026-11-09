Így befolyásolhatja a kávé a hangulatunkat és a memóriánkat

Az írországi University College Cork kutatói 62 egészséges, 30 és 50 év közötti felnőttet vizsgáltak. A résztvevők közül 31 rendszeresen kávézott, míg 31-en egyáltalán nem fogyasztottak kávét. A rendszeres kávéfogyasztóknak (akik jellemzően napi 3-5 csészével ittak) először két hétre teljesen el kellett hagyniuk az italt, majd három héten keresztül véletlenszerűen koffeines vagy koffeinmentes kávét kaptak.

A kávé a hangulatunkkal és a szellemi teljesítményünkkel is összefügghet - Illusztráció

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Az eredmények szerint a kávé újbóli bevezetése után mindkét csoportban csökkent a stressz, a depressziós tünetek és az impulzivitás önbevalláson alapuló értéke.

A koffeines kávét fogyasztóknál emellett a szorongás is mérséklődött, és egy figyelemvizsgáló teszten is javulást mutattak.

A koffeinmentes kávét fogyasztók egy epizodikus memóriát mérő teszten teljesítettek jobban a vizsgálat végére. Ez a memóriatípus a személyes élmények és korábban megtörtént események felidézésében játszik szerepet.

A kutatók a résztvevők bélmikrobiomját is vizsgálták, és több baktérium esetében változásokat figyeltek meg a kávéfogyasztás hatására.

Ez azért érdekes, mert a bélrendszer és az agy között kétirányú kapcsolat működik, amely a hangulatra és a viselkedésre is hatással lehet – írja a Fox News.

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Nem bizonyított, hogy a kávé javítja a mentális egészséget

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek az eredmények értelmezésével kapcsolatban. A vizsgálat mindössze 62 résztvevővel zajlott, ezért az eredményekből nem lehet minden emberre érvényes következtetéseket levonni. A kutatás azt sem bizonyította, hogy a bélbaktériumok változása okozta a hangulati vagy kognitív javulást.

Túl forrón iszod a kávét? Komoly veszélyre figyelmeztetnek a kutatók

A legtöbben gondolkodás nélkül kortyolgatják a reggeli italukat, pedig nem mindegy, milyen forrón kerül a szervezetbe. Egy friss, nagyszabású kutatás szerint ugyanis a kávé és más forró italok nagyon magas hőmérsékleten fogyasztva összefüggésbe hozhatók a nyelőcső egyik daganattípusának magasabb kockázatával.