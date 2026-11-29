Újabb fontos lépést tehetnek a kutatók afelé, hogy a jövő űrhajósai helyben állíthassanak elő oxigént a Marson. Kínai tudósok olyan berendezés prototípusát fejlesztették ki, amely a vörös bolygó légkörének fő alkotóelemét, a szén-dioxidot alakítja át.

A jövő űrhajósai helyben állíthatnak majd elő oxigént a Marson - Illusztráció

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A laboratóriumi kísérletek során a készülék a hozzávezetett szén-dioxid több mint felét képes volt felbontani, meghaladva a hagyományos eljárásoknál említett, nagyjából 50 százalékos határt.

A berendezés szobahőmérsékleten működik, a reakció pedig egy mindössze körülbelül 49 milliméteres, vagyis nagyjából golflabda méretű kamrában zajlik.

A kutatók eredményeiket a Journal of Deep Space Exploration című tudományos folyóiratban publikálták – írja a South China Morning Post.

Plazmával bontják fel a szén-dioxidot

A fejlesztés az elektron-ciklotronrezonanciás, alacsony hőmérsékletű plazmatechnológián alapul. A módszer mikrohullámú energiával hoz létre plazmát, amely elősegíti a szén-dioxid lebontását. A folyamat során oxigén és szén-monoxid keletkezik.

A kutatók szerint a korábbi eljárások egyik jelentős hátránya, hogy magas hőmérsékletet és nagy energiafelhasználást igényelnek.

Az új megoldás kompaktabb berendezést tesz lehetővé, és a mikrohullámú energia hatékonyabb felhasználására törekszik.

A tanulmány szerint a prototípus egyelőre a következő generációs, nagyobb hatékonyságú és stabilabb oxigén-előállító rendszerek fejlesztésének alapját teremtheti meg. A technológiát tehát még nem alkalmazzák a Marson, a kísérleteket laboratóriumi körülmények között végezték.

Az űrhajósoknak a helyszínen kellene előállítaniuk az oxigént

A Mars légkörének akár 95 százalékát is szén-dioxid alkotja, ezért ez a gáz fontos helyi nyersanyag lehet a jövőbeli küldetések során.

Ha az űrhajósok a bolygón is képesek lesznek oxigént előállítani, kevesebb életfenntartáshoz szükséges készletet kell majd a Földről magukkal vinniük.

Ez jelentősen csökkentheti a hosszú űrutazások költségeit és logisztikai terheit.

A kutatók szerint a technológia nemcsak a marsi küldetéseknél lehet hasznos: zárt rendszerű környezetekben, például űrállomásokon vagy tengeralattjárókon is szerepet kaphat a levegő hosszú távú újrahasznosításában.