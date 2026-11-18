Úgy tűnik, a Mars mégsem annyira halott planéta, mint korábban gondoltuk; a mélyben olyan folyamatok játszódhatnak le, amelyekről idáig kevés információ állt rendelkezésre. A marsi vulkáni tevékenység lehetséges nyomait az Alba Mons nevű hatalmas tűzhányó közelében detektálták. Az Európai Űrügynökség (ESA) ExoMars Trace Gas Orbiter űrszondája szokatlanul magas hidrogén-klorid-koncentrációt mért a vulkán északi lejtőinél, vagyis minden esély megvan arra, hogy a gáz a bolygó mélyéből szivárog a felszínre. A megfigyelésről a Science Advances tudományos folyóiratban számoltak be.
A marsi vulkáni tevékenység nyomában: mi rejtőzhet a felszín alatt?
Már 2021-ben sikerült kimutatni, hogy a Mars légkörében hidrogén-klorid található. A gáz mennyisége rendszerint télen a legmagasabb, nyáron pedig a legalacsonyabb. Az Alba Mons térsége azonban merőben más képet mutat: itt éppen akkor emelkedik meg a koncentrációja, amikor az északi féltekén nyár van, ráadásul a növekedés jellemzően ugyanazt a területet érinti.
A szakértők arra gyanakodnak, hogy a gáz a felszín alól érkezik, és az űrszonda felvételei is ezt a feltételezést erősítik.
A vulkán lejtőin ugyanis több száz méter hosszú, nemrég keletkezett hasadékokat fedeztek fel. A repedések körül a talaj színe is megváltozott, amit a szabadba jutó kigőzölgésekből származó lerakódások okozhatnak. Nem elképzelhetetlen, hogy a terület mélyén még mindig olvadt, forró kőzet, vagyis magma található. Az innen felszabaduló gázok a repedéseken keresztül a légkörbe kerülhetnek.
De miért éppen nyáron emelkedik meg látványosan a hidrogén-klorid mennyisége? Erre is van egy lehetséges magyarázat.
A marsi tél dermesztően hideg, a hőmérséklet akár mínusz 120 Celsius-fokig is süllyedhet. Ilyenkor a jég a felszíni repedések lezárásával megakadályozhatja a gázok távozását. A nyár beköszöntével azonban a fagyott réteg szublimál, vagyis közvetlenül vízgőzzé alakul, a szabaddá váló nyílásokon keresztül így ismét gázok szivároghatnak a felszínre.
Még mindig működhetnek a Mars vulkánjai?
A Mars egykor hatalmas vulkáni tevékenység színtere volt, a Naprendszer legnagyobb tűzhányói is ezen a bolygón találhatók, és a felvételek alapján némelyikük még az elmúlt néhány millió évben is működhetett. Vannak arra utaló jelek is, hogy a bolygó belseje napjainkban is nyugtalan, a műszerek például marsrengéseket észleltek, amelyek emlékeztetnek a Földön tapasztalható földrengésekre. Mindezek ellenére a kutatóknak eddig nem sikerült egyetlen jelenkori vulkánkitörést vagy új lávafolyást megfigyelniük. Pontosan ezért olyan különös az Alba Mons felett kimutatott gázszivárgás.
Daniel Mège, a Lengyel Tudományos Akadémia kutatója szerint az eredmények arra utalnak, hogy a Mars belsejében még mindig elegendő hő lehet a vulkáni folyamatok fenntartásához. Elképzelhető tehát, hogy a bolygó tűzhányóinak inaktivitása csak látszólagos. A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek. A légkörben zajló kémiai reakciók során is keletkezhet hidrogén-klorid, így a jelenléte nem bizonyítja száz százalékig az aktív magma létezését a Mars mélyén. A gáz szokatlan eloszlása és a felszínen talált repedések miatt viszont érdemes tovább vizsgálni ezt a lehetőséget.
Akár élet is rejtőzhet a Mars mélyén?
A felfedezés nemcsak a lehetséges marsi vulkáni tevékenység miatt fontos; az is elképzelhető, hogy a felszín alatt olyan környezeti feltételek uralkodnak, amelyek lehetővé teszik az élet megjelenését és fennmaradását.
A mélyből felszálló forró magma a vízzel találkozva felmelegítheti azt, így úgynevezett hidrotermális rendszerek alakulhatnak ki, amelyekben rendelkezésre állnak a mikroorganizmusok számára nélkülözhetetlen tápanyagok.
Emellett a felszín alatti kőzetrétegek védelmet nyújthatnak a bolygó zord külső körülményeivel szemben.
- Összességében az Alba Mons hasadékai különösen érdekes célpontjai lehetnek a jövőbeli vizsgálatoknak. Bár egyelőre sem az aktív vulkáni folyamatok, sem az élet jelenlétét nem sikerült bizonyítani, a legújabb eredmények arra utalnak, hogy a Mars belseje jóval izgalmasabb lehet, mint azt korábban véltük.