Nem ok nélkül nyávognak annyit a macskák – kiderült, mit akarnak ezzel elérni

A macskák nyávogása régóta foglalkoztatja a kutatókat, hiszen a házi kedvencek sokkal gyakrabban adnak ki ilyen hangokat az emberek társaságában, mint egymás között.

A macskák nyávogása sokszor egyértelmű üzenet jelent

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Egy friss vizsgálat most arra utal, hogy a hangadás nem egyszerűen ösztönös reakció:

a macskák az ember figyelmét is megpróbálják felhívni vele, amikor valamit nem tudnak egyedül megoldani.

A brazíliai São Pauló-i Egyetem állatviselkedés-kutatói 38 házimacskát vontak be a kísérletbe. Mindegyik állat elé olyan műanyag dobozt helyeztek, amelynek belsejében a kedvenc jutalomfalatja volt. A cicák érezték az étel illatát, de a dobozból saját maguk nem tudták kiszedni.

A kutatók két helyzetben figyelték meg őket: először akkor, amikor egy ember is jelen volt a szobában, majd akkor, amikor egyedül maradtak. Az eredmény meglepő különbséget mutatott.

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Többször nyávogtak a macskák, ha ott volt a gazdájuk

Amikor ember is tartózkodott a helyiségben, a macskák összesen 86 alkalommal nyávogtak, míg egyedül mindössze 20 ilyen hangot rögzítettek. A statisztikai elemzés szerint az ember jelenlétében több mint tizenhatszor nagyobb volt a nyávogás esélye.

A macskák ráadásul gyakran az emberre, majd a jutalomfalatot rejtő dobozra néztek, mintha megpróbálnák felhívni a figyelmét arra, hogy segítségre van szükségük.

Amikor viszont nem volt senki a közelükben, több időt töltöttek mozdulatlanul, az ajtót figyelve.

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Nem minden nyávogás tudatos segítségkérés

A vizsgálat viszonylag kis mintán alapult, ráadásul olyan macskákat választottak ki, amelyek gazdái szerint különösen sokat nyávognak, ha ételről van szó. Ezért az eredmények nem feltétlenül érvényesek minden cicára – írja a Science Alert.

A megfigyelések azonban azt mutatják, hogy a nyávogás gyakran célzott kommunikáció, vagyis a macskák nem csupán a levegőbe hangoskodnak, hanem egy meghatározott személyhez intézik a jelzéseiket.

A kutatók a következő vizsgálatokban azt is szeretnék feltérképezni, hogy a macskák különböző helyzetekben eltérő hangokat használnak-e. Elképzelhető ugyanis, hogy másképp kérnek ételt, simogatást vagy épp segítséget.