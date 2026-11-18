Úgy tűnik, a Mars mégsem annyira halott planéta, mint korábban gondoltuk; a mélyben olyan folyamatok játszódhatnak le, amelyekről idáig kevés információ állt rendelkezésre. A marsi vulkáni tevékenység lehetséges nyomait az Alba Mons nevű hatalmas tűzhányó közelében detektálták. Az Európai Űrügynökség (ESA) ExoMars Trace Gas Orbiter űrszondája szokatlanul magas hidrogén-klorid-koncentrációt mért a vulkán északi lejtőinél, vagyis minden esély megvan arra, hogy a gáz a bolygó mélyéből szivárog a felszínre. A megfigyelésről a Science Advances tudományos folyóiratban számoltak be.

A képen a Marson található Alba Mons vulkán északi lejtői láthatók. A jelek alapján a marsi vulkáni tevékenység nem szűnt meg, a vörös bolygón továbbra is aktív geológiai folyamatok játszódnak le

Fotó: MEX/HRSC global color mosaic, ESA/DLR/FU Berlin, G. Michael. Inset: Blended MOLA-HRSC digital elevation model, Fergason et al. 2018

A marsi vulkáni tevékenység nyomában: mi rejtőzhet a felszín alatt?

Már 2021-ben sikerült kimutatni, hogy a Mars légkörében hidrogén-klorid található. A gáz mennyisége rendszerint télen a legmagasabb, nyáron pedig a legalacsonyabb. Az Alba Mons térsége azonban merőben más képet mutat: itt éppen akkor emelkedik meg a koncentrációja, amikor az északi féltekén nyár van, ráadásul a növekedés jellemzően ugyanazt a területet érinti.

A szakértők arra gyanakodnak, hogy a gáz a felszín alól érkezik, és az űrszonda felvételei is ezt a feltételezést erősítik.

A vulkán lejtőin ugyanis több száz méter hosszú, nemrég keletkezett hasadékokat fedeztek fel. A repedések körül a talaj színe is megváltozott, amit a szabadba jutó kigőzölgésekből származó lerakódások okozhatnak. Nem elképzelhetetlen, hogy a terület mélyén még mindig olvadt, forró kőzet, vagyis magma található. Az innen felszabaduló gázok a repedéseken keresztül a légkörbe kerülhetnek.

De miért éppen nyáron emelkedik meg látványosan a hidrogén-klorid mennyisége? Erre is van egy lehetséges magyarázat.

A marsi tél dermesztően hideg, a hőmérséklet akár mínusz 120 Celsius-fokig is süllyedhet. Ilyenkor a jég a felszíni repedések lezárásával megakadályozhatja a gázok távozását. A nyár beköszöntével azonban a fagyott réteg szublimál, vagyis közvetlenül vízgőzzé alakul, a szabaddá váló nyílásokon keresztül így ismét gázok szivároghatnak a felszínre.

Az ábra a klór lehetséges körforgását mutatja be a Marson, miután az ESA és a Roszkoszmosz közös ExoMars Trace Gas Orbiter űrszondája hidrogén-kloridot mutatott ki a bolygó légkörében. A Mars felszínén nagy mennyiségben található nátrium-klorid (NaCl), amely az egykori óceánok elpárolgása után maradt vissza, és a felszíni porban halmozódott fel. A szél ezt a sós port a légkörbe emeli. A napfény felmelegíti a poros légkört, miközben a jégsapkákból felszabaduló vízgőz magasabbra emelkedik. A sós por a légköri vízzel reakcióba lépve klórt (Cl) szabadít fel. A klór ezután hidrogént (H) tartalmazó molekulákkal reagál, és hidrogén-klorid (HCl) keletkezik. Hasonló folyamat a Földön is végbemegy. A szél tengeri sót juttat a levegőbe, amely vízgőzzel keveredve lehetővé teszi, hogy a klór hidrogén-kloridot létrehozó kémiai reakciókban vegyen részt

Fotó: ESA

Még mindig működhetnek a Mars vulkánjai?

A Mars egykor hatalmas vulkáni tevékenység színtere volt, a Naprendszer legnagyobb tűzhányói is ezen a bolygón találhatók, és a felvételek alapján némelyikük még az elmúlt néhány millió évben is működhetett. Vannak arra utaló jelek is, hogy a bolygó belseje napjainkban is nyugtalan, a műszerek például marsrengéseket észleltek, amelyek emlékeztetnek a Földön tapasztalható földrengésekre. Mindezek ellenére a kutatóknak eddig nem sikerült egyetlen jelenkori vulkánkitörést vagy új lávafolyást megfigyelniük. Pontosan ezért olyan különös az Alba Mons felett kimutatott gázszivárgás.