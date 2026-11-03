Talált valamit a NASA: váratlan sugárzási szinteket mértek a Holdnál

A kozmikus sugárzás vizsgálatához több mint tízezer apró kristályt helyeztek el az Artemis I két emberformájú mérőbábujában. Az Orion személyzet nélküli űrhajója 2022 novemberének végén és decemberének elején kerülte meg a Holdat – írta meg a ScienceDaily.

Az Artemis–2 űrhajósai által készített fénykép a Holdról.

Fotó: HANDOUT / NASA

A műszerek között több tucat olyan lítium-fluorid kristály is volt, amelyet a Lengyel Tudományos Akadémia krakkói Magfizikai Intézetének kutatói fejlesztettek ki. Az eredményeket és az új kiértékelési módszert a Radiation Measurements folyóiratban mutatták be.

A passzív detektorok a fényképezőfilmhez hasonlóan őrzik meg a sugárzás nyomait. A részecskék mikroszkopikus változásokat idéznek elő a kristály szerkezetében, amelyek kék fénnyel megvilágítva vörösen világítanak. A kutatók így mikroszkóppal követhetik az egyes részecskék útját.

Szinte egyenletesen érte a kozmikus sugárzás a bábukat

A méréseket egy korábbi, Nemzetközi Űrállomáson végzett kísérlet eredményeivel is összevetették. Alacsony Föld körüli pályán a Van Allen-övekben rekedt, kisebb energiájú protonok eltérő mélységekben adták le energiájukat, ezért a sugárterhelés nem egyenletesen oszlott el a mérőbábuk belsejében.

A Hold térségében ezzel szemben nagyobb szerepet kapnak a galaktikus eredetű, nagy energiájú részecskék. Ezek áthatolhatnak az egész testen, miközben energiájuknak csak egy részét adják le. Az Artemis I bábujain belül ezért lényegében egyenletes sugárdózist mértek.

Paweł Bilski professzor szerint a Hold közelében a teljes sugárterhelés magasabb volt, mint alacsony Föld körüli pályán, de az eltérés nem bizonyult olyan nagynak, mint azt elsőre feltételezhetnénk. Az eredmények egyelőre előzetes becslések.

Viselhető detektorok segíthetik a Hold-utazókat

A néhány milliméteres kristályok olyan kicsik, hogy később az űrhajósok is viselhetik őket. A hagyományos műanyag detektorokkal szemben nincs szükség vegyi maratásra a nyomok előhívásához, és a műszerek gyengébb energiaátadású részecskéket is érzékeltek.

A fejlesztők szerint a technológia többféle részecske mérésére alkalmas, a lítium-6-tal dúsított változat pedig neutronok kimutatására is használható. A módszer így pontosabb képet adhat a jövő Hold-misszióinak sugárzási környezetéről.