Olyasmit találtak a Marson, ami az élethez is nélkülözhetetlen

A NASA Perseverance marsjárója a Jezero-kráter Bright Angel képződményénél vizsgálta a kőzeteket, a friss elemzések pedig megerősítették a szerves szén jelenlétét. Ráadásul az anyag a felszín közvetlen közelében vészelte át a megpróbáltatásokat, dacolva a szerves molekulákat folyamatosan pusztító sugárzással és agresszív vegyületekkel. Az eredményeket a Science Advances című tudományos folyóiratban ismertették részletesen.
Összetett szerves marsi anyagot talált a Perseverance
A Bright Angel formáció már korábban is felkeltette a kutatók figyelmét. A NASA 2025-ben lehetséges bioszignatúrákat azonosított az itt található Cheyava Falls nevű kőzetben, amelyből a Perseverance mintát is gyűjtött.
A bioszignatúra olyan anyag vagy jellegzetesség, amely biológiai tevékenység eredménye is lehet. Fontos hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül valamilyen életforma hozza létre: hasonló nyomok élettelen kémiai folyamatok során is kialakulhatnak.
A most közzétett kutatás egy újabb részletet tisztázott, ugyanis egyértelműen kimutatta a szerves szenet a két vizsgált kőzetben.
Ehhez a Perseverance robotkarján található SHERLOC műszert használták. A berendezés Raman-spektroszkópiával elemzi a kőzeteket:
- lézerfénnyel világítja meg a felszínt, és a visszaérkező jelből következtet az ott található ásványokra és szerves vegyületekre.
- A vizsgálathoz nincs szükség a kőzet roncsolására.
A műszer úgynevezett makromolekuláris szenet, röviden MMC-t talált.
Ez nagy, egymással összekapcsolódó szénatom-hálózatokból álló anyag. Földi kőzetekben és meteoritokban egyaránt előfordul.
Az MMC eredete ugyanakkor nem egyértelmű. Biológiai és élettelen kémiai folyamatok egyaránt létrehozhatják. Éppen ezért a felfedezésből nem lehet arra következtetni, hogy valaha élőlények népesítették be a Marsot.
Egy ősi folyó szállíthatta az üledéket
A környező kőzetek vizsgálata azt is elárulja, miként kerülhetett oda a szerves anyag: évmilliárdokkal ezelőtt egy folyó hordaléka rakódott le a Jezero-kráter alján, majd az idők folyamán iszapkővé szilárdult. A rover most ezekben a rétegekben azonosította a szenet.
Ráadásul a szerves anyag olyan karbonát- és szulfátásványok társaságában bukkant fel, amelyek egy későbbi, vizes átalakulási folyamat során jöttek létre. Ez arra utal, hogy a molekulák nem egyetlen időszakból származnak: a kutatók szerint legalább két különböző hullámban kerülhettek a kőzetekbe, de az sem kizárt, hogy részben helyben alakultak ki.
Ashley Murphy, a tanulmány egyik vezető szerzője szerint továbbra sem tudják, pontosan milyen folyamat hozta létre a Bright Angel iszapkőzeteiben talált makromolekuláris szenet. A kutató ennek ellenére az eddigi egyik legizgalmasabb eredménynek nevezte a felfedezést.
Alig néhány mikrométer választotta el a felszíntől
További érdekesség, hogy a szerves szenet mindössze néhány mikrométerrel a felszín alatt találták meg. Ez azért különös, mert a marsi felszín kifejezetten barátságtalan környezet a szerves molekulák számára: erős sugárzás éri, emellett olyan kémiai oxidálószerek is jelen vannak, amelyek lebontják ezeket az anyagokat.
Földi laboratóriumokban már korábban vizsgálták, hogyan viselkednek a szerves vegyületek a marsihoz hasonló viszonyok között. A kísérletek szerint azonban a molekulák fennmaradása összetett kérdés: nemcsak magától a vegyület típusától függ, hanem az is alapvetően meghatározza, hogy milyen ásványok veszik körül őket.
Murphy szerint a Bright Angel kőzeteiben talált szerves anyag már önmagában is kivételesen ellenálló lehetett a lebomlással szemben, de az is elképzelhető, hogy a környező rétegek – például az agyagásványok vagy a vasban gazdag marsi kőzetek – nyújtottak neki védelmet. Persze a két tényező akár egyszerre is hozzájárulhatott a megmaradásához.
Ha a kutatóknak sikerül megfejteniük, hogyan vészelhette át az anyag a zord környezeti viszonyokat a felszín közvetlen közelében, az megmutathatja, hogy a Mars más térségeiben hol érdemes hasonló nyomokat keresni.
Nem elszigetelt jelenségről lehet szó
A Curiosity által kutatott Gale-krátertől több mint 3200 kilométerre fekvő Bright Angelben felfedezett szerves anyag azt jelzi, hogy ezek a vegyületek nem elszigetelten fordultak elő az ősi Marson, hanem a bolygó nagy részén jelen lehettek.
Murphy úgy véli, az eredmény jelentősen árnyalja a Mars egykori lakhatóságáról alkotott képet, mivel az ősi tavakban és folyókban széles körben rendelkezésre álltak az élethez szükséges kémiai összetevők. Ugyanakkor ez még nem jelent bizonyítékot az életre: mivel a szerves szén abiotikus, azaz nem biológiai úton is keletkezhet, a kutatóknak most azt kell kideríteniük, mi hozta létre a mintákban rejlő anyagot.
A végső kérdést a marsjáró önmagában nem tudja megválaszolni
Annak eldöntése, hogy a Bright Angel kőzeteiben ősi mikroorganizmusok nyomai rejtőznek-e, már meghaladja a jelenlegi marsjárók képességeit:
sem a Curiosity, sem a Perseverance nem rendelkezik az élettelen kémiai folyamatok kizárására alkalmas műszerparkkal.
A Perseverance-t azonban eleve bioszignatúrák keresésére tervezték, így a Cheyava Fallsban tett felfedezés komoly eredmény a NASA szerint.
A további, részletesebb vizsgálatokhoz azonban a mintákat mindenképpen vissza kell juttatni a Földre; csak itt találhatók olyan eszközök, amelyek az apró szerkezeti eltéréseket is képesek kimutatni. E vizsgálatokból derülhetne ki, hogy a szerves szén biológiai eredetű-e, miként élte túl az évmilliárdokat, és mennyire volt elterjedve a bolygón.