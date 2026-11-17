- Kik voltak a maják, és hol éltek?
- Miről híres a maja civilizáció?
- Milyen szerepe volt a vörös színnek a maja kultúrában?
- Évszázadokon át szennyezhették saját vízforrásaikat a maják.
Évszázadokon keresztül mérgezhették saját környezetüket a maják, méghozzá egy olyan anyaggal, amelynek különleges jelentőséget tulajdonítottak. A maja civilizáció mindennapjaiban és vallási szertartásaiban fontos szerepet játszó vörös festék ugyanis nagy mennyiségben tartalmazhatott higanyt. Egy új kutatás szerint ez a mérgező anyag a közeli tavakba és vízforrásokba kerülhetett, ahol súlyos környezetszennyezést okozott.
A mai Mexikó déli részén és Közép-Amerikában élő ősi nép, a maják számára a vörös szín a Napot, a vért és az életet jelképezte. Szobrokat, templomfalakat, tereket és kerámiákat is festettek vele, de temetkezési szertartásaik során a halottak testét is vörös pigmenttel borították.
A festék egyik fontos alapanyaga a cinóber volt, amely higanytartalmú ásvány. Amikor a pigment a csapadékkal a környező vizekbe mosódott, a benne található higany egy része különösen mérgező vegyületté, metil-higannyá alakulhatott. Ez az anyag a táplálékláncban is felhalmozódhat, így a szennyezett vízben élő halak és más vízi élőlények elfogyasztása az emberekre is veszélyt jelenthetett.
Mérgező titokra bukkantak a maja civilizáció nyomait kutató tudósok
Matthew Waters, az Auburn Egyetem kutatója és munkatársai a mexikói Yucatán-félsziget ősi üledékrétegeit vizsgálták. Eredményeikről november 4-én jelent meg tanulmány a Science Advances tudományos folyóiratban – írja a Livescience.com.
A szakemberek két helyszínen, a maja Cobá városa mellett fekvő tóban, valamint a Xcach nevű, vízzel telt természetes víznyelőben találtak rendkívül magas higanykoncentrációt. A legszennyezettebb üledékmintákban a higany mennyisége elérte a 2,3 milliomod részt, ami jelentős környezeti terhelésre utal.
Az üledékrétegek több mint kétezer év környezeti változásait őrizték meg. A vizsgálatok szerint a szennyezés a maja civilizáció különböző időszakaiban, nagyjából időszámításunk szerint 40 és 820 között jelentkezett. Egyes helyeken évtizedekig, máshol akár évszázadokon át fennmaradhatott.
Waters szerint a kutatókat is meglepte, milyen nagy mennyiségben használhatták a maják a higanytartalmú vörös festéket.
A maják életét is veszélyeztethette a mérgezett víz
A kutatók nemcsak a higany jelenlétét vizsgálták, hanem azt is, milyen nyomokat hagyhatott a szennyezés a vízi élővilágban. Az üledékmintákból feltűnően hiányoztak az édesvízi kagylók apró fosszíliái, és alig találtak az algavirágzásra utaló jeleket. A szakemberek szerint ez arra utalhat, hogy a magas higanykoncentráció károsította a tavak élővilágát.
Ez különösen súlyos következményekkel járhatott, mivel a maják táplálkozásában az édesvízi halak és kagylók is fontos szerepet játszottak. A mérgező anyag a vízi táplálékláncon keresztül akár az emberi szervezetbe is bekerülhetett.
A higanymérgezés súlyos esetben idegrendszeri károsodást, maradandó egészségkárosodást, sőt halált is okozhat. A kutatás ugyanakkor nem bizonyította, hogy a maják körében ténylegesen tömeges mérgezések történtek.
Matthew Waters szerint a szennyezés következtében a maják a víz színének megváltozását és a halállomány csökkenését is tapasztalhatták. A vizsgált üledékrétegekben talált kevés kagylómaradvány és az algák hiányára utaló jelek összhangban állnak ezzel a feltételezéssel.