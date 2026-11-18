Laosz északi részén több ezer rejtélyes kőedényekből álló régészeti lelőhely található, amelyek eredete és rendeltetése hosszú ideje vitatott. Az Antiquity tudományos folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a hatalmas kőedényeket temetkezési szertartásokhoz használhatták, és akár több nemzedék elhunyt tagjainak maradványait is elhelyezhették bennük – számolt be róla a The Independent.
Mire használhatták az ősi kőedényeket?
A kutatók a Laosz északkeleti részén fekvő Xieng Khouang-fennsíkon, a Korsók síkságaként ismert területen végeztek feltárást. A vidéken több száz, esetenként több tonnás kőedény található, amelyek pontos rendeltetésére eddig nem sikerült egyértelmű magyarázatot találni.
A régészek egy több mint egy méter magas és két méternél szélesebb kőedényt vizsgáltak meg, amelynek belsejében legalább 37 ember csontmaradványait fedezték fel.
A leletek alapján a kutatók arra következtettek, hogy az edényt hosszú időn keresztül, akár 270 éven át is használhatták.
Nicholas Skopal, az ausztrál James Cook Egyetem régésze szerint a kőedény a Kr. u. 9. és 12. század között másodlagos temetkezési helyként szolgálhatott. Ez azt jelenti, hogy az elhunytak maradványait csak azután helyezték el benne, hogy a holttestek máshol már átestek a bomlás kezdeti szakaszán.
A kutató a The New York Timesnak elmondta, hogy a feltárás során a szakembereket is meglepte a nagy mennyiségű, viszonylag épségben fennmaradt csontmaradvány.
Családi sírboltok lehettek a hatalmas kőedények?
A csontok elhelyezkedése további információkat szolgáltatott az egykori temetkezési szokásokról. A régészek megfigyelték, hogy a koponyákat és a hosszú csontokat gondosan elrendezték a kőedény körül.
Ez arra utal, hogy a helyszín osszáriumként, vagyis csontkamraként működhetett, amelyben nem egyetlen ember, hanem egy család vagy nagyobb rokonsági közösség tagjainak maradványait őrizték.
Skopal szerint az eltemetett személyek nagy száma alapján elképzelhető, hogy a kőedények egyes családokhoz vagy rokonsági csoportokhoz tartoztak, és generációkon át az ősök tiszteletéhez kapcsolódó szertartások helyszínei voltak.
Az eredmények megkérdőjelezik azt a korábbi feltételezést, amely szerint a kőedények kizárólag végső nyughelyként szolgáltak, és használatuk a délkelet-ázsiai vaskorra, a Kr. e. 500 és Kr. u. 500 közötti időszakra korlátozódott.
A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egyelőre keveset tudnak az eltemetett emberek származásáról, egészségi állapotáról és személyazonosságáról. A csontmaradványok további vizsgálata ezekre a kérdésekre is választ adhat.
Távoli kereskedelmi kapcsolatokra utaló leleteket is találtak
A Nicholas Skopal és Souliya Bounxayhip laoszi régész által vezetett kutatócsoport a csontmaradványok mellett számos használati és dísztárgyat is feltárt. A leletek között vaseszközök, agyagedények, kőlapok, egy rézcsengő és üveggyöngyök szerepeltek.
Az üveggyöngyök kémiai elemzése alapján a kutatók megállapították, hogy azokat Dél-Indiában és Mezopotámiában állították elő.
A felfedezés arra utal, hogy Laosz hegyvidéki közösségei kiterjedt kereskedelmi hálózatokon keresztül kapcsolatban állhattak Ázsia távoli térségeivel.
A kutatók szerint a kőedények temetkezési célú használata egy olyan időszakra esett, amikor egyre élénkebbé váltak az Ázsia különböző részei közötti gazdasági kapcsolatok. Ebben szerepet játszhatott a kínai Szung-dinasztia és a Khmer Birodalom kereskedelmi terjeszkedése is.
Skopal hangsúlyozta, hogy a feltárt maradványok kivételes állapota ritka lehetőséget kínál az ősi temetkezési szokások megismerésére.
A szakemberek szerint a térségben további hasonló lelőhelyek is rejtőzhetnek, amelyek feltárása jelentősen bővítheti a Délkelet-Ázsia egykori közösségeiről rendelkezésre álló ismereteket.