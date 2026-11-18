Laosz északi részén több ezer rejtélyes kőedényekből álló régészeti lelőhely található, amelyek eredete és rendeltetése hosszú ideje vitatott. Az Antiquity tudományos folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a hatalmas kőedényeket temetkezési szertartásokhoz használhatták, és akár több nemzedék elhunyt tagjainak maradványait is elhelyezhették bennük – számolt be róla a The Independent.

A Korsók síkságán található kőedények temetkezési szertartásokhoz kapcsolódhattak

Fotó: GINA CORRIGAN / Robert Harding Premium

Mire használhatták az ősi kőedényeket?

A kutatók a Laosz északkeleti részén fekvő Xieng Khouang-fennsíkon, a Korsók síkságaként ismert területen végeztek feltárást. A vidéken több száz, esetenként több tonnás kőedény található, amelyek pontos rendeltetésére eddig nem sikerült egyértelmű magyarázatot találni.

A régészek egy több mint egy méter magas és két méternél szélesebb kőedényt vizsgáltak meg, amelynek belsejében legalább 37 ember csontmaradványait fedezték fel.

A leletek alapján a kutatók arra következtettek, hogy az edényt hosszú időn keresztül, akár 270 éven át is használhatták.

Nicholas Skopal, az ausztrál James Cook Egyetem régésze szerint a kőedény a Kr. u. 9. és 12. század között másodlagos temetkezési helyként szolgálhatott. Ez azt jelenti, hogy az elhunytak maradványait csak azután helyezték el benne, hogy a holttestek máshol már átestek a bomlás kezdeti szakaszán.

A kutató a The New York Timesnak elmondta, hogy a feltárás során a szakembereket is meglepte a nagy mennyiségű, viszonylag épségben fennmaradt csontmaradvány.

Családi sírboltok lehettek a hatalmas kőedények?

A csontok elhelyezkedése további információkat szolgáltatott az egykori temetkezési szokásokról. A régészek megfigyelték, hogy a koponyákat és a hosszú csontokat gondosan elrendezték a kőedény körül.

Ez arra utal, hogy a helyszín osszáriumként, vagyis csontkamraként működhetett, amelyben nem egyetlen ember, hanem egy család vagy nagyobb rokonsági közösség tagjainak maradványait őrizték.

Skopal szerint az eltemetett személyek nagy száma alapján elképzelhető, hogy a kőedények egyes családokhoz vagy rokonsági csoportokhoz tartoztak, és generációkon át az ősök tiszteletéhez kapcsolódó szertartások helyszínei voltak.