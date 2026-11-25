A PLOS One tudományos folyóiratban publikált kutatásban negyven, 18 és 65 év közötti felnőtt vett részt, akik emelkedett vérnyomással vagy első fokozatú magas vérnyomás betegséggel küzdöttek.

A gyógynövényből készült olaj rendszeres fogyasztása már húsz nap alatt mérsékelhette az enyhén magas vérnyomást. Fotó: VOISIN / Phanie

A résztvevőket véletlenszerűen két csoportra osztották. Az egyik csoport étkezési célra alkalmas borsmentaolajat, a másik hatóanyagmentes, borsmentaízű placebót kapott.

Húsz nap elteltével a borsmentaolajat fogyasztók átlagos szisztolés vérnyomása 130-ról megközelítőleg 122 Hgmm-re csökkent, miközben a kontrollcsoportban gyakorlatilag nem történt változás.

A kiindulási értékek figyelembevételével a két csoport között átlagosan 8,5 Hgmm-es különbséget mértek.

Így hathat a borsmentaolaj a magas vérnyomásra

A gyógynövény több biológiailag aktív vegyületet, köztük mentolt és antioxidáns tulajdonságú flavonoidokat tartalmaz.

A borsmenta értágító hatása hozzájárulhat az erek ellazulásához, megkönnyítve a vér áramlását és mérsékelve az érfalakra nehezedő nyomást. A pontos hatásmechanizmus azonban további vizsgálatokat igényel.

Jonnie Sinclair, a tanulmány vezető szerzője szerint az eredmények azért is ígéretesek, mert a borsmentaolaj olcsó és könnyen hozzáférhető. A kutatás ugyanakkor mindössze negyven ember bevonásával zajlott, és három hétig sem tartott.

Nagyobb létszámú, hosszabb vizsgálatok szükségesek annak megállapításához, hogy a kedvező hatás tartós-e.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények alapján senkinek sem szabad elhagynia az előírt vérnyomáscsökkentő gyógyszereit, illetve szájon át fogyasztania az erre nem alkalmas illóolajokat.