Tegyél ebből egy teáskanálnyit a kávédba: az agyad és az idegrendszered is hálás lesz érte

A reggeli kávé sokak számára elengedhetetlen, elég azonban egyetlen plusz adalék hozzáadása ahhoz, hogy több legyen, mint puszta feltöltődés. Ezzel az összetevővel értékes omega-3 zsírsavakkal gazdagíthatjuk az étrendünket, amelyek az agy és az idegrendszer egészséges működését is támogatják. Mutatjuk, miről van szó!

Így turbózható fel a reggeli kávé / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Azoknak, akik ritkán, vagy soha nem esznek halat, érdemes fontolóra venniük más omega-3 zsírsavforrásokat. Az egyik ilyen a lenmagolaj, amelyet hidegen sajtolással nyernek ki a lenmagból, és bár többnyire salátákhoz, túróhoz vagy turmixokhoz adják hozzá, a reggeli kávé ízének és hatásának fokozására is használható. A lenmagolaj alfa-linolénsavat (ALA) tartalmaz, egy olyan omega-3 zsírsavat, amely elengedhetetlen a szervezet megfelelő működéséhez.

A lenmagolaj gazdag omega-3 zsírsavforrás, amelyek elengedhetetlenek az agy egészségéhez

– magyarázta el Catherine Gervacio dietetikus.

Az omega-3 zsírsavak emellett fontos szerepet játszanak az idegrendszer működésében és részt vesznek az agysejtek működésével, valamint az idegsejtek közötti kommunikációval kapcsolatos folyamatokban.

A lenmagolaj omega-6 linolsavat és omega-9 olajsavat is tartalmaz, olyan telítetlen zsírsavakat, amelyek kulcsszerepet játszanak a szervezet megfelelő működésének fenntartásában, és különösen jótékony hatással vannak a szív- és érrendszerre. A telített zsírok telítetlen zsírokkal való helyettesítése segíthet fenntartani az egészséges koleszterinszintet, ezáltal csökkentve a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. A lenmagolaj tartalmaz továbbá antioxidáns tulajdonságokkal rendelkező vegyületeket, beleértve az E -vitamint.

A reggeli kávé és a lenmagolaj: így add hozzá

A lenmagolaj napi étrendbe való beillesztése nem igényel jelentős változtatásokat. Catherine Gervacio azt javasolja, kezdjük a napot egy teáskanálnyi olajjal a reggeli kávéban: amennyiben pedig a szervezete jól tolerálja, fokozatosan lehet növelni a mennyiséget egy evőkanálra.

Fontos, hogy az olajat ne a forró italba öntsük, mivel a benne található többszörösen telítetlen zsírsavak érzékenyek a magas hőmérsékletre. Legjobb kivárni, amíg a kávé kihűl. Ugyanezen okból a hidegen sajtolt lenmagolajat nem szabad sütéshez sem használni. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy egy teáskanál lenmagolaj körülbelül 40 kalóriát tartalmaz, így bármennyire egészséges, jobb mértékkel fogyasztani.