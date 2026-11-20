A japán H3 hordozórakéta sikeresen elindult a Tanegashima űrközpontból a Martian Moons Exploration (MMX) küldetés űrszondájával a Marsra.

Elindult a Mars felé az űrszonda. Fotó: FREELANCEIMAGES/UNIVERSAL IMAGES / UIG

A japán JAXA által vezetett program célpontja a Mars Phobos nevű holdja. A szonda fedélzetén utazik az Idefix nevű, német–francia fejlesztésű rover is, amely a tervek szerint 2029-ben érkezik meg az égitest felszínére.

A mindössze mikrohullámú sütő méretű, négykerekű jármű kamerákkal és tudományos műszerekkel vizsgálja majd a felszínt. Feladatai közé tartozik a kőzetek összetételének, a talaj tulajdonságainak és a hőmérsékleti viszonyoknak a feltérképezése.

Az Idefix mérései a főszonda biztonságos leszállóhelyének kiválasztását is segítik. A később leszálló űrszonda kőzetmintákat gyűjt, amelyeket egy visszatérő egység 2031-ben hozhat el a Földre.

Megoldódhat a Mars holdjainak rejtélye

A kutatók elsősorban arra keresik a választ, hogyan keletkezett a Phobos és a Mars másik holdja, a Deimos.

A két fő elmélet szerint az égitestek vagy befogott aszteroidák, vagy egy ősi marsi becsapódás során keletkezett törmelékből álltak össze.

A küldetés során a Deimost is megfigyelik több elrepülés alkalmával. A szakemberek azt is vizsgálják, hogy a Phobos alkalmas lehet-e egy későbbi, emberes Mars-kutatást támogató űrállomás helyszínének.

Az öt űrügynökség részvételével zajló missziót rendkívül összetett technológiai vállalkozásnak tartják.