2024-ben a NASA Curiosity marsjárója egy jelentéktelennek tűnő kődarabon gurult keresztül. A kő a rover súlya alatt széttört, belsejéből pedig halványsárga kristályok kerültek elő. A vizsgálatok kimutatták, hogy a kristályok tiszta kénből állnak. Egészen addig a Marson nem sikerült elemi ként kimutatni, bár kéntartalmú szulfátásványokat már találtak a bolygón.
Nem egyetlen marsi kődarabról van szó
A felfedezés után a kutatók részletesen elemezték a Curiosity felvételeit és kémiai méréseit. A Science folyóiratban 2026 júniusában megjelent tanulmányból kiderült, hogy a különös kénlelőhely mintegy 2100 négyzetméter kiterjedésű. A lelet tehát korántsem egyetlen elszigetelt kődarabra korlátozódik. A kutatók arra is felfigyeltek, hogy a kőzetek meglehetősen törékenyek, ami arra utal, hogy helyben keletkeztek. Ha ugyanis távolabbról sodródtak volna ide, ilyen nagy számban aligha maradtak volna épségben.
Hogyan keletkezhetett a tiszta kén a Marson?
A Földön a tiszta kén gyakran vulkáni vagy hidrotermális tevékenység következtében halmozódik fel. A Curiosity által vizsgált marsi területen azonban nem találtak olyan nyomokat, amelyek hasonló, magas hőmérsékletű folyamatokra utalnának. Scott VanBommel, a St. Louis-i Washington Egyetem kutatója és munkatársai szerint elképzelhető, hogy a kén ősi vulkáni gázokból származik. Ezek a gázok csapdába eshettek a felszín alatt, és különleges jégszerkezetekbe, úgynevezett klatrátokba záródhattak. Az erózió később fokozatosan lepusztította a felettük található kőzetrétegeket. A nyomás csökkenésével a gázok kiszabadulhattak, majd kémiai reakciók során tiszta kén válhatott ki belőlük.
Becslések szerint a lerakódások 3,1–2,8 milliárd évvel ezelőtt keletkezhettek.
Egy másik kutatás is magyarázatot kínál az elemi kén eredetére
A Geophysical Research Letters folyóiratban 2026 júliusában megjelent tanulmány egy eltérő lehetséges keletkezési folyamatot vizsgált. Jiawei Wang, a Cornell Egyetem kutatója és munkatársai azt szerették volna kideríteni, hogy létrejöhet-e tiszta kén vízben, magas hőmérséklet és élő szervezetek közreműködése nélkül.
A kísérletben oldott szulfidot és klorátot kevertek össze savas vízben, szobahőmérsékleten; ennek eredményeként apró sárga kénkristályok képződtek. A klorát mennyisége fontos tényező volt: kisebb koncentráció mellett több elemi kén keletkezett, míg nagyobb koncentrációnál inkább szulfátok képződtek.
A laboratóriumban létrehozott kristályok jóval kisebbek voltak a Curiosity által talált példányoknál, hosszú idő alatt azonban hasonló reakciók nagyobb kénlerakódásokat is létrehozhattak. A folyamathoz szükséges kén-hidrogén ráadásul ugyanazokból a föld alatti gáztározókból származhatott, amelyek létezését az első tanulmány szerzői feltételezik.
Az élet nyomaira utalhat a felfedezés?
A kén minden élőlény számára nélkülözhetetlen elem. Többek között bizonyos fehérjealkotó aminosavak előállításához is szükség van rá. A marsi kénlelőhely felfedezése azonban önmagában nem bizonyítja, hogy valaha élet létezett a vörös bolygón.
A Földön egyes mikroorganizmusok is képesek elemi ként előállítani, a mostani kísérletek viszont megmutatták, hogy ehhez nincs feltétlenül szükség élőlényekre. Egyelőre a marsi kénlerakódás eredete sem tisztázott, a két tanulmány csupán lehetséges magyarázatokat kínál.
- A felfedezés ugyanakkor segíthet jobban megismerni a Mars ősi környezetét. Jeff Berger, a NASA Johnson Űrközpontjának kutatója szerint a marsi kőzetek olyan évmilliárdokkal ezelőtti állapotokat őrizhettek meg, amelyeket a Földön már jóval nehezebb tanulmányozni.