A tökéletes stresszoldó: így hat az emberi szervezetre a macska dorombolása

A legtöbben bizonyára tudják, hogy egy doromboló macska egyenlő a boldog macskával - nemrég azonban arra is fény derült, hogy egyben egy boldog gazdihoz is vezet, miután a négylábú kedvenccel rendelkező britek 94 százaléka szerint a macskájuk által kiadott hang javítja a hangulatukat és segít nekik a kikapcsolódásban. Egy kutatás során 1000 macskatulajdonost kértek meg arra, hogy magyarázzák el, mit éreznek, amikor meghallják a kedvencük dorombolását, és kétötödük azt vallotta, hogy a stressz-szintjük azonnal csökken általa.

Így hat a macska dorombolása a gazdira / (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Így hat a macska dorombolása a gazdira

A Sanicat macskagondozási specialista saját macskabarométerét használta az eredmények összeállításához, amelyek azt mutatták, a gazdik kétharmada jobban érezte magát, tudván, hogy a macskájuk boldog. Az eredmények azt is kimutatták, hogy a macskatulajdonosok több mint 63 százaléka élvezte ezt az érzelmi kötődést bajszos társukkal.

A megkérdezettek valamivel kevesebb, mint egyharmada állította azt, hogy a macskatartásnak köszönhetően képesek jobban megfigyelni és megérteni a nonverbális kommunikációt, több mint 40 százalékuk pedig úgy vélte, a háziállatukkal való kapcsolat segített nekik megérteni az állatok általános szükségleteit és érzéseit.

Az eredmények azt is kimutatták, hogy a gazdik szerint az állatterápiát szélesebb körben kellene alkalmazni a mentális betegségek kezelésében. A felmérésben részt vevők négyötöde szerint a macskaterápiának az érzelmi és pszichológiai jólét támogatásának egyik formájának kellene lennie.

A macskaterápia egy terápiás környezetben zajlik, ahol egy képzett szakember állatok segítségével nyújt vigaszt a betegnek. A macskaterápia támogatása ellenére a macskabarométer szerint a válaszadók 50 százaléka viszont nincs tisztában azzal, hogy a terápia alkalmazható-e a szorongás csökkentésére és a kommunikáció ösztönzésére - írja a Daily Mail.

The purr-fect pick-me-up: 94% of cat owners say purring has a positive impact on their wellbeing https://t.co/04fTBWnCwQ — Daily Mail (@DailyMail) October 9, 2026