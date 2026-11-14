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mars

Olyasmit találtak a Marson, ami az élethez is nélkülözhetetlen

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
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Újabb fontos nyomra bukkanhatott a Mars múltját kutató Perseverance marsjáró. A rover két ősi kőzetben is szerves szenet mutatott ki néhány mikrométerrel a felszín alatt. Bár a felfedezés nem bizonyítja, hogy valaha élet lehetett a vörös bolygón, az egyre biztosabb, hogy a marsi élet kialakulásához szükséges kémiai összetevők rendelkezésre álltak.
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marsnasacuriosityperseverance

A NASA Perseverance marsjárója a Jezero-kráter Bright Angel képződményénél vizsgálta a kőzeteket, a friss elemzések pedig megerősítették a szerves szén jelenlétét. Ráadásul az anyag a felszín közvetlen közelében vészelte át a megpróbáltatásokat, dacolva a szerves molekulákat folyamatosan pusztító sugárzással és agresszív vegyületekkel. Az eredményeket a Science Advances című tudományos folyóiratban ismertették részletesen.

A Perseverance marsjáró a Cheyava Falls nevű kőzetet vizsgálja a Marson, robotkarjára szerelt SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) műszerével
A Perseverance marsjáró a Cheyava Falls nevű kőzetet vizsgálja a Marson a robotkarjára szerelt SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) műszerével
Fotó: NASA/JPL-Caltech

Összetett szerves marsi anyagot talált a Perseverance

A Bright Angel formáció már korábban is felkeltette a kutatók figyelmét. A NASA 2025-ben lehetséges bioszignatúrákat azonosított az itt található Cheyava Falls nevű kőzetben, amelyből a Perseverance mintát is gyűjtött.

A bioszignatúra olyan anyag vagy jellegzetesség, amely biológiai tevékenység eredménye is lehet. Fontos hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül valamilyen életforma hozza létre: hasonló nyomok élettelen kémiai folyamatok során is kialakulhatnak. 

A most közzétett kutatás egy újabb részletet tisztázott, ugyanis egyértelműen kimutatta a szerves szenet a két vizsgált kőzetben.

Ehhez a Perseverance robotkarján található SHERLOC műszert használták. A berendezés Raman-spektroszkópiával elemzi a kőzeteket: 

  • lézerfénnyel világítja meg a felszínt, és a visszaérkező jelből következtet az ott található ásványokra és szerves vegyületekre. 
  • A vizsgálathoz nincs szükség a kőzet roncsolására.

A műszer úgynevezett makromolekuláris szenet, röviden MMC-t talált.

Ez nagy, egymással összekapcsolódó szénatom-hálózatokból álló anyag. Földi kőzetekben és meteoritokban egyaránt előfordul.

Az MMC eredete ugyanakkor nem egyértelmű. Biológiai és élettelen kémiai folyamatok egyaránt létrehozhatják. Éppen ezért a felfedezésből nem lehet arra következtetni, hogy valaha élőlények népesítették be a Marsot.

Egy ősi folyó szállíthatta az üledéket

A környező kőzetek vizsgálata azt is elárulja, miként kerülhetett oda a szerves anyag: évmilliárdokkal ezelőtt egy folyó hordaléka rakódott le a Jezero-kráter alján, majd az idők folyamán iszapkővé szilárdult. A rover most ezekben a rétegekben azonosította a szenet.

Ráadásul a szerves anyag olyan karbonát- és szulfátásványok társaságában bukkant fel, amelyek egy későbbi, vizes átalakulási folyamat során jöttek létre. Ez arra utal, hogy a molekulák nem egyetlen időszakból származnak: a kutatók szerint legalább két különböző hullámban kerülhettek a kőzetekbe, de az sem kizárt, hogy részben helyben alakultak ki.

Ashley Murphy, a tanulmány egyik vezető szerzője szerint továbbra sem tudják, pontosan milyen folyamat hozta létre a Bright Angel iszapkőzeteiben talált makromolekuláris szenet. A kutató ennek ellenére az eddigi egyik legizgalmasabb eredménynek nevezte a felfedezést.

Alig néhány mikrométer választotta el a felszíntől

További érdekesség, hogy a szerves szenet mindössze néhány mikrométerrel a felszín alatt találták meg. Ez azért különös, mert a marsi felszín kifejezetten barátságtalan környezet a szerves molekulák számára: erős sugárzás éri, emellett olyan kémiai oxidálószerek is jelen vannak, amelyek lebontják ezeket az anyagokat.

Földi laboratóriumokban már korábban vizsgálták, hogyan viselkednek a szerves vegyületek a marsihoz hasonló viszonyok között. A kísérletek szerint azonban a molekulák fennmaradása összetett kérdés: nemcsak magától a vegyület típusától függ, hanem az is alapvetően meghatározza, hogy milyen ásványok veszik körül őket.

Murphy szerint a Bright Angel kőzeteiben talált szerves anyag már önmagában is kivételesen ellenálló lehetett a lebomlással szemben, de az is elképzelhető, hogy a környező rétegek – például az agyagásványok vagy a vasban gazdag marsi kőzetek – nyújtottak neki védelmet. Persze a két tényező akár egyszerre is hozzájárulhatott a megmaradásához.

Ha a kutatóknak sikerül megfejteniük, hogyan vészelhette át az anyag a zord környezeti viszonyokat a felszín közvetlen közelében, az megmutathatja, hogy a Mars más térségeiben hol érdemes hasonló nyomokat keresni.

Nem elszigetelt jelenségről lehet szó

A Curiosity által kutatott Gale-krátertől több mint 3200 kilométerre fekvő Bright Angelben felfedezett szerves anyag azt jelzi, hogy ezek a vegyületek nem elszigetelten fordultak elő az ősi Marson, hanem a bolygó nagy részén jelen lehettek.

Murphy úgy véli, az eredmény jelentősen árnyalja a Mars egykori lakhatóságáról alkotott képet, mivel az ősi tavakban és folyókban széles körben rendelkezésre álltak az élethez szükséges kémiai összetevők. Ugyanakkor ez még nem jelent bizonyítékot az életre: mivel a szerves szén abiotikus, azaz nem biológiai úton is keletkezhet, a kutatóknak most azt kell kideríteniük, mi hozta létre a mintákban rejlő anyagot.

A végső kérdést a marsjáró önmagában nem tudja megválaszolni

Annak eldöntése, hogy a Bright Angel kőzeteiben ősi mikroorganizmusok nyomai rejtőznek-e, már meghaladja a jelenlegi marsjárók képességeit: 

sem a Curiosity, sem a Perseverance nem rendelkezik az élettelen kémiai folyamatok kizárására alkalmas műszerparkkal.

A Perseverance-t azonban eleve bioszignatúrák keresésére tervezték, így a Cheyava Fallsban tett felfedezés komoly eredmény a NASA szerint.

A további, részletesebb vizsgálatokhoz azonban a mintákat mindenképpen vissza kell juttatni a Földre; csak itt találhatók olyan eszközök, amelyek az apró szerkezeti eltéréseket is képesek kimutatni. E vizsgálatokból derülhetne ki, hogy a szerves szén biológiai eredetű-e, miként élte túl az évmilliárdokat, és mennyire volt elterjedve a bolygón.

 

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