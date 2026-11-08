Meglepő felfedezés: ez a két gyümölcs már nyolc hét alatt jót tehet a szívnek

Meglepő eredményre jutottak amerikai kutatók: a mangó és az avokádó rendszeres fogyasztása már nyolc hét alatt kedvezően befolyásolhatja az erek működését. A Journal of the American Heart Association folyóiratban megjelent tanulmány szerint a két gyümölcs a szív- és érrendszeri egészség megőrzésében is szerepet játszhat.

Mangó és avokádó: kedvezően befolyásolhatja az erek működését. Fotó: Pixabay

Az Illinois Institute of Technology kutatói 82, 25 és 60 év közötti, prediabétesszel élő, túlsúlyos vagy elhízott felnőttet vizsgáltak.

Mangó és avokádó: kedvező változásokat figyeltek meg a kutatók

A résztvevők egyik csoportja nyolc héten keresztül mindennap egy közepes méretű Hass avokádót és egy csésze friss mangót fogyasztott. A kontrollcsoport hasonló energiatartalmú, szénhidrátalapú ételeket kapott a gyümölcsök helyett.

A kutatók elsősorban az erek tágulási képességét vizsgálták, amely fontos mutatója a keringési rendszer állapotának.

A mangót és avokádót fogyasztóknál ez az érték 6,7 százalékra emelkedett, míg a kontrollcsoportban 4,6 százalékra csökkent.

A vérnyomásban is különbségeket tapasztaltak, különösen a férfiaknál. A kontrollcsoportban átlagosan 5 Hgmm-rel nőtt a központi vérnyomás, míg a gyümölcsöket fogyasztóknál körülbelül 1,9 Hgmm-es csökkenést mértek.

A kedvező változások jelentős testsúlyváltozás vagy a teljes energiabevitel növekedése nélkül következtek be.

A gyümölcsöket fogyasztó résztvevők több rosthoz, C-vitaminhoz és egyszeresen telítetlen zsírhoz jutottak.

Bizonyos veseműködési mutatók is javultak.

Ugyanakkor a vércukorszintben, a koleszterinszintben és a gyulladásos értékekben nem mutatkozott jelentős különbség a két csoport között.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a nyolchetes vizsgálat nem bizonyítja a szívbetegségek hosszú távú kockázatának csökkenését. Azt sem sikerült megállapítani, hogy a két gyümölcs együtt hatásosabb-e, mint külön-külön fogyasztva.