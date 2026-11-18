A kutatók nyolc napon át követték a résztvevők étkezési szokásait, és a vizeletükben található anyagokból is következtettek a kávéfogyasztási szokásokra. Székletmintákat is elemeztek, ötven ember pedig egy apró, lenyelhető mérőkapszulát kapott, amellyel a bélrendszer működését vizsgálták.

A kávéfogyasztás több változást is előidézhet a bélrendszerben

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Az eredmények alapján a gyakran kávézók vékonybelében alacsonyabb pH-értéket mértek, mint azoknál, akik ritkán ittak kávét.

A rendszeres kávéfogyasztók vékonybelében tehát savasabb volt a kémhatás.

A szakértők egy másik érdekes összefüggésre is felfigyeltek: akiknek a vizeletében több bomlástermék maradt a koffein után, azoknak a székletében általában több baktériumot mutattak ki. A kutatók négy ilyen anyagot vizsgáltak, és mindegyiknél ugyanezt a tendenciát tapasztalták.

A kávéfogyasztás a bélflóra összetételével is kapcsolatban állhat

A kutatás 61 résztvevője közül 48-an a nyolcnapos vizsgálat során legalább négy napon ittak kávét, míg a többi 13 alany legfeljebb két napon kávézott.

A gyakrabban kávézók székletmintáiban többféle mikroorganizmust mutattak ki. A különbség azonban nem volt eléggé egyértelmű, és túl kevés volt a résztvevő is ahhoz, hogy ebből biztos következtetést lehessen levonni.

Néhány baktériumcsoport szintén nagyobb számban fordult elő a rendszeres kávéfogyasztóknál – ilyen például a Lawsonibacter és a Slackia. A Lawsonibacter azért is érdekes, mert korábbi laboratóriumi vizsgálatokban már megfigyelték, hogy a kávé serkentheti a szaporodását.

A szigorúbb statisztikai ellenőrzés során azonban a baktériumok összetételében megfigyelt eltérések már nem állták meg a helyüket. Egyes elemzésekben mindazonáltal továbbra is kimutatható maradt a kapcsolat a kávéfogyasztás mértéke és bizonyos baktériumcsoportok gyakorisága között.

Jót tesz a kávé a bélrendszernek?

Ezt egyelőre nem lehet biztosan megmondani. A vizsgálatban mindössze 61 ember vett részt, ráadásul a kutatást eredetileg nem is a kávéfogyasztás hatásainak feltárására tervezték. Az eredmények tehát nem bizonyítják, hogy valóban a kávé okozta a megfigyelt eltéréseket, és arra sem adnak választ, hogy ezek a különbségek kedvezőek-e az egészségünkre nézve.