2024-ben a NASA Curiosity marsjárója egy jelentéktelennek tűnő kődarabon gurult keresztül. A kő a rover súlya alatt széttört, belsejéből pedig halványsárga kristályok kerültek elő. A vizsgálatok kimutatták, hogy a kristályok tiszta kénből állnak. Egészen addig a Marson nem sikerült elemi ként kimutatni, bár kéntartalmú szulfátásványokat már találtak a bolygón.

A Marson felfedezett elemi kén

Fotó: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Nem egyetlen marsi kődarabról van szó

A felfedezés után a kutatók részletesen elemezték a Curiosity felvételeit és kémiai méréseit. A Science folyóiratban 2026 júniusában megjelent tanulmányból kiderült, hogy a különös kénlelőhely mintegy 2100 négyzetméter kiterjedésű. A lelet tehát korántsem egyetlen elszigetelt kődarabra korlátozódik. A kutatók arra is felfigyeltek, hogy a kőzetek meglehetősen törékenyek, ami arra utal, hogy helyben keletkeztek. Ha ugyanis távolabbról sodródtak volna ide, ilyen nagy számban aligha maradtak volna épségben.

Hogyan keletkezhetett a tiszta kén a Marson?

A Földön a tiszta kén gyakran vulkáni vagy hidrotermális tevékenység következtében halmozódik fel. A Curiosity által vizsgált marsi területen azonban nem találtak olyan nyomokat, amelyek hasonló, magas hőmérsékletű folyamatokra utalnának. Scott VanBommel, a St. Louis-i Washington Egyetem kutatója és munkatársai szerint elképzelhető, hogy a kén ősi vulkáni gázokból származik. Ezek a gázok csapdába eshettek a felszín alatt, és különleges jégszerkezetekbe, úgynevezett klatrátokba záródhattak. Az erózió később fokozatosan lepusztította a felettük található kőzetrétegeket. A nyomás csökkenésével a gázok kiszabadulhattak, majd kémiai reakciók során tiszta kén válhatott ki belőlük.

Becslések szerint a lerakódások 3,1–2,8 milliárd évvel ezelőtt keletkezhettek.

Egy másik kutatás is magyarázatot kínál az elemi kén eredetére

A Geophysical Research Letters folyóiratban 2026 júliusában megjelent tanulmány egy eltérő lehetséges keletkezési folyamatot vizsgált. Jiawei Wang, a Cornell Egyetem kutatója és munkatársai azt szerették volna kideríteni, hogy létrejöhet-e tiszta kén vízben, magas hőmérséklet és élő szervezetek közreműködése nélkül.