Csak napi két szem kell ebből a gyümölcsből: meglepő hatással lehet az emésztésre

A japán Tohoku Egyetem kutatói 33, 1984 és 2026 között megjelent tanulmány eredményeit elemezték, hogy megvizsgálják a kivi emésztésre gyakorolt hatását.

Kivi – a meglepően sokoldalú gyümölcs

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Az egyik vizsgálat szerint napi két zöld kivi elfogyasztása a krónikus székrekedéssel élőknél hetente több mint eggyel növelte a székletürítések számát. Az irritábilis bél szindrómában szenvedőknél pedig közel heti két alkalommal több székletürítést figyeltek meg.

A kutatások alapján a kivi nemcsak a bélmozgások gyakoriságát növelheti, hanem javíthatja a széklet állagát, és csökkentheti az ürítés közbeni erőlködést is.

Miért lehet ennyire hatásos a kivi?

A gyümölcs rostokat tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a széklet megfelelő állagához és víztartalmához, így megkönnyíthetik a bélműködést.

A kutatók szerint azonban a kivi kedvező hatásai nem kizárólag a rosttartalmának köszönhetők.

A gyümölcsben található víz, szorbit – egy természetes cukoralkohol – és más növényi vegyületek együttesen támogathatják az emésztést.

Az összehasonlító vizsgálatok arra utalnak, hogy a kivi a szilvához hasonlóan hatékony lehet, miközben kevesebb kellemetlen mellékhatást, például puffadást, fokozott gázképződést vagy hasi fájdalmat okozhat.

A kutatók szerint a legkövetkezetesebben vizsgált módszer napi két friss, zöld kivi fogyasztása volt, körülbelül négy héten keresztül.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az eredmények elsősorban a zöld kivire vonatkoznak, ezért nem feltétlenül érvényesek az aranyszínű fajtákra vagy a kivitartalmú étrend-kiegészítőkre.

A szakemberek a kivit a székrekedés és a székrekedéssel járó IBS kezelését kiegészítő étrendi lehetőségnek tartják, nem pedig a hagyományos kezelések általános helyettesítőjének.