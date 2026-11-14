Több mint 400 év után nyílt ki a rejtélyes lakat

A sárgarézből készült kombinációs lakatot Peter Hughes találta meg 1999-ben a dél-walesi Margam Beachen. A lelet az Ann Francis nevű kereskedelmi hajóról származik, amely 1583 decemberében egy viharban süllyedt el. A lakaton négy forgó tárcsa található, mindegyiken hat betűvel. Ez összesen 1296 lehetséges kombinációt jelentett.

Több mint 400 év után, speciális képalkotó eljárással sikerült megfejteni a lakat titkos kódját

Fotó: Museum Wales

Mikro-CT-vizsgálat fedte fel a kombinációs lakat titkát

Hughes két évtizeden át sikertelenül próbálta megfejteni a kódot. Miután a lelet a Walesi Múzeum gyűjteményébe került, a Cardiffi Egyetem kutatóit kérték fel a vizsgálatára. A szakemberek mikro-CT segítségével úgy tudtak betekinteni a több száz éves szerkezet belsejébe, hogy közben nem kellett szétszedniük vagy megsérteniük azt.

A felvételeken megvizsgálták a forgó tárcsák belső bevágásait és a lakat mechanikáját.

Több vizsgálatra is szükség volt, mire sikerült azonosítani a valószínű kombinációt: ANCE.

Amikor a múzeumban ennek megfelelően állították be a négy tárcsát, azok érezhetően könnyebben mozogtak. A restaurátorok eltávolították a szerkezetben felgyülemlett szennyeződést, majd a lakat több mint 400 év után kinyílt.

Nem tudni, mit jelenthetett az ANCE

A lakat valószínűleg értékes tárgyakat őrizhetett. Hughes pénzérmék mérésére használt súlyok és spanyol ezüstpénzek közelében találta meg, a hajó korabeli leltárában pedig legalább három ládáról is említést tettek. Azt azonban nem lehet biztosan megmondani, hogy a lakat ezek valamelyikéhez tartozott-e.

Az ANCE jelentését szintén homály fedi. A lakat külső részein további, rögzített betűk is láthatók, de egyelőre nem világos, hogyan kapcsolódnak a megfejtett kódhoz. A különleges leletet jelenleg egy swanseai kiállításon mutatják be az Ann Francis más fennmaradt tárgyaival együtt.