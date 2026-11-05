Tegyél ebből egy teáskanálnyit a kávédba: az agyad és az idegrendszered is hálás lesz érte

A reggeli kávé sokak számára elengedhetetlen, elég azonban egyetlen plusz adalék hozzáadása ahhoz, hogy több legyen, mint puszta feltöltődés. Ezzel az összetevővel értékes omega-3 zsírsavakkal gazdagíthatjuk az étrendünket, amelyek az agy és az idegrendszer egészséges működését is támogatják. Mutatjuk, miről van szó!
Azoknak, akik ritkán, vagy soha nem esznek halat, érdemes fontolóra venniük más omega-3 zsírsavforrásokat. Az egyik ilyen a lenmagolaj, amelyet hidegen sajtolással nyernek ki a lenmagból, és bár többnyire salátákhoz, túróhoz vagy turmixokhoz adják hozzá, a reggeli kávé ízének és hatásának fokozására is használható. A lenmagolaj alfa-linolénsavat (ALA) tartalmaz, egy olyan omega-3 zsírsavat, amely elengedhetetlen a szervezet megfelelő működéséhez.
A lenmagolaj gazdag omega-3 zsírsavforrás, amelyek elengedhetetlenek az agy egészségéhez
– magyarázta el Catherine Gervacio dietetikus.
Az omega-3 zsírsavak emellett fontos szerepet játszanak az idegrendszer működésében és részt vesznek az agysejtek működésével, valamint az idegsejtek közötti kommunikációval kapcsolatos folyamatokban.
A lenmagolaj omega-6 linolsavat és omega-9 olajsavat is tartalmaz, olyan telítetlen zsírsavakat, amelyek kulcsszerepet játszanak a szervezet megfelelő működésének fenntartásában, és különösen jótékony hatással vannak a szív- és érrendszerre. A telített zsírok telítetlen zsírokkal való helyettesítése segíthet fenntartani az egészséges koleszterinszintet, ezáltal csökkentve a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. A lenmagolaj tartalmaz továbbá antioxidáns tulajdonságokkal rendelkező vegyületeket, beleértve az E -vitamint.
A reggeli kávé és a lenmagolaj: így add hozzá
A lenmagolaj napi étrendbe való beillesztése nem igényel jelentős változtatásokat. Catherine Gervacio azt javasolja, kezdjük a napot egy teáskanálnyi olajjal a reggeli kávéban: amennyiben pedig a szervezete jól tolerálja, fokozatosan lehet növelni a mennyiséget egy evőkanálra.
Fontos, hogy az olajat ne a forró italba öntsük, mivel a benne található többszörösen telítetlen zsírsavak érzékenyek a magas hőmérsékletre. Legjobb kivárni, amíg a kávé kihűl. Ugyanezen okból a hidegen sajtolt lenmagolajat nem szabad sütéshez sem használni. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy egy teáskanál lenmagolaj körülbelül 40 kalóriát tartalmaz, így bármennyire egészséges, jobb mértékkel fogyasztani.
Azoknak, akiknek esetleg nem jönne be a lenmagolaj íze a kávéban, sem kell lemondaniuk róla: zabpehelyhez, joghurthoz, szendvicskrémekhez vagy salátákhoz adva is fogyasztható.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Te tudtad, hogyan hat pontosan a szervezetre sokak kedvenc reggeli itala? Dr. Saurabh Sethi gasztroenterológus a közösségi oldalán tért ki arra, mit kell tudnunk a kávé szervezetünkre gyakorolt hatásairól, amennyiben napi szinte fogyasztjuk. Kattints IDE és tudd meg a részleteket!