Veszélyes baktériumot hordozhatnak a kullancsok: megdöbbentő, milyen gyorsan átadhatják

A kullancscsípés veszélyeit vizsgálták egy új kutatásban. A szakemberek rájöttek, hogy már a megkapaszkodást követő egy órán belül átadhatja a Rickettsia parkeri nevű baktériumot az amerikai öbölparti kullancs (Amblyomma maculatum).

Kiderült, kullancscsípés után mennyi idővel fertőzhet a kullancs.

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A PLOS Pathogens tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kórokozó a fertőzést követően gyorsan eljuthat a nyirokcsomókba és más belső szövetekbe is.

Kullancscsípés: meglepően gyorsan átadhatja a fertőzést a kullancs

A Chanakan Suwanbongkot vezette kutatócsoport azt vizsgálta, hogyan jutnak be a kullancsok által terjesztett baktériumok a szervezetbe, és miként reagál rájuk az immunrendszer.

A kutatók egy új kísérleti modellt dolgoztak ki, amelyben egyetlen fertőzött kullancs segítségével tanulmányozták a kórokozó átadását.

Ez azért fontos, mert a korábbi vizsgálatokban gyakran injekcióval juttatták be a baktériumokat, ami nem tükrözi teljesen a természetes kullancscsípés körülményeit.

A kullancs nyála ugyanis befolyásolhatja az immunválaszt,

ráadásul a csípés során bejutó baktériummennyiség lényegesen kisebb lehet, mint a mesterséges fertőzéses kísérletekben.

A nyirokcsomókba is eljuthat a baktérium

A vizsgált Rickettsia parkeri baktérium lázzal járó betegséget okozhat, amelynek jellegzetes tünete lehet a csípés helyén kialakuló sötét, elhalt szöveteket tartalmazó bőrelváltozás.

A kutatók az immunrendszer reakcióját is nyomon követték. Gyulladás fertőzött és nem fertőzött kullancsok csípése után egyaránt kialakult, de a fertőzött szövetekben később eltérő immunválaszt figyeltek meg.

A hatodik napra a csípés helyén a makrofágok, vagyis az immunrendszer falósejtjei váltak meghatározóvá.

A szakemberek szerint az eredmények segíthetnek jobban megérteni a kullancsok által terjesztett fertőzések legkorábbi szakaszát, és hosszabb távon hozzájárulhatnak a megelőzési módszerek fejlesztéséhez.