Kik voltak a maják, és hol éltek?

Miről híres a maja civilizáció?

Milyen szerepe volt a vörös színnek a maja kultúrában?

Évszázadokon át szennyezhették saját vízforrásaikat a maják.

Évszázadokon keresztül mérgezhették saját környezetüket a maják, méghozzá egy olyan anyaggal, amelynek különleges jelentőséget tulajdonítottak. A maja civilizáció mindennapjaiban és vallási szertartásaiban fontos szerepet játszó vörös festék ugyanis nagy mennyiségben tartalmazhatott higanyt. Egy új kutatás szerint ez a mérgező anyag a közeli tavakba és vízforrásokba kerülhetett, ahol súlyos környezetszennyezést okozott.

A maják évszázadokon át a mai Közép-Amerika térségében éltek, civilizációjuk pedig a mai napig a történelem egyik legrejtélyesebbje (illusztráció) Fotó: © Collection Roger-Viollet

A mai Mexikó déli részén és Közép-Amerikában élő ősi nép, a maják számára a vörös szín a Napot, a vért és az életet jelképezte. Szobrokat, templomfalakat, tereket és kerámiákat is festettek vele, de temetkezési szertartásaik során a halottak testét is vörös pigmenttel borították.

A festék egyik fontos alapanyaga a cinóber volt, amely higanytartalmú ásvány. Amikor a pigment a csapadékkal a környező vizekbe mosódott, a benne található higany egy része különösen mérgező vegyületté, metil-higannyá alakulhatott. Ez az anyag a táplálékláncban is felhalmozódhat, így a szennyezett vízben élő halak és más vízi élőlények elfogyasztása az emberekre is veszélyt jelenthetett.

Mérgező titokra bukkantak a maja civilizáció nyomait kutató tudósok

Matthew Waters, az Auburn Egyetem kutatója és munkatársai a mexikói Yucatán-félsziget ősi üledékrétegeit vizsgálták. Eredményeikről november 4-én jelent meg tanulmány a Science Advances tudományos folyóiratban – írja a Livescience.com.

A szakemberek két helyszínen, a maja Cobá városa mellett fekvő tóban, valamint a Xcach nevű, vízzel telt természetes víznyelőben találtak rendkívül magas higanykoncentrációt. A legszennyezettebb üledékmintákban a higany mennyisége elérte a 2,3 milliomod részt, ami jelentős környezeti terhelésre utal.