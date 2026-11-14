Olyasmit találtak a Marson, ami az élethez is nélkülözhetetlen

A NASA Perseverance marsjárója a Jezero-kráter Bright Angel képződményénél vizsgálta a kőzeteket, a friss elemzések pedig megerősítették a szerves szén jelenlétét. Ráadásul az anyag a felszín közvetlen közelében vészelte át a megpróbáltatásokat, dacolva a szerves molekulákat folyamatosan pusztító sugárzással és agresszív vegyületekkel. Az eredményeket a Science Advances című tudományos folyóiratban ismertették részletesen.

A Perseverance marsjáró a Cheyava Falls nevű kőzetet vizsgálja a Marson a robotkarjára szerelt SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) műszerével

Fotó: NASA/JPL-Caltech

Összetett szerves marsi anyagot talált a Perseverance

A Bright Angel formáció már korábban is felkeltette a kutatók figyelmét. A NASA 2025-ben lehetséges bioszignatúrákat azonosított az itt található Cheyava Falls nevű kőzetben, amelyből a Perseverance mintát is gyűjtött.

A bioszignatúra olyan anyag vagy jellegzetesség, amely biológiai tevékenység eredménye is lehet. Fontos hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül valamilyen életforma hozza létre: hasonló nyomok élettelen kémiai folyamatok során is kialakulhatnak.

A most közzétett kutatás egy újabb részletet tisztázott, ugyanis egyértelműen kimutatta a szerves szenet a két vizsgált kőzetben.

Ehhez a Perseverance robotkarján található SHERLOC műszert használták. A berendezés Raman-spektroszkópiával elemzi a kőzeteket:

lézerfénnyel világítja meg a felszínt, és a visszaérkező jelből következtet az ott található ásványokra és szerves vegyületekre.

A vizsgálathoz nincs szükség a kőzet roncsolására.

A műszer úgynevezett makromolekuláris szenet, röviden MMC-t talált.

Ez nagy, egymással összekapcsolódó szénatom-hálózatokból álló anyag. Földi kőzetekben és meteoritokban egyaránt előfordul.

Az MMC eredete ugyanakkor nem egyértelmű. Biológiai és élettelen kémiai folyamatok egyaránt létrehozhatják. Éppen ezért a felfedezésből nem lehet arra következtetni, hogy valaha élőlények népesítették be a Marsot.

Egy ősi folyó szállíthatta az üledéket

A környező kőzetek vizsgálata azt is elárulja, miként kerülhetett oda a szerves anyag: évmilliárdokkal ezelőtt egy folyó hordaléka rakódott le a Jezero-kráter alján, majd az idők folyamán iszapkővé szilárdult. A rover most ezekben a rétegekben azonosította a szenet.